Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Dudak Uçuklatan Hayal Gerçek Oldu!

Kendi kozmetik markasını çıkardıktan sonra bir programda yorumcu olarak yer alan seksi şarkıcı Ebru Polat "Çok istiyordum, hayalimdi" dediği arabayı satın aldı.

Kendi markasının çıkaran ünlüler kervanına katılan şarkıcı Ebru Polat, "Çok istiyordum, hayalimdi" dediği arabayı aldı, servet değerindeki otomobiline kavuşma anını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Hukuk fakültesi mezunu olan, uzun süredir şarkıcılık yapan, son dönemde kozmetik sektörüne de el atan Ebru Polat, hayalini gerçekleştirdi ve kendisine 6 milyon TL'lik araba aldı.

Paylaştığı videoda "Hadi bakalım hayırlı yolculuklar bana" diyerek yeni aracına binen ünlü şarkıcı, aracın içine özel olarak isminin ve soy isminin baş harflerinin logosunu istedi.

Emrah Hayali Gerçekleşti

Emrah hayranı şarkıcı Ersoy Dinç’in hayali gerçek oldu. Yeni single’ı için sanatçıdan şarkı isteyen Dinç, olumlu yanıt aldı. Emrah hayranına yeni bir bestesini vermekle kalmadı; onunla birlikte stüdyoya da girdi.

“Ben de İnsanım”, “Şah Sultan”, “Gecelere Sor Beni”, “Leyla Mecnun Aşk Görsün” başta olmak üzere çok sayıda şarkı yayınlayan ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ersoy Dinç, müzik yolculuğunda bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Almanya’da yaşayan ve sıkı bir Emrah hayranı olan başarılı yorumcu, ünlü sanatçıdan şarkı aldı.

Emrah, Ersoy Dinç’e kendi bestelediği sıfır kilometre bir şarkı verdi. Ünlü yıldızın hayranına desteği bu kadarla da sınırlı kalmadı. Emrah, stüdyo sürecine de dahil oldu. Kayıtlar sırasında kendisini yalnız bırakmayan Emrah’a minnettar olduğunu söyleyen Ersoy Dinç, “Emrah’la çalışmak en büyük hayallerimden biriydi, sonunda gerçek oldu. Hem mutlu hem de heyecanlıyım. Bu işbirliğinin kariyerimde bir dönüm noktası olacağını ve bana uğur getireceğini biliyorum. Single’ımın 2022’nin en çok ses getiren eserlerinden biri olacağı konusunda da iddialıyım” dedi.

Yılbaşını Erken Getirdiler!

Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, yeni yıla 15 gün kala ailecek yılbaşı pozu verdi.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yıldız, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin aynı yıl oğulları Kuzey dünyaya gelmişti.

Çift, mart ayında ikinci çocukları Mete'ye kavuştu. "Sıcacık bir his" Yenenler Ailesi, 2022'ye sayılı günler kala yeni yıl pozu verdi.

Berfu Yenenler, fotoğrafı "Sıcacık bir his" notu ile Instagram'da paylaştı. Eser Yenenler ise yeni yıl pozunu nazar boncuğu ve kalp emojileriyle yayınladı.

Gökçe Bahadır Hızla İyileşiyor!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu ‘iyiyim’ pozu verdi.

Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Gökçe Bahadır, şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrolü oynuyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncudan haber var. Gökçe Bahadır, instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, 'iyiyim' pozu verdi.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır fotoğrafın altına, "Ben iyiyim. arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın." notunu düştü.

Hem Oyuncu Hem Gezgin Suzet’ten ” Sırılsıklam”!

Oyuncu kimliğinin yanı sıra gezgin kimliğiyle de tanınan Suzet bu kez müzisyen şapkasını giyiyor ve ikinci teklisi ‘Sırılsıklam’ ile kulakların pasını silmeye hazırlanıyor. Suzet sözlerini kendi yazdığı yeni şarkısında çocuk ruhlu bir aşk hikayesini anlatıyor

‘Yasak Da Olsa’ ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Suzet, ikinci teklisi ‘Sırılsıklam’ı müzikseverlerin beğenisine sundu…

Çocukluk yıllarından beri müzikle iç içe olan Suzet, yeteneğini değerli hocalardan almaya devam ettiği şan, oyunculuk ve dans eğitimleri ile taçlandırıyor. Son dönemde büyük sükse yapan Netflix dizisi ‘Kulüp’te yer alan Suzet oyunculukta da iddialı.

İngiltere’de müzikal tiyatro okuyan, birçok büyük prodüksiyonunda sahneye çıkan Suzet7 dil biliyor. Türkçenin yanı sıra, İspanyolca, İngilizce ve Portekizce şarkılar seslendirerek dinleyicilerini etkilemeyi başarıyor. On parmağında on marifet bir müzisyen olan Suzetaynı zamanda bir gezgin. ‘dunya_alem_geziyorum’ Instagram hesabında gezdiği ülkeleri anlattığı enerjik videolar ile ciddi bir takipçi kitlesine ulaşmış durumda. Onlarca ülkede edindiği etnik ve müzikal deneyimlerden beslenerek oluşturduğu kendine has tarzıyla da dikkat çekiyor.

Suzet’in unutamadığı bir aşkını anlattığı şarkının ruhuna uygun bir klip çekildi. Ahu Şentürk’ün yönettiği klipte rasta saçlarla farklı bir imaja kavuşan Suzet sırılsıklam ıslatıldı. Bu çocuk ruhlu, naif aşk hikayesinde Suzet serzenişte bulunan ancak gururlu bir kadını canlandırıyor. Suzet, ilk şarkısı ‘Yasak Da Olsa’daki kıpır kıpır, cüretkâr kadının aksine ‘Sırısıklam’da bize duygusal, aşık bir kadını sesiyle hissettirmeyi başarıyor

Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Heyecan içinde beklenen bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Yakın çevresine müjdeyi veren Dizer, oğlunun odası için hazırlıklara başladı.

Çiftin kapısını şimdiden tanınmış bebek bezi, giyim, mama markalarının çaldığı ve Tatlıtuğ'un reklam tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi. Çocuklarının doğumunun yurt dışında gerçekleşeceği iddialarını yalanlayan ikili, çocuklarını İstanbul'da kucağına alacak.

Ünlü Modacı Albüm Hazırlığında

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde iklim şartları ve maddi imkansızlıklar içerisinde eğitimlerini sürdürmeye çalışan, başarılı, Türk kız çocuklarına, batı bölgelerinde ki akranları ile aynı düzeyde eğitim görebilmelerine olanak sağlamak, eğitim desteği verebilmek için kurulmuş olan BİR DEMET UMUT DERNEĞİ, kuruluşunun 3. yılını RADİSSON Blu İstanbul Hotel’de kutlandı.

KATERİNA STİL AKADEMİ ve FASHİON TV sponsorluğunda gerçekleştirilen gala gecesinde Cemiyet hayatından İnci GAZİOĞLU, Neslihan KOZANOĞLU, Arte TAHİR, Nilgün VİDİNLİ ve Sibel VATANDOST gibi isimlerin katıldığı gecede, sahneye çıkarak sürpriz yapan derneğin başkanı ünlü modacı Mehmet Köymen konukların kulaklarının pasını sildi.

Seyircilerden sesi ve şarkılarıyla tam not olan Köymen, albüm hazırlığında olduğunu yakında müzikseverlerle buluşacağını da dile getirdi.

Karnaval Medya Grubu’nun “Marka Elçisi” Özgür Aras oldu!

Süper FM, Metro FM, JoyTurk, Joy FM ve Virgin Radio Türkiye gibi Türkiye’nin en çok dinlenen radyo istasyonlarının yanı sıra Borusan Klasik, Efkar, Joy Akustik, RetroTurk ve Radio Mydonose gibi farklı müzik zevklerine hitap eden 30’u aşkın dijital radyo istasyonunu da bünyesinde bulunduran Karnaval Medya Grubu’nun “Marka Elçisi” Özgür Aras oldu.

Müzik, televizyon ve sanat camiasında pek çok ünlüyle birlikte yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekanlar ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras, Karnaval Medya Grubu’nun “Marka Elçisi” olarak göreve başladı.