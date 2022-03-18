Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Zeynep Bebek Geliyor!...

Geçtiğimiz haziran ayında dünya evine giren Mucize Doktor dizisi ile ünlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, tatlı bir heyecan yaşıyor!...

Çift bebekleri Zeynep’in yolunu gözlemeye başladı.

Doğuma sayılı günler kala sosyal medyada hamilelik pozları paylaştılar.

Tek Celsede Bitti!...

Geçtiğimiz haftanın üzücü haberi 2014 yılında muhteşem bir düğün ile dünya evine giren Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu’ndan geldi.

Evliliklerinin hep takdir ettiğim bu çift ne yazık ki dostça ayrılma kararı almış.

İrfan Aslan adında oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Petek Dinçöz bu üzücü ahberi sosyal medyasında “"Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle…" sözleri ile duyurdu.

Pamuk Şeker Dila Ödüllendi!...

Başarılı popçu Dila Kalafatoğlu, geçtiğimiz akşam görkemli bir törenle düzenlenen 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde Ne Yani şarkısı ile En İyi Şarkı ödülüne layık görüldü.

15 Mart Dünya Tüketici Hakları gününde İstanbul Marriott Hotel Şişli’de ödüllerin dağıtıldığı gecede, güzelliği ve kıyafeti ile dikkat çeken Dila, pembe ceketi ve saçındaki pembe detaylar ile pamuk şekere benzetildi.

Ödülü alırken: “Bir şarkıyı ve onu en iyi yansıtmasını istediğimiz görselini yaratırken büyük heyecanlar ve kaygılar yaşıyoruz. Sözü ve müziği bana ait olan şarkım Ne Yani'ye gelen bu ödülle doğru yolda olduğumuzu bir kere daha anladım. Hem size hem de tüm ekibime teşekkür ederim.'' şeklinde duygularını ileten sanatçı, Ne Yani şarkısını da sahnede seslendirdi.

Nazar Değmesin!...

Şu günlerde babası Selami Şahin ile yayınladığı düet çalışması Rezil Rüsva’nın heyecanını yaşayan başarılı sanatçı Lider Şahin, sevgilisi Ecem Çırpan ile çekindiği çok özel kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafçı Erdem Şirin’in objektifine poz veren Lider Şahin ve Ecem Çırpan’ın bu fotoğrafları, ikilinin takipçilerinden binlerce beğeni aldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yaşadıkları aşk ile örnek olan çiftin styling’ini ise Lider Şahin’in kardeşi Meryem İrem Şahin üstlendi.

Sosyal medya gündeminde konuşulan fotoğraflara ‘Nazar değmesin.’ yorumları yapıldı.

Duygu Dolu Mesaj!...

Ünlü oyuncu Feride Çetin sosyal medyada ve geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan sinema yazarı Murat Özer’e 2 yaşına basan kızları Hayat'ın ağzından duygusal bir yazı paylaştı.

Çetin paylaşımında “Minik Hayat, iki buçuk yıldır kanserle savaşan babası Murat Özer’i, doğum gününde şu sözlerle andı; “Canım babam, bana öyle güzel gülerdin ki neşen hatıra kaldı. Benim için dağlar, denizler aştın, fırtınalarla yarıştın, değirmenlerle savaştın kokun yadigar kaldı. Şarkılar, şiirler, masallar söyledin sihrin kaldı. Sevgin kalbimde, cesaret ve gücün içimde. Hep bizimlesin babacığım.” Kızın Hayat sözleriyle okuyanları hayli duygulandırdı.

Ceyda Kırıcı Anne Oldu

Esra Erol'un programında tanıştığı Mustafa Tuncay ile evlenen fenomen gelin adayı Ceyda Kırıcı, ilk bebeğini kucağına aldı.

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur programında ünlenen Ceyda Kırıcı, programda aradığı aşkı bulamayınca Esra Erol'da İzdivaç programına katılmıştı.

Burada Mustafa Tuncay ile tanışan Ceyda Kırıcı, 2019 yılında dünyaevine girdi.

Mutlu bir evliliği olan Ceyda Kırıcı, önceki gün ilk bebeğini kucağına aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 670 binden fazla takipçisi bulunan Kırıcı, bebeğiyle olan fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Bebeğinin omzunda yattığı anları paylaşan Kırıcı, "Daha iki günlük ama huyunu suyunu öğrenmeye başladım" dedi.

Katıldığı programlarla ünlenen Ceyda Kırıcı, şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Üç Kuruş Dizisinin Yıldızından Örnek Davranış!

Show Tv’de yayınlanan fenomen dizi Üç Kuruş’un Komiser Bülent’i, Burak Altay 27 Mart Pazar günü yapılacak olan N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu’nda iyilik elçiliğini üstlendiği İlgi Otizm Dereneği adına koşacak.

Rol aldığı her projede adından bahsettiren başarılı oyuncu Burak Altay, bu kez sosyal sorumluluk projelerinde sevenleriyle buluşuyor. Dizi çekimlerinden arda kalan zamanlarda sık sık İlgi Otizm Derneğini ziyaret eden ve birlikte çalışmalar yapan başarılı oyuncu,özel gereksinim gerektiren çocuk ve gençleri sağlıklarına ve hayallerine kavuşturmak için elinden gelen desteği sağlıyor.

Altay,27 Mart’ta yapılacak maraton için şimdiden antrenmanlarına başladı.