Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Dr.Astrolog Şenay Devi İşin Temeline İndi!

Sevgili arkadaşım Şenay Devi’nin çok sevilen kitabı Türk Medeniyetlerinde Astroloji Astronomi ve Müneccimbaşılık’ın ardından genişletilmiş yeni baskısı Temel Astroloji kitabı İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Temel Astroloji ile astroloji biliminin yanlış yorumlanan, burç efsanelerince kısırlaştırılan taraflarına ışık tutan Devi, batı astrolojisinden Çin ve Vedik astrolojisine kadar geniş bir bilgi birikimi sunuyor.

Meraklıları için bir kaynak oluşturan Temel Astroloji kitabı; astroloji tarihine, gezegenlerin etkilerine ve burçların bilinmeyen yönlerine dair tüm detaylara ışık tutacak.

Yani işin temelini iyi öğrenmeniz açısında bu kitap tüm astroloji ile ilgilenenlerin başucu kitabı olacak nitelikte bir eser…

Şubat'ın Muud'u Sinan Akçıl Oldu

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Listede Sinan Akçıl zirvede!

Sinan Akçıl, ‘Piyanist’ albümü ile Yerli Albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, en çok dinlenen yerli single, Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem’in ‘Salıncak’ adlı düeti oldu. Yabancılarda iseMåneski’e ait ‘Beggin' şarkısı veJP Cooper’ın ‘She’ albümü en çok dinlendi.

Tiktok’ta Bir Yıldız Çıkıyor!...

Tiktok uygulamasını takip edenler Nil Ulusoy’a mutlaka denk gelmiştir…Bende arada rastlıyordum özellikle yemek yediği videoları ve turşuya olan zaafı ile dikkatimi çekmişti.

Şimdilerde ise Nil Ulusoy karşımıza şarkıcı kimliği ile çıkıyor!

‘Kalırım Yarım’ ve ‘Cemal Abi’ şarkılarıyla adından söz ettiren Nil Ulusoy, şimdi de ‘Erkek Ya’ adlı yeni single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Söz ve müziği Agit Aykut’a, düzenlemesi ise İshak Şık’a ait olan ‘Erkek Ya’ şarkısının klibi Beykoz’da çekilmiş…Klipte büyük de bir sürpriz yaşanmış.

Nil Ulusoy’un kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan arkadaşları Meriç Köse, Atakan Ergin, Kadircan Turan, Heves Güzel, Derin Balsu, The Poyraz ve Neşe Sultan klipte oynayarak ünlü şarkıcıya destek vermiş. Hareketli şarkının klip çekimi de oldukça eğlenceli klibin yönetmenliğini Özdinç Cinan üstlenmiş.

‘Erkek Ya’ şarkısının yaza damga vuracağını söyleyen Nil Ulusoy, “Çok emek verdiğimiz, üzerinde çok çalıştığımız bir şarkı oldu. Sonunda sevenlerimizle buluşturduk. İçinizi ısıtacak, kıpır kıpır bir şarkı” diyor….

Bu Çifte Maşallah Diyelim!...

Yargı'nın Avukat Seda'sı olarak büyük beğeni toplayan Nergis Öztürk özel hayatı ile en çok merak edilen ünlü isimlerden biri...

Öztürk, kendi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş ile mutlu bir evliliği yürütüyor.

Çiftin bu evlilikten bir de oğulları var.

Ünlü çift geçtiğimiz hafta Nergis Öztürk'ünde rol aldığı Bergen filminin galasında birlikte poz verdi.

İnat Etti Ve Bir Gecede Okudu!...

Popstar yarışmasında Arabesk okuyan ve özellikle Bergen şarkıları söyleyerek ünlenen sevgili Mehtap Yılmaz, 4 Mart tarihinde Bergen’in efsaneleşmiş şarkısı olan “Sen Affetsen Ben Affetmem”i 4 martta yayınlayacaktı.

Uzun süredir bu şarkı için çalışan ve birde klip çeken Mehtap’a ne yazık ki kötü bir sürpriz yapıldı ve Bergen filmi ile çıkış tarihi çakışan klibine ve bu şarkıyı okumasına 2 ay yasak getirildi.

Yani ne bilim bu yasak aslında çokta gereksizdi… Bu şarkı şimdiye kadar bir çok kişi tarafından icra edildi.Sırf filmle çakışıyor diye yasak konması üzücü ama Mehtap bu durur mu?!

Hırsını ve inadını iyi bilirim onun, kalktı bir gecede Bergen’in başka bir şarkısı olan Yıllar Affetmez için hasta hasta stüdyoya girdi ve aynı gece birde klip çekerek bir zoru başardı.

Bu kadar emek verilerek okunan bu şarkı artık müzikseverlere emanet!...

Burçin Bildik Tiyatro Sahnesinde Hesaplaşacak!

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Burçin Bildik yeni tiyatro oyunu HESAPLAŞMA ile seyirci karşısında. Oyunun galası için sayılı günler kaldı.

Gala öncesi Anadolu’da düzenlediği ön turne ile üst üste soldoutyapan “hesaplaşma” büyük İstanbul Galası için gün sayıyor.Hesaplaşmanın Galası İstanbul Trump Gözteri Merkezinde 14 Mart akşamı gerçekleşecek.

Oyunun yönetmenliğini Burçin Bildik, Yapımını Lasking ve Tiyatro Retorik üstlenirken bu merak uyandırıcı senaryoyu Şirin Gedikli kaleme alıyor.

Gülay Kamaz’ın Yeni Adresi DreamtürkTV

Girişimci iş insanı ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gülay Kamaz, televizyon ekranlarına kısa bir aranın ardından DreamtürkTv’de seyircisiyle buluştu. Her hafta sonu güzellik, sağlık, kültür sanat ve müzik alanında birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak olan Kamaz ve konukları, televizyon ekranlarında seyircilerinin evlerine misafir olacak.

Gülay Kamaz ile Hayata Dair isimli programda, güzellikten sağlığa, kültür sanattan müziğe pek çok alanda ünlü isimlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiriliyor. Bu hafta ünlü sanatçı Burcu Güneş programın ilk konuğu oldu. Sevilen şarkılarını seslendiren Güneş, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.1 saat süren programda, Kamaz ve konukları gündeme dair önemli konuları da birlikte işliyor.

Geçmiş Olsun Nurgül!

Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirdiğini Instagram hesabından duyurdu.

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın uzun süredir hastanelerde olduğu öğrenildi. Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir kaza geçirdiğin, ağzına ve çenesine dikişler atıldığını Instagram hesabından açıkladı.

Yeşilçay paylaşımında, "Bi süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! -Kendi kullandığım araçla büyük bi kaza atlattım! Ağzıma,çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bi süre daha devam edecek!" dedi.

"Accık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız" diyen Yeşilçay, "Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!" uyarısında bulundu.

Böylece 'Son Nefesime Kadar' dizisinde Nurgül Yeşilçay’ın yüzündeki farklılığın sebebi de anlaşılmış oldu.