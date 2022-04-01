Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

İkinci Kez Ameliyat Oldu!...

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar’ın yaklaşık üç ay önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılmıştı. Apar topar ameliyata alınan sanatçı, daha sonra fizik tedaviye başlamıştı. Sağlığına kavuşan ünlü sanatçı Ebru Yaşar sahnelere dönmüştü.

Zaman zaman ağrıları şiddetlenen Ebru Yaşar, ilk ameliyatında dizinin tedavisinde uygulanan tellerin çıkarılması için doktorunun tavsiyesiyle bir kez daha özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Ameliyatın başarılı geçtiği ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geçmiş Olsun Ebru Yaşar…

İki Bebek Geliyor!...

Seda-Ümit Erdim çifti, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Seda Erdim, üç aylık hamile!

Oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturdu.

2018 yılında ilk kızı Ses'i kucağına alan Erdim, ikinci müjdeli haberi de verdi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ümit Erdim, kızı ve eşiyle fotoğrafını paylaşarak ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Oyuncu paylaşımında "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz" dedi.

Dijital Dünyanın Kapılarını Bu Kitap Aralıyor!

Marketing Alet Çantası Kitabı ile Tuğba Külekçi Dağdeviren dijital dünya ile ilgili bir çok sorunun cevaplarını meraklılarına sunuyor.

Dağdeviren “Tüketicilerin artık reyonlarda değil, ekranlarda olduğunu biliyoruz. Bu kitabı, dijitalde marka konumlandırma yapmak isteyen üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere, dijital ajans çalışanlarına ve dijitalde kendini geliştirmek isteyenler için hazırladım..Bu kitapta web tasarım, SEO, dijital pazarlama, dijital reklamcılık, sosyal medya yönetimi, marka yönetimi ve iletişimi stratejilerine yönelik tamamen denenmiş yöntemleri okuyacak ve bu teknikler ışığında, sınırlı reklam bütçesi ile maksimum verimi almanın yollarını öğreneceksiniz” diyor.

Yazar,yaklaşık 15 yıldır çeşitli sektörlerde olmak üzere global markalara, kurumsal firmalara ve resmi kurumlara hizmet ve eğitim veren bir bilişim uzmanı, akademik eğitim, deneyim ve bilgi birikiminin sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan kitabının bu konularda merak edilen her soruya cevap niteliğinde olduğunu söylüyor.

Kuşum Aydın’a Ayla Çelik Dokunuşu!...

Sahnelerin en eğlenceli ismi Kuşum Aydın, 3 şarkıyla dönüyor.

Yeni şarkısını hazırlayan Kuşum Aydın, samimi arkadaşı Ayla Çelik’in eseriyle sevenlerine sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Sahnelerin eğlence uzmanı Kuşum Aydın, son dönemin en eğlenceli ve kanları kaynatan eserini seslendirip hep birlikte coşmaya devam edeceğiz ifadesinde bulundu.

Stüdyoda 3 eser hazırladığını da sözlerine ekleyen Kuşum Aydın, periyodik bir sırayla eserler arka arkaya gelecek vurgusunu yaptı.

Şarkılar hazırlandıktan sonra özel hayatında değişiklikler yapacağını da dile getiren Kuşum Aydın “Stüdyo işlerim bitince yılın 6 ayı İstanbul, 6 ayında Bodrum’da annem ile yaşayacağım, bu benim için önemli ama keyifli bir karar eğlence nerede ben orada” dedi.

Işın Karaca’dan Aşk Kokan Albüm!

Işın karaca yeni albümü Sen Ben Aşk ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapıyor!

Türkiye’nin en güçlü kadın vokallerinin başında gelen Işın Karaca, uzun süredir üzerinde çalıştığı 11 şarkı 1 versiyondan oluşan yeni albümü “Sen Ben Aşk”ı dinleyicilerle buluşturdu.

Kendi sözlerini yazdığı şarkılar dışında, başta Sezen Aksu ve Onno Tunç olmak üzere Cansu Kurtçu, Zeki Güner gibi başarılı müzisyenlerin de şarkılarına yer verildi. Albümdeki şarkıların tamamının düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait.

Albümün prodüktörlüğünü birlikte üstlendiği sevgilisi Can Yapıcıoğlu için Işın Karaca, albümde özel teşekkürünü şöyle etti : “Can’ım, çalışkan sevgilim, iyi ki’m, seni çok seviyorum”

Eğitmen Şarkıcı Ender Çalışkan'dan Yeni Çalışma!

Şarkıcılığı yanı sıra müzik eğitmenliği ile de müzik dünyasına yeni yetenekleri kazandırma uğraşında olan Ender Çalışkan'dan bir Sezen Aksu şarkısı daha.

Yedi şarkılık Sezen Aksu albümünün ilk çalışması "RÜYA" ile büyük beğeni toplayan Ender Çalışkan,albümünün 2. şarkısı ''YAZIK'' yayıma girdi.

Funda Erkoç’un haberine göre ; Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan ''YAZIK'' Ender Çalışkan'ın yorumu ile tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Bu çalışmada da RÜYA'daki iddiasını devam ettiren Çalışkan, çok farklı bir ''YAZIK'' yorumuyla müzikseverlerin karşısında

Uzun yıllardır yaptığı müziği ile beğeni toplayan Ender Çalışkan, ARPEJ Müzik yapım etiketiyle yayınladığı şarkısının aranjörlüğünü Serdar Seçme yaptı.Klip yönetmen koltuğunda Utku Çılgın yerini aldı.Müzik yolculuğuna içindeki aşkla devam eden Ender Çalışkan, müziğin başka kollarında da yerini almış,yorumcu kimliğinin dışında,açmış olduğu müzik okulunda öğrencileriyle de, geleceğin müzisyenlerini yetiştirmeye devam ediyor.

Gerçek Aslı Şafak’ın Programında Ortaya Çıktı!

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Evrim Alasya, Emre Kınay ile ilgili bomba bir açıklama yaptı…

yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Evrim Alasya oldu. Alasya birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri şaşırttı.

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine ‘’Emre Kınay mı? O benim kısmetimi kapattı’’ diyerek yıllardır Emre Kınay ile haklarında çıkan tüm aşk haberlerini yalanladı.

Evrim Alasya açıklamalarına şu sözlerle devam etti. ‘’Bizi 5 yıldır sevgili zannediyorlar. Hala bizimle ilgili haber çıkıyor, 5 yıldır sevgili olsak neden saklayalım? Biz çok yakın arkadaşız. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Çok ilginç bundan kurtulamıyoruz. Buradan kameralar karşısında yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hiçbir zamanda olmadı. Benim zaten şu an başka sevgilim var.’’

Aslı Şafak’ın evlenecek misiniz? Sorusuna ise ‘’Yani illaki olur herhalde diye düşünüyorum. Belki de hissediyorsunuzdur. Çok keyifli güzel giden bir ilişkim var şu anda’’ dedi.

Oyunculuk Kariyeri Trajik Bitti!...

Ülkemizde Mavi Ay dizisi ile tanınan Hollywood yıldızı Bruce Willis'ten kötü haber geldi!

Ünlü oyuncuya beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'Afazi' (Söz Yitimi) hastalığı teşhisi konuldu.

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn imzalı ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi konulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Willis'in, oyunculuk kariyerini bırakacağı ifade edildi.