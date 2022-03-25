Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Üzmeyin Kader’i!...

Adamım şarkısıyla bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Kader sosyal medyada kilosu hakkında yapılan eleştirilerden dolayı hayli üzülmüş.

Yıllar sonra İbo Show programına konuk olarak televizyon ekranına dönen Kader’in aldığı kilolar üzerine yapılan gereksiz eleştiriler şarkıcıyı hayli incitmiş.

Kader, "İnsanlar çok acımasızlar. Hakkımda yapılan yorumları ilk okuduğumda günlerce uyku uyumadım. Telefonu ellerine aldıkları zaman, rahatlıkla herkese her şeyi yazabileceklerini, hakaret edebileceklerini sanmaları...İnsanları o kadar üzüyorlar ki! Benim canımı yakıyorlar. Sosyal medyada yazıyorlar; 'Manda yavrusu' ne demek! Bunun daha ilerisi var, Bu kadar ileri gitmeyin" diyerek sitemde bulundu.

Gerçektende anlamıyorum insanlar neden üstüne vazife olmayan durumlarda söz sahibi olduklarını sanıyorlar!...

Unutmamak gerekir ki kimse hiçbir zaman olduğu gibi kalmıyor değişimde hayatın bir bedeli…

Buradan Kader’e sesleniyorum “boş teneke tıngırdar “derler lütfen sende her söylenen sözle paşa gönlünü üzme, insan nasıl bakarsa öyle görür güzel bakan güzel görür derler.Sen gayet güzel bir kadınsın ve yıllardır da şarkılarınla anıldı ve müzikten uzak kaldığında bile asla unutulmadın…

Seda Sayan’ın Yüzüğü Göz Yakıyor!

Çağlar Ökten ile mayıs ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, yeni tektaşıyla görüntülendi. Yüzüğün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Seda Sayan, elindeki tektaş yüzüğü ile dikkat çekti.

Yüzüğü geçtiğimiz hafta nişanlandığı ve 20 Mayıs’ta Prag’da nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten’in taktığı iddia edildi.

Seda Sayan “Yüzüğü kendim aldım. Çağlar alyans ile evlilik teklif etti” dedi. Seda Sayan’ın parmağındaki tektaş yüzüğün fiyatının 10 milyon TL olduğu iddia edildi.

Özge Borak Dönem Filminde!

Özge Borak, Cumhuriyet’in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan ve Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ı canlandıracak. Atakan’ın yaşamını konu alan “Leyla Hanım” filminin ilk okuma ve kostüm provaları geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Leyla Atakan, Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Dökü-drama türünde film, 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanacak.

“Leyla Hanım”ın senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ, idari yapımcılığını Koral Altın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde ve yapımcılığını İzmit Belediyesi üstleniyor. Filmde Özge Borak’ın yanı sıra Beyti Engin, Serhan Arslan, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Ferman Akgül yer alıyor. Leyla Atakan’a hayat vermesi için daha önce ismi geçen Naz Elmas’ın ise çalışma takvimindeki yoğunluktan dolayı projede olmayacağı açıklandı. Film çekimlerinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde İzmit Belediyesi’nin organize edeceği özel bir gösterimle izleyici karşısına çıkacak.

Müge Anlı Alman Basınında!...

Müge Anlı 33 yıl sonra ailesine kavuşturduğu Vedat Alexander Schlienbecker sayesinde Alman basınında gündem oldu.

İzmir'de 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan ve daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker, geçtiğimiz Kasım ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak gerçek ailesini aramaya başlamıştı.

Vedat Alexander Schlienbecker, programa çıkmasının ardından 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu. Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı.

33 yıllık mucize, Alman basınında yer aldı. 'Bir televizyon programı işleri tersine çevirir' başlığı altında Türkiye'nin en başarılı sunucusu olarak tanıtılan Müge Anlı için "Tek kelime Türkçe bilmeyen Vedat'ı programına davet etti. Orada bir tercüman yardımıyla hikayesini anlattı. Ve yarım saat sonra babası aradı" ifadeleri kullanıldı. Vedat Alexander'ın hala bu olayın gerçekleştiğine inanamadığı belirtilen haber, Alman basınında büyük yankı uyandırdı.

Sezonun İkinci Cinayetini Çözdü!

Muhabirlikte program sunuculuğuna geçiş yapan Fulya Öztürk, başarılarına başarı katıyor!

Bir dönem Müge Anlı'nın programında işlenen ama sonuç alınamayan Semira Arslan cinayetinde 5 yıllık sırrı Fulya Öztürk ve ekibi Fulya ile Umudun olsun programında çözdü.

Geçtiğimiz haftanın belki de televizyonculuk başarı adına en iyi haberi Fox Tv’de Fulya Öztürk ve ekibinin 5 yıldır bir sır perdesinin ardında kalan Semira Arslan cinayetini sonuçlandırması oldu.

Müge Anlı'nın programında bir dönem işlenen sonra rafa kaldırılan Semira Arslan cinayetini bu seferde Fox Tv'de Fulya ile Umudun Olsun programı ele aldı.Günlerdir bu dosya üzerinde çalışan Fulya Öztürk ve ekibinin çabaları sonuç verdi ve tutuklamalar ardı ardına geldi.

İşin en güzel tarafı ise Fulya Ötürk’ün canlı yayında Müge Anlı’ya bu dosyada geçmişte göstermiş olduğu çaba ve emeğe teşekkür etmesiydi.

Türk Dostu Azerin’in Muhteşem Konseri!

Azerbaycan'ın Türkiye'de de sevilen seslerinden olan Azerin , geçtiğimiz hafta İstanbul Başakşehir'de muhteşem bir konser verdi.

Türkiye’yi ve Türkleri çok seven ve her platformda yücelten bir isim olan Azerin’in konserinde yine duygu dolu anlar yaşandı.Azerin konser sonrası “Kar,kış,demeden gelişleriyle sevindiren,sevgisini esirgemeyen Halkımıza derin teşekkürler.Kalplerimiz şarkılarımızla,türkülerimizle ısındı. Biz baharın gelişini,Türkün yeni gününü,Nevruzu kutladık.Allah Milletimize hep bayramlar nasip eylesin” dedi

Konseri izlemeye gelenler arasında Fox TV'de sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programı ile büyük başarılara imza atan muhabir kökenli sunucu Fulya Öztürk'te vardı.