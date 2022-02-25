Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Zirve Ödüllerinde Zirvede Fulya Öztürk Var!

Fox Tv'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı ilk ödülünü aldı. 7 aylık programı ödül alan Fulya Öztürk çok duygulandı.

İş, Sanat, Spor, Medya, Bürokrasi ve Moda Dünyası’nın önde gelen simlerinin, halk oylaması sonucu ödüle layık görüldüğü II. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde Fulya Öztürk zirvede

II. Uluslararası Zirve Ödülleri dün akşam Cahide Plazzo'da yapılan bir tören ile sahiplerini buldu.

Zirve ödüllerinde Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programı yılın en iyi reality programı ödülüne layık görüldü.

Sunduğu program ile ödüle layık görülen Fulya Öztürk, "7 aylık bir program olmamıza rağmen yılın reality programı ödülünü aldık.. Hele ki bu ödülü halk oylamasıyla almak çok mutluluk vericisi" dedi.

Survivor Sabriye'den Botoks Haberlerine Jet Yanıt!

Dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu ve Türkiye’de MMA kazanan ve altın kemer sahibi olan ilk ve tek kadın dövüşçü olan Sabriye Şengül 23 Nisan 2016’da rakibi Vanessa De Waelle ile karşılaşmasından galip çıkarak dünya şampiyonluğunu elde etti. 2018 yılında Viyana’da Iska dünya şampiyonluğunun yanı sıra WKU dünya şampiyonluğunu da kazanan sporcu, başarılarıyla ülkemizi büyük bir kıvançla temsil ediyor. 2017-2019 Survivor yarışmasına da katılan sporcumuz, 2019 yılbaşı gecesi de Kim 500 Milyar İster? Programına katılarak kazandığı ödülü kimsesiz çocuklara bağışlamıştı.

Türkiye’de MMA kazanan ve ülkemizi dünyada gururla temsil eden ilk ve tek Türk kadın karma dövüş sporcusu olan Sabriye Şengül’ün kadınların tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük mücadeleler içinde tırnaklarını kazıyarak başarıya ulaşmalarının çok daha değerli olduğunu ve erkeklere kıyasla kadınların başarılarının daha az konuşulduğunu söyledi. “Kadınlar başarıları ve yetenekleriyle ön plana çıkmalı, sadece estetik haberlerinin bu kadar konuşulması oldukça ironik ve üzücü” diyen Şengül, “50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadının başarısı daha çok konuşulmalıdır” diye konuştu.

Kadınların ve kız çocukların yetenekleriyle daha çok desteklenmesi ve kendilerini savunmaları için mutlaka dövüş sporunu öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Şengül, “Kadına şiddetin bu kadar yayıldığı bir dönemde elbette kesin çözüm erkeğin eğitilmesidir ama kadınlar da mutlaka kendilerini bu erkek teröründen korumak için dövüş sanatını öğrenmeli. Bu konuda dövüş sporuna her kadın belediyeler vasıtasıyla ücretsiz şekilde ulaşabilmelidir” diye konuşarak ders niteliğinde bir cevap verdi.

Sinan Özen’in İkizleri 2 Yaşına Bastı

Şarkıcı Sinan Özen ile Burcu Kartal 2020 şubat ayında dünyaya gelen ikiz bebekleri Neva ile Sanberk için bir doğum günü partisi verdiler

İkizlerden Neva bebeğin bağırsak rahatsızlığı nedeniyle uzun süren zorlu bir tedavi süreçi nedeniyle 1 .yaş günü kutlaması yapamayan çift, kızlarının da sağlığına kavuşmasıyla birlikte ikizleri için bir doğum günü kutlaması yaptılar.

Sinan Özen, sosyal medya hesabında doğum gününe ait yaptığı bir paylaşımda "Merhaba sevgili dostlar; bugün Neva'm ve Sanberk'imin doğum günü. Sevgili Eşimle birlikte bugünü büyük bir mutlulukla kutluyoruz çünkü Neva'mız hastanede olduğu için bir yıl önce kutlayamamıştık. Önce Rabbime sonsuz şükürler ediyorum sizlere dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. En büyük dileğim; önümüzdeki doğum gününde Neva'mın yürüyebilmesi. Şimdilik tedavilerimiz devam ediyor.En içten sevgilerimizi gönderiyoruz, her şey için teşekkür ediyoruz dualarınız ve sevginiz için..." sözlerine yer verdi.

Popstar Mehtap'tan Gülşen'e 'Hodri Meydan'

Bergen'in efsane “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısında büyük kapışma. Popstar Mehtap, Gülşen'e "Hodri Meydan" dedi.

'Acıların Kadını' olarak bilinen Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde Gülşen'in de yer alacağı öğrenildi.

Gülşen 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını seslendirdi. Mehtap Yılmaz ise, "Bergen'i ne kadar tanıyorlar? Ne kadar alakasız isim varsa bir araya toplamışlar" dedi.

Bergen'in anısına saygı albümünde birçok ünlü isim yer alacak.

1989 yılında eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen arabesk şarkıcısı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde sanatçılar stüdyoya girdi.Bu albümde Melek Mosso, Derya Uluğ, Ceylan Ertem, Melike Şahin ve Gülşen gibi isimler yer alacak.

Bergen'in sevilen şarkısın Sen Affetsen Ben Affetmem'i Gülşen seslendirdi.

Mehtap Yılmaz ise 2. sayfa programına bağlanarak, Mehtap Yılmaz, "Bergen'i ne kadar tanıyorlar? Ne kadar alakasız isim varsa bir araya toplamışlar" dedi. Ayrıca, Yılmaz, Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın oyunculuğunu da beğenmediğini dile getirdi.

Bergen’in saygı albümünde “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısını Gülşen okuyacak. Mehtap da aynı şarkıyı 4 Mart’ta çıkaracağı albümüne aldı ve Gülşen'e “hodri meydan” dedi.

Babasının Kopyası!

Televizyon dünyasından tanıdığımız Cansu Canan Özgen oğlu Ali'nin yüzünü ilk defa sosyal medya hesabında paylaştı.

Eski basketbolcu Erden Eryüz ile 2020'de hayatını birleştiren ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, geçtiğimiz haziran ayında dünyaya gelen oğlu Ali Veysel Eryüz'ün yüzünü ilk defa sosyal medyada paylaştı.

Minik Ali Veysel Eryüz, tıpa tıp babasına benzerliği ile görenleri şaşırttı.

Düğün Tarihi Belli Oldu!...

Evlilik kararı alan ve geçtiğimiz haftalarda nişan yüzüklerini takan iki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, düğün tarihi ve yerine de karar verdi.

"Kuruluş Osman"ın 'Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile "Yasak Elma"nın Çağatay'ı Berk Oktay'ın düğün tarihleri belli oldu.

Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yüzükleri takan çift, eylül ayında nikah masasına oturacak. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftten Atiksoy, "İkimizin de yoğun bir set dönemi var. Düğün İstanbul ya da Alaçatı'da yapmayı düşünüyoruz. Henüz mekan belirlemedik." diye konuştu.

Buket Aydın Reklam Yüzü Oldu!

Her yaptığı ile olay olan Buket Aydın, şimdi de Xev marka elektrikli aracın reklam yüzü oldu. Güzel sunucunun reklam ücreti ise dudak uçuklatıyor!

Son dönemin yıldızı sunucusu Buket Aydın, nerede ise her söylediği ve yaptığı ile gündem oluyor. Güzel sunucu şimdi de Xev marka elektrikli aracın reklam yüzü oldu.

Geçtiğimiz gün bebek'te bir arkadaşıyla buluştuktan sonra kendisini görüntüleyen basın mensupları ile sohbet eden Aydın, yine gündem yaratacak bir gelişmenin de haberini verdi.

Kırmızı Küçük arabası ile büyük dikkat çeken Aydın, bombayı patlattı ve Xev marka aracın reklam yüzü olduğunu açıkladı. Aydın minik kırmızı arabası ile ''Park problemi yaşamadığını ve zamlanan benzinden tasarruf ettiğini'' açıkladı.

Buket Aydın reklam yüzü olduğu Xev marka araç reklamından 2 milyon ₺ alacak.