Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Survivor Turabi Çamkıran WWE Yolcusu mu?

Survivor tarihinin artık efsaneleşen ismi Turabi Çamkıran’ın Amerika’nın prestijli dövüş-şov programlarından WWE yolcusu olduğu iddia ediliyor!...

Son dönemde Los Angeles'ta yaşayan ve Survivor All Star’a katılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Turabi Çamkıran’ın Amerika’nın prestijli dövüş-şov programlarından katılacağı iddia ediliyor…

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda WWE Dünya Takım Şampiyonu ve Kıtalararası Şampiyon Rikishi ile eski NWE Dünya Şampiyonu Black Pearl'le çalıştığının görülmesi ve yaptığı bir paylaşımda "29 Şubat 2022’de görüşürüz Canım Canelom" sözleri iddiaları güçlendirdi. Böylece Turabi hakkında çıkan Survivor All Star’a yedek olarak geleceği yönündeki söylentiler de asılsız çıktı.

Seda Sayan Kardeşlerini Arıyor?!

Sosyal Medya ünlüsü Mia dikkat çekmeye devam ediyor. Mia'yı görenler “Seda Sayan’a Seda Sayan’dan daha çok benziyor” yorumunu yaptı.

Bazı kişiler, “Seda Sayan’a Seda Sayan’dan daha çok benziyor” "Seda Sayan'ın ikizi sandık" yorumlarını yaptı.

Tüm bu yorumlara Seda Sayan esprili bir video çekerek cevap verdi ve “ Bunlar benim kardeşlerim kardeşlerimi bulun bana” dedi…

Masumlar Apartmanı Artık Toparlanmalı!

Psikolojik drama olarak karşımıza çıkan Masumlar Apartmanı, artık bir aşk dizisi oldu çıktı!...

Hastalıkları tavan yapan Gülben ve Safiye buldukları aşklar sayesinde iyileşme sürecine girmeye başladılar bile…Yani bu kadar ağır psikolojik vakaların çaresi aşk, şimdi bu diziden bunu mu anlamamız lazım?!...Yani psikologların , psikiyatristlerin yapamadığını ne elzemse aşk denen duygu çözüveriyor baksanıza

Allahaşkına artık bir toparlanın bu aşk meşk olayları iyice dizinin sıradanlaşmasına sebep olmaya başladı farkında değilsiniz sanırım..Reytinglere baktığımızda düşüşlerde gözle görülmeye başlandı bile, eskiden reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan dizide gerileme baş gösterdi.

Bir yandan Safiye ile Gülben’in büyük aşk gösterileri yanında Han’ın başının habire belaya girmesi ve dizinin bu üçgende sıkışıp kalması yetti gari dedirtiyor insana!..

Kuruluş Osman Verdiği Araya Rağmen Yine Zirvede!

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, iki haftalık aradan sonra nefesleri kesen bir bölümle Türkiye’yi ekran başına kilitledi.

atv ekranındaki 78’inci bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ #BizimDavamız etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer aldı.

Survivor Allstar gibi izlenme oranın hayli yüksek olan bir yarışma karşısında ‘Kuruluş Osman’, 78’inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde 11,62 reyting, 25,61 izlenme payı, AB kategorisinde 8,90 reyting, 20,90 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 11,90 reyting, 25,21 izlenme payı elde etti ve tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Kaçıranlar İçin Bir Kez daha Alice Müzikali!...

İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından ilk kez perde açtığı 7 Şubat’ta yeniden seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Uzun bir aranın ardından 7 Şubat’ta yeniden perde açmaya hazırlanan Alice Müzikali ekibi prova sürecine başladı. Alice performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Serenay Sarıkaya ve dans ekibi, geçtiğimiz gün bir araya gelerek oyunun bungee sahnelerini prova etti.

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor…

“ALICE” adı ile izleyicisiyle buluşan müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşısına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşıyor.

Esra Erol'un Kardeşi Eda’nın Büyük Değişimi!

Esra Erol'un da kardeşi olan Eda Erol ailesiyle yeni yaşını kutladı. Esra Erol ve çocuklarıyla pozunu paylaşan Eda Erol'un değişimi ise herkesi şaşırttı.

Eda Erol sosyal medyada yeni yaşını kutladı. Esra Erol ve çocuklarıyla poz veren Eda Erol paylaşımında "Her yaşım ayrı heyecanlı ve bu heyecanın bana olan katkısını seviyorum. Geçen 365 gün tek kelimeyle muhteşemdi. 35 yolun yarısı falan değil tam bir başlangıç. Sağlıkla yeni yolculuğuma çıkmaya hazırım.Bundan daha iyi nasıl olur?" dedi.

Eda Erol'un paylaşımına kutlama mesajları yağarken son görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Geçmişten bugüne bir hayli değişen Eda Erol'a "Yüzüne daha fazla dokunma" yorumları yapıldı.

Eda Ece Yine Korona Oldu!...

Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.

FOX TV'de yayınlanan "Yasak Elma" dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda “Maske Kimsin Sen” yarışmasında jürilik yapan sevilen oyuncu Eda Ece, ikinci kez korona oldu…

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, bazı tavsiyelerde bulundu.

Güzel oyuncu, “İkinci kez koronavirüs oldum. Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce koronavirüs geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, ilk koronavirüsüm çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın. Önce sağlık.” dedi.