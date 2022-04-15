Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Yeni Pozlar Geldi!

Hamileliğinin son ayına giren Başak Dizer Tatlıtuğ’dan yeni pozlar geldi…

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, çocuklarsına neden ‘Kurt’ ismini seçtiklerini de şöyle açıkladı: “Birçok Türk destanında adı geçiyor. Kurt; öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik.” dedi.

Bugün ise, Kurt Efe dünyaya geldiği duyuruldu.

“KABUK” İçin Sayılı Günler Kaldı!...

Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden olan Su Soley, Kabuk ismini taşıyan yeni albümü için gün sayıyor…

İmzasını attığı her projede farkını ortaya koyan Su Soley, Kabuk isimli albümünde ise kendi kabuğunu kırdığını, albüm şarkılarının genel yapısı ve soundu ile de bu farklılığı desteklediğini dile getiriyor.

Su Soley, Kabuk isimli yeni albümünün hazırlıklarını büyük bir özveri ile gerçekleştirerek yaklaşık 2 sene boyunca albüme büyük bir emek verdi.

7 şarkıdan oluşan Su Soley'in yeni albümü Kabuk, 13 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yayında olacak!

Özlem Savaş Anılarını Tazeledi!...

Hafta içi hergün saat 14.45’de Tv8 ekranlarında Canım Annem dizisinde Asude karakterine can veren Özlem Savaş eski günler yad etti.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden başarıyla mezun olan ve 1987 yılında Türkiye'de Tübitak Matematik 2.si olan Ünlü Oyuncu Özlem Savaş yıllar sonra mezun olduğu okuldaki (Bümedöğrenci) öğrencilerle buluşup onlara deneyimlerini, fikirlerini ve tecrübelerini anlattı.

Gençlerle birarada çok eğlendiğini ve onlarla buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu defalarca söyleyen Özlem Savaş ''bundan sonra en az ayda bir kez okuluma gelip siz değerli genç beyinlerle buluşacağım'' dedi. ''Boğaziçi’ne gelince içimi açtınız, Boğaziçi Gençlik. Kalite ruhunuzda var. Dikkat edin çünkü çok kıskanılacaksınız'' dedi.

Esra Ceyhan’ın Kızı Boyunu Aştı!

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan, yıllar sonra ortaya çıktı.

Barbaros Ceyhan ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe ile doğum gününde poz veren Ceyhan, "Ekranları özledim” dedi.

Sözlerini sürdüren Ceyhan, “Benim yapıp bitirdiğim şeyleri tekrar tekrar yapanları görüyorum. Aslında aynı şey de değil. Aslı yapılmışsa taklitleri yeteri kadar iyi olmuyor" diyerek tartışma yarattı.

Elif Buse Doğan Bir Okudu Olay Oldu!...

Elif Buse Doğan’ın yeniden yorumladığı “Samsak Döveci” şarkısı son günlerde özellikle Tiktok’un en fenomen şarkısı oldu…

Elif Buse Doğan, işin eğitimini almış İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuş, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosunda pişmiş, sesi kadar fiziği ile de dikkat çeken yeni nesil türkücülerden…

Oldukça naif bir okuyuşu kadife gibi de bir sesi var. Dinlerken kulağınız zorlanmıyor gereksiz nağmeler yok tertemiz okuyor türküleri

“Samsak Döveci”ni de bir okudu pir okudu maşallah!...

Şu anda sosyal medyanın hem en çok dinlenen ve kullanılan şarkısı hem de en çok konuşulan konularından biri…

Burçin Atılgan’ın Yeni Kanalı Belli Oldu!...

Ünlü haber spikeri Burçin Atılgan uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönüyor…

Star Tv, Cine 5 , Skytürk 360 ve en sonda Show Tv gibi kanallarda görev yapan aynı zamanda haber spikeri ve sunucu yetiştiren Burçin Atılgan yeni kanalında izleyici ile buluşacak

Tecrübeli haber spikeri Burçin Atılgan, Tele1 kanalı ile el sıkıştı…Atılgan, bundan sonra Tele1’de Merdan Yanardağ’ın yönetimindeki haber merkezinde görev alacak ve Hafta Sonu Ana haber bülteni ile karşımızda olacak.

Banu Ergin’den İki Yeni Program!

Ünlü PR’cı Banu Ergin, Dream Türk TV’de yapımcılığa soyundu!...

Ergin, Dream Türk kanalında Ayvaz Karabacak’ın sunumu ile “Ayvaz Şef’le Özlü Sözlü Lezzetler” ve Gülay Kamaz’ın sunumu ile “Gülay Kamaz’la Hayata Dair” programlarına imzasını atıyor…

Her iki programda da ünlü isimler, hoş sohbetler ve yararlı bilgiler izleyici ile buluşuyor.