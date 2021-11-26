Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Mehmet Bozdağ Bu Nasıl Bir Destan?!

2009 yılında beri Mehmet Bozdağ kurmuş olduğu Bozdağ film adına hazırladığı projeler ile ekranları hallaç pamuğu gibi atıyor vallahi!...

O nasıl prodüksiyonlar? O nasıl bir emek?

Diriliş Ertuğrul ile başlayan ekranlarda görmeğe çokta alışık olmadığımız hem sanatsal hem de tarihsel görselliği Destan ile zirveye bir kez daha taşıdı….

Dünyanın neresine giderseniz gidin illaki bir Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman izlemiş olan birilerini mutlaka bulursunuz…Hem Türkiye’de hem de dünyada hiçte yabana atılmayacak işlere imza atan Mehmet Bozdağ bu sefer çıtayı biraz daha yükseltmiş ve İslamiyet öncesi Gök Tengri inancına sahip Türkleri anlatan bir dizi ile karşımıza çıktı.

Ortaokul , lise yıllarımızda okuduğumuz bir çok şey artık bu dizilerle hayatımıza girdi…Tarihimizi okuyarak öğrenmenin yanında izlemenin de keyfi bir başka oluyor.

Ne yalan diyeyim Destan projesi ilk ortaya atıldığında daha ilk jenerikte bu dizi çok iş yapar demiştim ve bu dediğimde gerçek olacak!

Öncelikle dizinin castı on numara olmuş… Özellikle Muhteşem Yüzyıl’dan hayran olduğum Selim Bayraktar Alpagu Han rolüne çok iyi oturmuş…

Hercai dizisi ile yurtiçi ve yurtdışında başarısını kanıtlayan Ebru Şahin Akkız rolünde hiçte sırıtmıyor belli ki rolüne çok sıkı bir şekilde çalışmış antrenmanlarını ona göre yapmış…Ok atışındaki ustalık ata binişi , dövüş sahnelerindeki iyi performansı dört dörtlüktü benim için. İktidar hırslı Ulu Ece rolünde Deniz Barut’ta ilk bakışta beğendiğim isimlerden oldu.Çolpan Hatun’u oynayan İpek Karapınar’ı tanımakta hayli zorluk çektim vallahi bambaşka biri olmuş acılardan taşa dönmüş bir kadın olarak tam not aldı benden. Aslında herkesi tek tek yazmamak lazım ama çokta uzatmayayım diyorum her rol çok özel ve bu rolleri oynayan isimlerde aynı özellikte tüm oyuncu kadrosunu o yüzden tek tek tebrik ederim.

Mehmet Bozdağ çok titiz bir yapımcı özellikle bu tarihi yapımlarda ince eleyip sık dokuyan bir özelliği var kimbilir bu proje için ne uykusuz geceler geçirdi yazdı çizdi beyninde şekillendirdi ve bizlere sundu. Hele ki sabun köpüğü gibi senaryoların olduğu kolay yap para kap döneminde aldığı riskler takdire şayan.

Her şey çok iyi ama illa ki eleştirecek bir şeyde bulurum diyorum ve kostümlere ve repliklere 10 üzerinden 10 verirken özellikle kadın oyuncuların fazla abartılı makyajları için 5 puan kırıyorum.

İki aile arasında yaşanan düşmanlığı anlatan bu tarihsel şölen eminim ki bizleri birkaç sezon ekran başına kitler….

Kim Bu Yakışıklı?!

Türkiye'nin ünlü isimlerinin daha önce hiç görmediğiniz gençlik ve çocukluk dönemlerine ait fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Bir ünlümüz daha bizi yıllar öncesine götürdü ve delikanlılık zamanlarından bir fotoğrafı paylaştı.

Ünlü isimlerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor... O fotoğraflara baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiklerini düşünüyoruz yada kimileri ise hiç değişmemiş diyoruz.

İşte yine bir ünlü ismimiz sosyal medya hesabından gençlik yıllarına götürdü bizi.

Annesi ile birlikte çektirdiği fotoğrafta gür saçları, sakalları ile farklı bir tarz yakalamış bu sırım gibi delikanlı kim?

Evet bu modellere taş çıkartacak kadar yakışıklı genç delikanlı şimdilerin eğlence dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Kuşum Aydın'dan başkası değil.

Şu günlerde annesi Şelale hanım ile birlikte sosyal medya yayınladıkları videolar ile oldukça fenomen olan ana oğlun bu geçmiş zamanda yaptığı paylaşımda büyük ilgi gördü.

Ercan Turgut’u Kaybettik!...

1974 yılından beri çıkarttığı albümler, söylediği şarkılarla kalplere taht kuran Ercan Turgut’tan geçtiğimiz hafta kötü haber geldi.

Usta sanatçı bir süredir kanser denen illet ile ettiği mücadeleyi ne yazık ki kaybetti ve 69 yaşında hayata veda etti.

Bir çok etkinlikte bir araya geldiğimiz duruşuna, efendiliğine hayran olduğum Ercan Turgut’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum bir çok seveni gibi.

Sanatçı kişiliğinin yanı sıra çokta iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu içinde Fenerbahçe camiası tarafından da çok sevilen sanatçı son yolculuğuna çıkarken de o çok sevdiği Fenerbahçe bayrağı tabutuna sarılı idi…

“Sadakatsiz” Dizisindeki Başarısı Ödül Getirdi!...

Sadakatsiz dizisinde Asya karakteri ile müthiş bir çıkış yakalayan Cansu Dere, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ödüle layık görüldü.

“Bireysel Başarı Ödülü”nü almak için İspanya’ya gidecek olan Cansu Dere 1 Aralık’ta Madrid’deki Four Seasons Otel’de yapılacak olan törene katılacak.

Bu dünyadan adam gibi bir Ercan Turgut geçti….Güle Güle Kanarya!

Ajda Şekilden Şekile Girdi!

Ajda Pekkan ve Nihat Odabaşı gibi alanlarında ilklere imza atmalarıyla ünlü iki isim bir araya gelirse ne olur? Valla yine bomba gibi bir çalışma olur dediğinizi duyar gibiyim…

Bu sefer olabileceklerin en sürprizlisi oldu ve ikili Türk müzik tarihinin en yenilikçi klipleri arasına girecek bir videoya imza attı.

Ajda Pekkan’ın “Ajda” albümünün çıkış şarkısı “Bi Tık”a izleyenleri şaşkınlığa uğratacak bir klip çekildi.

Klipte Ajda Pekkan çağlar, zamanlar ve mekanlar arasında seyahat ederken farklı kimliklerine büründü.

Kiminde “Buzlar Kraliçesi” oldu kiminde “Süper Star Astronot” kiminde ise “Ateşe Yürüyen Efsane”… Hangi Ajda’nın daha çok beğenileceği merak konusu.

Şimal’den Güzel Haber Var!

Meme kanseriyle mücadele eden Şimal, kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat olmuştu. Patoloji sonuçlarını öğrenen Şimal, güzel haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı...

Radyoterapi ve kemoterapi tedavisinin ardından önemli bir ameliyat geçiren şarkıcı Şimal’den müjdeli haber geldi.

Güzel şarkıcı Patoloji sonucumuz geldi.: Tertemiz... diyerek uzun süredir yaşadığı üzüntüyü geride bıraktı.

Nergis Öztürk Oyunculuğunu Konuşturuyor!

Usta oyuncu Nergis Öztürk sessizliğini bozdu ve ardı ardına bomba projelerle yeniden gündeme oturdu.

Altın Portakal ödüllü usta oyuncu arka arkaya dikkat çeken projelerinde içinde yer almaya başladı.

Yakın bir zaman Pera dizisi ve Bergen filminde izlemede fırsatımızın olacağı Öztürk’ün, sevilen dizi Yargı’da Seda avukat rolü ile karşımıza çıkması bana hayli sürpriz oldu. Cidden oyunculuğunu çok beğendiğim Nergis Öztürk, Seda rolünde de benden tam not alırken şu günlerde aşığı olduğu tiyatro sahnesinde “Düğün Şarkıcı” adlı tek kişilik oyunda da yine devleşiyor.