Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Güldür Güldür Show’dan 300 Kutlaması!

Ekranların fenomen eğlence programı 7’den 70’e herkesin sevgilisi Güldür Güldür Show üçüncü kez dalya dedi!

Güldür Güldür Show ekibi Türkiye’nin en sevilen ve uzun soluklu işlerinden birine imza atmanın mutluluğunu hep beraber yaşadı. Kahkahanın vazgeçilmez adresi, aralıksız devam ettiği ekran macerasında 9. sezonda üçüncü kere dalya diyerek zor bir başarıya da imza attı.

Çekim öncesinde bir araya gelerek pasta kesen ekip üyeleri neşeleri ile dikkat çekti.

Eurovision Birincisi Jamala Türkiye’ye Sığındı

Ukrayna'nın 2016 yılı Eurovision birincisi Kırımlı Susana Cemaleddinova sahne adıyla Jamala, Rusya'nın saldırısından kaçıp Türkiye'ye sığındı.

Jamala, 2016’da ülkesi Ukrayna’yı Eurovision’da temsil etmiş, Kırım Tatar ailesinin acı dolu sürgün hikayesini anlattığı şarkısı 1944, Avrupa’da tam not alıp birinci olmuştu. Şimdi 6 yıl sonra Rus birliklerin saldırısından kaçıp diğer ülkelere sığınan Ukraynalılar arasında Jamala da var.

Jamala arkasında ülkesini ve eşini bırakıp iki çocuğuyla İstanbul’a geldi.

Kanseri Yendi, Ekrana Geri Dönüyor!

Kanal D'ye ani bir şekilde veda eden Çok Güzel Hareketler 2 Star ekranında yeniden başlıyor. Bu sefer ekipte Arif Güloğlu'da yer alacak!

Star’a transfer olan BKM imzalı fenomen program, eski ekibiyle yayınına devam edecek. Dizinin yeniden pazar akşamları ekrana gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen ismi Arif Güloğlu da gördüğü kanser tedavisinin ardından Star’da yayınlanacak yeni bölümlerde seyirci karşısına çıkacak.

24 yaşındaki Güloğlu geçen mart ayında lenf kanserine yakalanmış ve Ankara’da tedavi görmüştü.

Dostça Ayrıldılar!

Bir dönemin fenomen yapımları arasında yer alan ‘Çocuklar Duymasın’ isimli dizide ‘Mustafa Ali’ karakterine hayat veren ve milyonlarca kişinin sempatisinin kazanan Müfit Can Saçıntı’dan üzücü haber geldi.

Müfit Can Saçıntı 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile nikah masasına oturdu. 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına alan çift, beş yıl önce boşanma kararı aldı. Ancak kızlarının büyümesini bekleyerek, bu kararı ertelediler.22 yıl boyunca gözlerden uzak bir evlilik yaşayan çift, Adalar Adliyesi'nde 24 Şubat Perşembe günü sessiz sedasız boşandı..Çift yaptıkları açıklamada “Dostça ayrıldık” dedi.

Hande Yener Nazara Geliyor!

Hande Yener’e resmen nazar değdi. Geçtiğimiz haftalarda ayak parmağı kırılan Hande Yener’den bir kötü haber daha geldi. Ünlü şarkıcı bacağına kaynar çay dökülünce soluğu hastanede aldı.

Hande Yener, ”Bir kaza atlattım. Evde kedim çayı devirdi bir anda kendimi acilde buldum. İkinci derece maalesef. İz kalabilir dediler ama şimdilik sürekli pansumana gidiyorum. İlerleyen süreçte göreceğiz ne olduğunu. Derimi soydular işlem yaptılar” dedi.

Kendisine nazar değdiğini söyleyen ünlü popçu, ”Bacak zaten nazarmış. Sürekli ayağımda bir sorun oluyor parmağım da kırılmıştı. Kurşun döktürdüm. Şimdi de bu oldu. Durumlar böyle” açıklamasını yaptı.

Işıl Yücesoy Hiç Boş Durmuyor!

Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy, Sait Faik Abasıyanık'ın “Kayıp Aranıyor” adlı eserini Storytel için seslendirdi.

Çok yönlü sanatçı kişiliğiyle hayatlarımızda iz bırakan Işıl Yücesoy, Sait Faik Abasıyanık'ın “Kayıp Aranıyor” adlı eserini Storytel için seslendirdi.

Yücesoy; “Sizlerle Sait Faik'in dünyasında kulak kulağa olabilmek çok heyecan verici. Ona ses olmaksa bana büyük onur” sözleriyle, duygularını paylaştı.

Özge Özkaplan Kılıç Sahneleri İle Dikkat Çekiyor

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisine Şahsenem karakteriyle giriş yapan Özge Özkaplan, dizinin her bölümünde farklı yetenekleri ile izleyiciyi şaşırtıyor.

Dizinin yayınlanan son bölümünde yer alan aksiyon sahnelerindeki performansı ile beğeni toplayan oyuncu, kılıç sahnelerindeki profesyonelliği ve hakimiyeti ile izleyiciyi ekran başına kitledi.

Hem antremanları hem de dizideki sahnesinde yetenekli performansı ile ilgi toplayan oyuncu, kılıç kullanımını öğrenmek için sıkı bir çalışmayla dersler aldı ve aylarca düzenli eğitim ile rolüne hazırlandı.

Özge Özkaplan, her Perşembe akşamı saat 20.00’ de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Şahsenem karakteriyle yer almaya devam ediyor.