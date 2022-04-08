Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Dev projenin Kadın Başrolü Sera’nın!

ONN Medya Türkiye’nin çekimlerini Amerikalı bir stüdyo ile birlikte gerçekleştireceği büyük projesinin detayları belli olmaya başladı.

Avcı İlk Kehanet ile dikkat çeken ONN Medya Türkiye, yeni bir dev projeye imza atıyor.

Çekimlerini Amerikalı bir stüdyo ile birlikte gerçekleştireceği projenin detayları belli olmaya başladı.

Dev projenin kadın başrolü yıldız oyuncu Sera Tokdemir oldu.

Hazırlık süreci aylardır büyük bir titizlikle yürütülen, Bronx’tan İstanbul Beyoğlu’na uzanan gerçek bir hayat hikayesini konu alan dev prodüksiyonlu filmin ABD ve ülkemizde eş zamanlı vizyona girmesi planlanıyor.

Ece Erken'in oğlu Eymen 7 yaşına bastı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle birlikte zor günler geçiren sunucu Ece Erken, yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı.

Ece Erken 7 yaşına basan oğlu Eymen'in doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylatış ve "canım oğlum 7 yaşında hayat sana hep mutluluk,sağlık,şans getirsin" dedi.

Işıl Yücesoy'un Gençlik Halini Gören Hayran Kalıyor

76 yaşındaki sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, Instagram hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğraf karesini paylaştı.

En son Aşk ve Mavi dizisiyle izleyici karşısında olan Işıl Yücesoy gençlik fotoğrafıyla Instagram'a damga vurdu. Işıl Yücesoy'un gençlik hali görenleri büyüledi.

Uzun süredir ekranlardan uzakta olan 76 yaşındaki oyuncu Işıl Yücesoy gençlik halini 152 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu gençlik yıllarında çekilen fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Yücesoy için 'Güzelliğinden bir şey kaybetmemiş', 'Hiç değişmemiş' yorumları yapıldı.

Yücesoy'un fotoğrafına Aşk ve Mavi dizisindeki set arkadaşı oyuncu Birgül Ulusoy 'Ve Tanrı kadını yarattı' yorumunda bulunurken, takipçileri fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdırdı.

Müzik Aşkı Ticaret Hayatına Ağır Bastı!...

Sezen Aksu’nun Türkiye’nin en güçlü erkek vokali sözleri ile onurlandırdığı Mustafa Akay, bilinen bir markanın yöneticisi iken en büyük aşkı olan müziği seçti.

Uzun yıllardır müzik sektörünün içinde üretmeye devam eden Mustafa Akay, yeni single '' Aşk-ı Müebbet '' ile bahar aylarına ve müzikseverlere merhaba diyor.

Aşk'a ve yaşama dair umudumuzu tazeleyen yeni şarkısı, bu kez Akay Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Söz ve müziği Mustafa Akay ve Kubilay Aydoğmuş'a ait olan şarkının klip yönetmeni koltuğunda Alpcan Yolyapan yer alıyor…

Türkçe sözlü pop müziğin güçlü sesi Mustafa Akay,müzik hayatında sahne performansıyla da beğeni toplamaya devam ediyor.

Müziğe olan aşkı hiç bitmeyen Mustafa Akay, yeni çalışması Aşk-ı Müebbet” ile müzik sektöründe hayli iddialı olduğunun da altını çiziyor!...

Squid Game 2. Sezon Biraz Gecikecek!

Netflix'in tüm dünyada izlenme rekoru kıran Squid Game oyununun merakla beklenen 2. sezonu biraz gecikecek gibi.

Güney Kore yapımı Squid Game Netflix'te yayınlandıktan hemen sonra diziyi izleyenler 2. sezonun ne zaman ekrana geleceği sorusunun cevabını aramaya başladı.

Tüm dünyada tam bir çılgınlık yaratan Squid Game dizisinin sürpriz sonlu sezon finalinden sonra dizinin 2. sezonun ne zaman ekrana geleceği konusunda yönetmen Hwang Dong-hyuk'tan bir açıklama geldi.

Dizinin yönetmeni “Killing Old People Club” adlı bir film üzerinden çalıştığını bu filmin Squid Game'den daha da şiddet unsuru içeren bir film olacağını söylerken "Squid Game"in ikinci sezonunu yazmak için Güney Kore'ye döneceğini ve dizinin 2024'ün sonunda Netflix'te yayınlanmasını umduğunu" söyledi.

Zeytin Gözlü Fulya!

Ünlü isimlerin çocukluk halleri en çok merak edilenlerin başında geliyor. Bir ünlü ismin daha çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

Ünlü isimlerin çocukluk görüntüleri hep merak edildi. Yayınlanan her çocukluk fotoğrafı hep büyük beğeni alıyor.

O paylaşımlara bir yenisi eklendi.

İşte zeytin gibi kara gözleri ile gülen bu güzeller güzeli minik kız şimdilerin çok ünlü bir sunucusu.

FOX ekranlarından Fulya ile umudun Olsun programının başarılı sunucusu ünlü muhabir Fulya Öztürk'ten başka değil bu zeytin gözlü kız.

Çukur'un Timsah Celil'i ikinci kez ameliyat oldu

Çukur dizisinde "Timsah Celil" karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunuz açıklamıştı. Yılmaz ikinci kez ameliyat masasına yattı.

Daha önce birçok yapımda yer alan tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur'da Timsah Celil rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.Yılmaz, geçtiğimiz aylarda herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı ve trans birey olduğunu açıkladı.

TikTok'ta çektiği videolar ve açtığı canlı yayınlarla yaşadığı gelişmeleri tek tek takipçileri ile paylaşan Yılmaz, cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra ikinci kez ameliyat masasına yattı.

Oyuncu bu seferde burnunu yaptırıp adem elmasını aldırdı.

Buket Aydın Oyunculuğa Göz mü Kırpıyor?

Haber Global'de yüz yüze programını sunan Buket Aydın, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda oyunculuk sinyalleri verdi.

Magazin gündeminden düşmeyen her yaptığı dikkat çeken Buket Aydın, sosyal medyada yaptığı soru cevap etkinliğinde oyunculukla ilgili verdiği cevapla ilerde oyuncu mu olacak dedirtti.

Bir takipçisinden gelen "oyuncu olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Aydın,hiç düşünmüyordum ama artık "asla" dememeyi öğrendim cevabını vererek ilerde gelecek olan telifleri değerlendireceğinin sinyalini de vermiş oldu.