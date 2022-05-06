Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

SAHNE KIYAFETLERİNİ ÇOCUKLAR İÇİN SATIYOR!

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali yardıma muhtaç çocuklar için çok özel bir çalışmanın içinde yer alıyor.

Yıllardır sahnede olan Sali, çok sayıda biriktirdiği kıyafetini bir uygulama üzerinden satışa çıkartarak toplanan parayı UNICEF bünyesinde yardıma muhtaç çocuklara ulaştırıyor

Çocuk konusunda hayli hassas olan Ziynet Sali’nin bu hareketi alkışı hak ediyor.

SERKAN ÇAĞRI DEV BİR MARKA İLE ANLAŞTI!...

Dünyaca ünlü klarnet duayeni Giora Feidman’ın “O benim klarnette ulaşmak istediğim noktadan başladı” diyerek söz ettiği Serkan Çağrı’nın müzik yolculuğunda uluslararası bir adım daha!

Türk müziğinin dünyadaki en güçlü nefeslerinden kabul edilen Serkan Çağrı’nın solo konserlerinin yanı sıra, dünyaca ünlü isimlerle beraber gerçekleştirdiği buluşma konserleri, televizyon programları, Amerika'da doktora tezine konu oluşu ve isminin klarnete bir marka olarak verilmesinin ardından müzik dolu hayatının başarılı yansımalarına bir yenisi daha eklendi.

klarnet ürünleri konusunda dünyanın bir numarası Amerikalı silverstein Works markası her yıl alanında en önde gelen isimlerle bir araya geldiği “Silverstein Inspiring Pro Team”e Serkan Çağrı’yı dahil etti. Serkan Çağrı “ silverstein biz klarnetçiler için çok önemli bir marka doğru müzik doğru enstrümanlarla bir araya gelince ortaya çıkıyor. Dünya da müzik şirketleri kadar enstrüman üreticilerinin de müzisyenlerle bir araya gelmesi , ürünlerde olduğu gibi markayı belirli isimlerle anılır hale getirmesi çok önemli bir durum. Bir Türk sanatçı olarak dünyaca ünlü bir marka ile anılmak benim içinde çok heyecan ve gurur verici .” dedi.

SORULARA ÇEKİNMEDEN CEVAPLAR VERİYOR!...

Sosyal medya ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi konuşuyor…

Sık sık sosyal medya hesabından soru cevap yapan Ezmeci’ye gelen soruların oldukça ilginç itiraflar içermesi medyanında ilgisini çekti.

Fulya ile Umudun Olsun programında danışman olarak yer alan Esra Ezmeci’nin takipçileri ile olan bu sosyal medya aktivitesi basında sık sık yer almakta.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu soru cevap olayında ünlü psikologun trollendiğini iddia ederken bazı kullanıcılarda artık durumun gittikçe vahimleştiğini toplumun özelikle cinsellik bakımında tuhaf bir noktaya geldiğini savunuyorlar

Bana göre ise Ezmeci, mesleğinin gereğini yapıyor ve sorulara çözüm üretecek cevaplar veriyor ve bakarsınız belki yakında bir dijital platformda bu bir program haline bile gelebilir.

HARBİYE MAYIS’TA BAŞLIYOR!...

Bayhan Müzik Organizasyonuyla "N Kolay Harbiye Açık Hava Konserleri" 12 Mayıs'ta Başlıyor.

Bayhan Müzik organizasyonuyla birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en önemli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu merakla beklenen konserler ile Mayıs'ta 2022 yaz sezonunu açıyor.

"N Kolay Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında Tan Taşçı, Teoman, Live From Harbiye Fest.(Gripin&Sena Şener&Evdeki Saat), Yıldız Tilbe, Rubato Senfonik, Göksel ve Ajda Pekkan Mayıs ayı boyunca arka arkaya Harbiye sahnesine çıkacak. Yeni turnelerinin açılışını bu konserlerde yapacak olan sanatçılar, ilk performanslarının heyecanını İstanbullu müzikseverler ile paylaşacak.

Tan Taşçı yeni turnesine Harbiye'de başlarken, bir klasik olan Teoman performanslarının yanı sıra Live From serisinin Harbiye ayağı da ilk kez Mayıs konserlerinde seyircisi ile buluşacak. Türkiye'nin en kendine has gruplarından Rubato ilk kez 40 kişilik senfoni ile birlikte şarkılarını söyleyecek.

Ajda Pekkan, Göksel, Yıldız Tilbe şarkıları ve tarzları ile yine adlarından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Yaz boyunca devam edecek Bayhan Müzik konserlerinde sürpriz isimler de sahnede olacak.

MUUD NİSAN AYINDA ZİRVEDE KİM VAR?

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Uzi’nin seslendirdiği ‘Arasan da’ şarkısı oldu.

Yabancılarda ise Camila Cabello’nun Familia albümü ve Måneskin – Beggin’ parçası dinlendi.

BALAYINA ÇIKTILAR

Seda Sayan kendisi gibi müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde nikah kıymıştı…

Çift balayı için Paris'i seçti. Bayramın ilk günü Fransa'nın başkenti Paris'e uçan çiçeği burnunda çiftten balayı fotoğrafları gelmeye başladı.

AYLAR SONRA BİR ARADALAR!...

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Danilo Zanna, eski eşi Tuğçe Demirbilek ile aylar sonra ilk kez bir araya geldi.

Boşanmalarına rağmen arkadaşlıklarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya geldi. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Zanna, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." açıklamasını yaptı.

Seda Sayın’ı balayında kankası Esra Özmen ve eşi de yalnız bırakmadı…

İLACI KİTABI!...

Geçtiğimiz hafta basında çıkan üzücü bir haber üzerine bir iki kelam etmek istiyorum.

Camdaki Kız dizisinin sevilen usta oyuncusu Devrim Yakut’un beyninin talamus bölgesinde kendi deyimi ile minnak bir pıhtı atması olmuş ve Devrim Yakut’un minnak dediği o pıhtı usta sanatçıyı hastanelik etmiş…

Çok şükür ki erken müdahale ile vahim sonuçları olabilecek bu rahatsızlık şimdilik çabuk yorulmak ve sağ taraf da yaygın uyuşukluk hissi dışında bir araza bırakmamış o da yakında tamamen geçecekmiş neyse ki…

Devrim hocayı yeniden sağlıklı ve üretken görmek cidden beni çok mutlu etti. Çünkü gerçekten hem oyunculuğu hem de kalemi ile dört dörtlük bir sanatçı o benim için…

SÖZ UÇAR HASAR KALIR kitabı da bu arada raflarda yerini almış bile, kendi deyimi ile “hap gibi kitap yazmış” o zaman ne yapıyoruz kitabı alıp okuyup ona ilaç gibi gelecek yorumları sosyal medya hesabında paylaşıyoruz