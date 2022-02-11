Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Safa’dan Çok Güzel Hareket!

Çok Güzel Hareketler 2 programında taklitleriyle öne çıkan Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile evlendi.

Çok Güzel Hareketler 2 programında taklitleriyle öne çıkan Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile evlendi. Nikah masasına oturmadan önceki fotoğrafları ve düğünden eğlenceli halleri Sarı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekip arkadaşlarının da katıldığı nikahtan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Ebru Yücel, nikahtan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mutlu çiftin imza attığı anlar arkadaşları tarafından kaydedildi. Safa Sarı'nın paylaşımları sonrası hayranları ünlü çifte tebrik mesajı yağdırdı.

Masumlar Apartmanı’nda Ayrılık Vakti!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’ndan üzücü haber geldi. Başrol oyuncusunun diziye veda edeceği öğrenildi.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz’ün başrollerini paylaştığı sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık rüzgarı esiyor

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’na 2.sezonda dahil olmuştu.

Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren ünlü oyuncunun dizi macerası kısa sürdü.Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melise Şanolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin 57.bölümünde diziden ayrılıyor.

Topuklu Ayakkabının Azizliğine Uyradı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca topuklu ayakkabılarının azizliğine uğradı. Sahnede düşen sanatçı hastanelik oldu!

Sahne almak için İzmir'e giden Işın Karaca talihsiz bir kaza geçirerek hastanelik oldu.

Karaca, sahne aldığı mekanda topuklu ayakkabının aziziliğine uğradı ve düştü. Düşerken ayak bileğini burkan sanatçı hastanelik oldu.

Yapılan tetkikler sonrası Işın Karaca'nın ayak yan bağlarının kopması nedeniyle ayağı alçıya alındı.

Sanatçı talihsiz olayı sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaparak duyurdu.

Ferhunde Hanımlar ile Bizim Evin Halleri Nostaljisi

Ferhunde Hanımlar ve Kızları ile Bizim Evin Halleri oyuncuları yıllar sonra aynı karede poz verip anıları tazelediler.

Trt 1 ekranında 1993-1999 yılları arasında Ferhunde Hanımlar ve 2000-2008 yılları arasında da Bizim Evin Halleri dizileri ekranların en uzun solukları dizileri arasına girmiş ve efsane haline gelmişti.

Geçen yılar içinde bu iki dizide rol alan oyuncular kariyerlerinde büyük ilerleme kaydetti.

Hala hatırlanan bu iki dizide rol alan ve gerçek hayatta da bir aile sıcaklığını yaşamaya devam eden üç ünlü isim bir araya geldi ve dizileri kadar efsane bir fotoğraf karesini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sır Gibi Saklamış!

Camdaki kızı dizisinde Hayri karakterini oynayan Cihangir Ceyhan'ın evli ve çocuklu olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun Fatma Ceyhan ile evli olduğu oğlu İlhan Cihangir’in 1 yaşına bastığı ortaya çıktı.

Camdakız dizisindeki Hayri rolü ile sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan, özel hayatını magazin basınında uzak tutan sanatçılardan.

Ceyhan'ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda 1 yaşına basan oğlu ve eşi ilk kez basına yansıdı.

Bu Şirin Çocuk Büyük Beğeni Aldı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi çekiyor.

Yine ünlü bir isim sosyal medya hesabından doğum günü nedeniyle çocukluk anılarını paylaştı.

Şirin mi şirin çocukluk hali ile poz veren bu ünlü isim Türk Sanat Müziğinin en iyi erkek seslerinden biri olan Bekir Ünlüataer'den başkası değil

Ünlü sanatçının bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

40’ın Başarısı Takdir Edilmeli!

Türklerin Başarısı hız kesmeden devam ediyor. 40, Ortadoğu'da 5 Ülkede Yayında. 40 Dubai'de Türk Formatçıların büyük başarısı.

Yapımcılığını BBO Yapım Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği ekranların "hard talk" formatındaki tek programı 40, Ortadoğu'da 5 ülkede yayınlanmaya başladı. Almanya, İngiltere, İrlanda, Romanya, Lübnan'ın ardından 40; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Kuveyt de yayında.

40'ın başarısının altında Türk televizyonlarında uzun yıllardır büyük ve başarılı yapımlara imza atmış bir ekip bulunuyor, yurtdışına format satmak sadece Türk Yapımcıların değil, hem Türkiye'nin hem de Türk televizyonculuğunun başarısı... Türkiye'de uzun yıllardır yayınlanan her bölümü çok konuşulan, gündemi değiştiren, gündemi belirleyen yapım; yayın hayatına yeni sezonda BluTv'de devam ediyor.

40'ın Ortadoğu televizyonlarındaki sunucusu Jessica Azar. Türkiye'de ise yapımı sunucu, gazeteci, yazar Cansu Canan Özgen sunuyor.