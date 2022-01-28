Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Müdavimlerine Duyurulur!... Snowpiercer 3. Sezon Başladı

Netflix’in iddialı dizisi Snowpiercer 3. sezonu yayına girdi. İlk sezonu Mayıs 2020 tarihinde TNT’de başlayan Snowpiercer’ın 2. sezonu ise 25 Ocak 2021’de yayınlanmaya başlamıştı. Haftalık olarak paylaşılan bölümler aynı anda Netflix üzerinden de bizim ülkemizde olduğu gibi TNT’nin hizmet sağlamadığı ülkelere gelmişti.

Yapımın 2. sezonu başlamadan hemen önce 3. sezonunun geleceği de duyuruldu. Geçen temmuz ayının sonunda ise, 3. sezon çekimleri henüz devam ederken 4. sezon onayı duyurusu da bizzat dizinin başrolü olan Daveed Diggs tarafından paylaşıldı.

Kanalın yaptığı açıklamada kıyamet sonrası dizinin 3. sezonunun ilk bölümü ile 24 Ocak 2022’de başlayacağı bir poster eşliğinde duyurulmuştu ve ve beklenen dzi yayına girdi.

Önceki iki sezonda olduğu gibi haftalık olarak yayınlanacak dizi, 2. sezonun kaldığı noktadan maceralarına devam edecek.

Kara Atladı Korona Oldu!...

Kar yağdı ünlülerde bir kara mayo ile atlama trendi ortaya çıktı.

Oyuncu Pelin Akil’de sosyal medyadaki bu akıma uyarak mayo ile karın içine atladı. O anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaşan oyuncu, daha sonrada sosyal medya hesabından kötü haberi verdi.

Rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Sonu Ayrılık Oldu!...

"Sen Çal Kapımı" isimli dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ayrıldığı iddia ediliyor.

Uzun süredir birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin, bir hafta önce yollarını ayırdığı ve bu kararı güzel oyuncu Hande Erçel’in aldığı iddia edildi.

Bu ayrılık üzerine de Kerem Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye sokmuş. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.

Valla evliliğe doğru yol alan bu ilişkinin neden bittiğini benim gibi pek çok kişide merak ediyor.

Umarım kısa sürede aralarındaki sorunları aşar ve nikah masasına otururlar.

Evlilik Tarihleri Çok Özel!...

Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi almıştı. Romantik anları Instagram hesabında paylaşan şarkıcı, "Bizim bölümümüz başlıyor" notunu yazmıştı. Dinçerler'in şarkıcıya aldığı yüzük ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Hafta sonu Dinçerler'in kız kardeşinin düğünü gerçekleşti. Aile fotoğrafında Hadise'nin de yer alması dikkat çekmişti. İkilinin düğün tarihinin belli olduğu iddia edildi.

Ünlü çiftin 27 Nisan'da nikah masasına oturacağı, bu tarihi Kadir Gecesi'ne denk gelmesi nedeniyle seçtikleri öne sürüldü. Bu tarihin kendileri için hayırlı olduğuna inanan çiftin düğün hazırlıklarına başladıkları konuşuluyor.

Güldüren Program Yayından Kalktı!...

BKM Mutfak'ın ikinci kuşağı olan ve oyuncu kadrosuyla ilgi çeken Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile final kararını duyurdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 final kararı sosyal medyada da yankı uyandırdı. Hiç hesapta yokken alınan bu karar herkesi üzse de finalin nedeni hakkında birçok kişi tahminlerde bulundu. Ancak bununla ilgili henüz net bir açıklama henüz gelmedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden final yapıyor sorusu karşısında birçok iddia gündeme gelmeye başladı. Bazı iddialara göre; Kanal yönetiminin son gelen reytinglerden memnun olmadığı ve pandemi döneminde bile ekran yolculuğuna devam etmiş yapımın final kararı almasının ardında reyting kaygısı olduğu düşünülüyor.

Programın müdavimlerini üzen bu final kararı sonrası programın internet ortamında yayınlanma durumu da gündeme gelebilir.

Bence ekranları güldüren nadir programlarından biri olan ve ünlü yetiştirme konusunda çok başarılı bulduğum Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 nin yenide ekranlarda olması şart!...

Hayatın acıları içinde gerildiğimiz, kederlendiğimiz dönemlerde ilaç gibi gelen bir program bu kadar kolay harcanmamalı!...

Batuhan Karacakaya’nın Güzel Sürprizi!..

Survivor 2022 All-Star’a katılmadan önce sevenlerini ‘’Shields Team’’ adını verdiği yeni bir çatı altında toplayan Batuhan Karacakaya, kendi fan ailesine özel bir sürpriz hazırladı.

Batuhan Karacakaya Fan Club üyelerinin içinde yer aldığı ''Shields Team'' yapılanmasının tüm gücünü Survivor boyunca yanında taşımak için özel bir kolye ve bileklik serisi tasarlatan başarılı oyuncu, bu tasarımların satışından elde edilecek tüm gelirin ihtiyaç sahibi çocuklara ve kadınlara gönderileceğini belirtti.

Batuhan Karacakaya’nın ‘’Shields Team’’ için hazırlattığı özel kolye ve bilekleri ile toplanacak olan desteklerin Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve çocuklar için faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum derneklerine bağışlanacağı bildirildi.

Usta Oyuncuyu Kaybettik!:..

Geçtiğimiz haftanın bir üzücü haberi de Diriliş Ertuğrul dizisinden tanıdığımız Ayberk Pekcan’ın vefat haberiydi.

Akciğer kanserine yenik düşen ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, geçtiğimiz hafta Mersin'de son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

Çok sayıda tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Ayberk Pekcan, ekim ayında sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmiş ve Mersin’de özel bir hastanede tedavi görürken hayata veda etti.