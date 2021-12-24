Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Hayatı Dizi mi Oluyor?

Süperstar Ajda Pekkan son olarak Bi Tık adlı şarkısına çektiği iddialı kliple gündeme gelmişti.

Fiziği ve enerjisiyle genç kızlara taş çıkaran usta yorumcu üretmeye devam ediyor.

Gazeteci arkadaşım Birsen Altuntaş, Ajda Pekkan ile ilgili büyük bir sürprizi açıkladı…

Trendleri ve genç kuşağın beğenilerini yakalamaya özen gösteren Pekkan, dijital dizi modasına uyma kararı almış

Ünlü sanatçı hayatını konu alan dijital bir dizi projesi için kolları sıvamış ve Pekkan’ın yapımcısı ise yol arkadaşı ve can dostu Samsun Demirmiş!...

Yılın En İyi influencerları Ödüllendi!

Her yıl sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip influencerları ödüllendiren INFLOW Awards’21, dördüncü kez gerçekleşti.

Jüri ve halk oylaması olarak 18 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı gecede 18 influencer kendi kategorisindeki ödülü almaya hak kazandı. Burcu Esmersoy, Rachel Araz, Ceyda Kasabalı, Doğan Kabak, Elraenn, Özgür Deniz Cellat gibi milyonlarca takipçiye sahip isimler ödüllerin sahibi oldu.

Halk Oylaması Kategorileri Kazananları

En İyi Instagram Influencer’ı – Şeyda Erdoğan

En İyi YouTube Influencer’ı – Noluyo Yaa?

En İyi TikTok Influencer'ı – Cellat36

En İyi Twitch Influencer’ı – Tuğkan “Elraenn” Gönültaş

Jüri Kategorileri

En İyi Seyahat Influencer’ı – Biz Evde Yokuz

En İyi Moda Influencer’ı – Rachel Araz

En İyi Teknoloji Influencer’ı – Doğan Kabak

En İyi Ebeveyn - Çocuk Influencer’ı – Gamze Erçel Yıldırım

En İyi Fitness Influencer'ı – Gökçen Arıkan

En İyi Gastronomi Influencer’ı – Refika Birgül

En İyi Güzellik & Bakım Influencer’ı – Ala Tokel

En İyi Oyun Influencer’ı – Pelin “Pqueen” Baynazoğlu

En İyi Komedi Influencer’ı – Röportaj Adam Mahsun Karaca

En İyi Yükseliş Gösteren Influencer – Ceyda Kasabalı

En Kreatif İçeriğe Sahip Influencer – Nisan Hakan Özkan

En İyi Micro Influencer – Şevval Aydemir

En İyi Omni-Channel Influencer – Merve Özkaynak

En İyi Celebrity Influencer – Burcu Esmersoy

Temur Tegin Çok Sevildi!

Yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan, Destan dizisinde canlandırdığı Temur Tegin rolüyle izleyenleri hayran bıraktı.

Bu sezon yer aldığı Destan dizisinde canlandırdığı Temur Tegin rolüyle, hem oyunculuğu hem de imajıyla dikkat çeken Burak Tozkoparan, dizinin yayınlanan son bölümüyle gözleri üzerine çevirdi.

Tozkoparan, dizide yer alan dövüş sahnesinde gösterdiği oyunculuk performansıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu için sosyal medyada izleyenlerin hayranlığını belirttiği binlerce yorum yapıldı.

Hande Soral Anne Olacak!

Aşk yaşadığı İsmail Demirci ile geçtiğimiz yıllarda evlenen ekranların aranan yüzü Hande Soral, sevinçli haberi takipçileriyle paylaştı.

Hande Soral sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile hamile olduğunu duyurdu.

Güzel oyuncunun bu haberi karşısında havaya uçan arkadaşları ve takipçileri ünlü oyuncuyu yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu.

Survivor Öncesi Soluğu Dubai’de Aldı!

Survivor 2022 All-Star kadrosunun açıklanmasının ardından hayranlarını çılgına çeviren başarılı oyuncu Batuhan Karacakaya, yeni sezon öncesi dinlenmek ve moral depolamak için Dubai’ye gitti.

Şimdiden sezona çok iddialı bir başlangıç yapacağının sinyallerini veren genç oyuncu, Dominik Cumhuriyeti’ne gitmeden önce seyahat rotasını Birleşik Arap Emirlikleri olarak belirledi.

Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, şehrin simgesi haline Burj Al Arab binasının manzarasına karşı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarının ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncunun fotoğrafı kısa zaman içince on binlerce beğeni alarak yorum yağmuruna tutuldu.

Alamet İle Trend Listelere Girdi

Türk rock müziğine yeni bir sound ve tarz getirecek olan Rana Türkyılmaz, ilk şarkısı Alamet'i müzikseverler ile paylaştı.

Türkçe sözlü rock müzikteki kadın vokal eksiğini kapatacak olan 17 yaşındaki genç sanatçı, daha önce coverladığı şarkılar ile sosyal medyada yüksek sayıda takipçiye ulaşarak ilgi görmüştü.

İlk şarkısı Alamet ile profesyonel müzik hayatına adım atan Rana Türkyılmaz, kendine has vokali ile tarzını birleştirip muhteşem bir uyum yakaladı.

Söz ve müziği Rana Türkyılmaz, Egemen Akkol ve Haktan Kabahel'e ait olan Alamet şarkısının düzenlemesi Sezer Dinç tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği koltuğunda oturan Berke Kapotoğlu aynı zamanda projenin fotoğraflarına da imzasını attı.

Klip yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görürken, trend videolar listesinde yerini aldı ve emin adımlarla zirveye doğru ilerliyor.

Genç yetenekleri keşfederek destekleyen Emrah Hocaoğlu yapımcılığında tamamlanan proje, ETL Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.