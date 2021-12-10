Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Sıla’nın Bu Bağışı Çok Konuşulur!

Ünlü şarkıcı Sıla, organlarını bağışladığını sosyal medyadan duyurdu.

Sıla paylaşımına ise, "Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki... @ecedagistansay İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu" notunu düştü.

Önce Düğün Sonra Survivor!

Eski futbolcu Sercan Yıldırım uzun zamandır aşk yaşadığı Nihan Yönel ile nikah masasına oturdu.31 yaşındaki Sercan Yıldırım nişanlısı Nihan Yönel ile dünya evine girdi. Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Genç çiftin nikahını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kıyarken, Sercan'ın şahitliğini teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı.

En son katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Sercan'ın, ocak ayının ortasında çekimlerine başlanacak Survivor All-Star Yarışması'na katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği öğrenildi.

Özcan Görünümlü Berdan!...

Berdan Mardini yeni imajı ile dikkatleri üstüne topladı…

Çok farklı bir imaj çalışması yapan Berdan Mardini’nin bu yeni hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Berdan Mardini yeni imajıyla Özcan Deniz’e benzetildi.

Nilay Öncüoğlu İle Hazan Geldi!

Hicran, Şeytanın Gözyaşları ve Paramparça adlı dizilerin müziklerindeki yorumculuğu ve Suzan Kardeş sahnelerinde eşsiz vokaliyle sesine aşina olduğumuz sevgili arkadaşım Nilay Öncüloğlu, bu başarısını solo kariyerinde attığı adımlarla güçlendiriyor.

Uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü ve heyecan ile beklediğimiz o gün geldi çattı …

Ve “Hazan” tüm dijital ortamlarda yayımda…

Düzenlemeleri Okay Barış, mix ve mastering’i Çağatay Kehribar’a ait olan Hazan’ın klip yönetmenliğini Serap Ayık üstleniyor. Projede Nilay Öncüloğlu’na styling tarafında Pelin Gülsoy, fotoğraf çekimlerinde ise Safa Gülsoy eşlik ediyor.

Şarkının video klibinde duygusal bir ayrılık hikayesine hayat veren Nilay Öncüloğlu, dinleyenlerini sarsıcı bir proje ile buluşturuyor.

Sezen Aksu imzalı Hazan ile ilgili heyecanını ifade eden Nilay Öncüloğlu, projesi hakkında şu sözleri belirtiyor; ‘’Şüphesiz bütün Sezen Aksu şarkıları birbirinden özel ve hepsi çok kıymetli. Ancak benim için Hazan’ın yeri ve önemi bambaşka. Böyle büyük bir ustanın şarkısını yorumlayabilme şansına sahip olduğum için inanın çok mutluyum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Bu hayalin gerçekleşmesinde bana büyük destek veren Suzan Kardeş’e ayrıca teşekkür etmek isterim. Bir gün sürpriz bir telefon ile beni Sezen Aksu ile görüştürdü. Rüya gibi bir görüşme oldu. İstediğim bir şarkısını bana hediye edeceğini söylemesi ise hayatımda aldığım en güzel haberdi. Bunun için bu şarkı hayatımın en önemli projesi.’’

Nilay Öncüloğlu’nun yepyeni şarkısı Hazan, 8 Aralık Çarşamba günü itibariyle DMC etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında yayında!

Dinlemesi ve İzlenmesi bol olsun arkadaşım!...

Google 2021’de Bu Dizileri Aradık!

Google Türkiye’de 2021’in en çok aranan Türk dizileri belli oldu

2021 yılı boyunca zevkle izlediğimiz yerli dizilerin google’daki aramalarda trend olma sıralaması şöyle

1-Sadakatsiz, 2-Aşk Mantık İntikam, 3-Masumiyet, 4-Yargı 5-Üç Kuruş, 6-Masumlar Apartmanı, 7- Sen Çal Kapımı, 8-Son Yaz, 9-Maraşlı.

“Camdaki Kız”da Bebek Sevinci!...

Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisinin Alp'i oyuncu Tolga Çıtlaçiftçi baba oldu.

Reyting rekortmeni “Camdaki Kız” dizisinde Cana’nın (Hande Ataizi) eşi Alp’e hayat veren Tolga Çıtlaçiftçi, şu günlerde büyük bir mutluluk yaşıyor.

Daha önce Kocan Kadar Konuş ve Diriliş dizilerinde de rol alan başarılı oyuncu baba oldu.

Bergüzar Korel Kızını Instagram İle Tanıştırdı!

3'üncü kez anne olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kızı Leyla ile verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Korel'in anne-kız pozuna binlerce beğeni geldi.

Ali ve Han adında iki oğlu olan Bergüzar Korel, kısa süre önce kızı Leyla'yı kucağına aldı.

Güzel oyuncu, 3 Kasım'da dünyaya gelen kızı Leyla'nın doğum sürecini anlattığı bir paylaşım yapan Korel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kızı ile olan pozunu Instagram hesabından paylaştı. 39 yaşındaki Bergüzar Korel gönderisine, "Ufak bir şekerleme..." notunu düştü.