Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Geçmiş Olsun Tarkan!...

Tarkan pandemi sürecinde oldukça izole bir şekilde yaşamasına rağmen koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Koroanvirüsten korunmak için ailesiyle birlikte aylarca Almanya’da kendisini karantinaya alan konser dahi vermeyen Tarkan, sosyal medya hesabından 10 gün önce koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Hastalığı hafif atlattığını söyleyen Tarkan "İyi ki aşılıyım. Aman kendinize dikkat edin" dedi.

Şarkıcı, haberi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" dedi.

Bensu Soral’ın Yeni Projesi Belli Oldu

Güzel oyuncu Bensu Soral’ın Cam Tavanlar dizisinin ardından hangi projeyle setlere döneceği merak konusuydu.

Güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu. Soral OGM Pictures imzalı yeni bir proje için el sıkışmış

Kıvanç Baruönü’nün yönetmen koltuğuna oturacağı proje bir sinema filmi ve adı ise “Özel Ders” Hazırlıkları süren projede Bensu Soral, yüksek linsans yapan bir genç kıza hayat verecek.

Netflix’te seyirciyle buluşacak olan filmde Bensu Soral başrolde hangi erkek oyuncunun eşlik edeceği ise henüz netleşmedi.

O Artık Bi Baba!...

Psikolog Merve Özgüle ile 2019 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan baba olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu!

Kadıköy ilçe nüfus müdürlüğüne giden Küçükçağlayan, bir fotoğraf paylaştı altına da soru işareti koydu. Çağlayan'ın paylaşımı 'kızına kavuştu' şeklinde yorumlandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına ilgi büyük oldu. Sanatçı dostları, çifti tebrik etti.





Kızına Rakip mi Olacak?

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel şarkıcı oluyor. Gittiği Kıbrıs konserinde Aleyna Tilki annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıkladı!

Daha önce ‘Sesimi annemden, yeteneğimi babamdan aldım’ diyen Aleyna Tilki annesiyle ortak bir çalışma yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ta bir otelde sahne alan Tilki, ”Sesi cidden çok güzel” sözleriyle haberi verdi.

Kısmetse Olur Yarışmasının Birincisi Adnan Kızıltaş Evlendi

Kısmetse Olur ve Doya Doya Moda yarışmalarından tanıdığımız Adnan Kızıltaş dünya evine girdi.

Kızıltaş mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Bir döneme damgasını vuran Evlilik programı 'Kısmetse Olur'da birinci seçilen Adnan Kızıltaş hayatını Hacer Kızıltaş ile birleştirdi.

Kısmetse Olur yarışmasında birinci olduktan sonra Tv8 de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasına da katılan Adnan Kızıltaş geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı.

Genç çift çok özel bir tarih olan 02.02.2022 de nikah masasına oturdu.

Melis Fis Morardı!

Sosyal medyadaki eğlenceli halleri ve rengarenk görselleri ile de ilgi toplayan yetenekli isim, yeni şarkısı için bu defa saçlarını mor renge boyadı.

Genç neslin en başarılı ve en çok takip edilen isimlerinden sanatçı Melis Fis, kendini bulduğunu ifade ettiği Dursaydı Dünya isimli yeni şarkısını yayınladı.

Güçlü sesi, söz beste alanındaki yeteneği ve renkli kişiliği ile her yeni projesi merakla beklenen Melis Fis'in Dursaydı Dünya şarkısındaki vokal performansının sound ile uyumu dikkatlerden kaçmıyor. Dursaydı Dünya şarkısının söz ve müziği Melis Fis'e, düzenlemesi ise Sezer Dinç'e ait.

Sosyal medyadaki eğlenceli halleri ve rengarenk görselleri ile de ilgi toplayan yetenekli isim, yeni şarkısı için bu defa saçlarını mor renge boyadı.

Bebek Göründü!...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamile olduğunu verdiği pozlarla duyurdu. Karnı burnunda pozlar veren Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında gündemdeydi. Ancak Rihanna, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başarmıştı.

Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky, New York County'deki Harlem'de ele ele yürürken objektiflere yansıdı

Rihanna'nın hamileliği de resmen belgelenmiş oldu. Pembe bir ceket giyen Rihanna, bu ceketin ön düğmelerini açarak resmen hamileliğini ilan etmişti oldu. Şarkıcının karnının iyice belirginleştiği görüldü.