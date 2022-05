Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

TAN TAŞÇI YOK SATIYOR!

Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden açık hava konserlerinde öyle bir ivme yakaladı ki sanırım kolay kolay ona yetişecek bir ismi bulmak zor olacak bu yaz sezonunda

Taşçı , Harbiye ile başlayan konser maratonuna İzmir ve Bursa ayakları ile devam etti.

Harbiye'de geçtiğimiz hafta başlayan yeni turnesi kapsamında sahneye çıkan Tan Taşçı, İzmir ve Bursa'da tüm biletleri günler öncesinden tükenen iki büyük konsere imza attı.

Ünlü sanatçı, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra, yorumu ile ses getiren coverlardan oluşan

yeni repertuarı ile yine unutulmaz iki gecede seyircileri ile buluştu. Yeni teklisi "Gayrı" ile konserlerini açan Tan Taşçı'ya İzmir ve Bursa'da binlerce müziksever eşlik etti.Taşçı turnesine Gaziantep, Adana, Konya, Antalya ve Denizli konserleri ile devam ederken, 4-8-9 Haziran'da tekrar Harbiye sahnesine çıkacak.

İKİNCİ KEZ EVET DEDİLER!...

2021’de boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikahı avukatlarının ofisinde kıyıldı.

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, dün eski eşi Gökhan Çıra ile tekrar evleneceklerini açıklamıştı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz hafta resmi olarak tekrar hayatlarını birleştirdi.

Çift mutluluk pozunu sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

NETFLİX’TE BU HAFTA ZİRVEDE KİMLER VAR?

9-15 Mayıs haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri (The Life and Movies of Erşan Kuneri) haftanın sadece son üç gününde yayında olmasına karşın zirveye demir attı

Erşan Kuneri'yi 62 milyon saatten fazla izlenerek globalde haftanın en çok izlenen dizisi olan İspanyol yapımı Welcome to Eden (Cennete Hoş Geldiniz) takip etti.

Önceki üç haftanın lideri Yakamoz S-245, iki basamak gerileyerek üçüncü oldu.

Film kategorisinde ise, başrolünde Cem Gelinoğlu'nun yer aldığı Aykut Enişte 2 (Brother in Love 2) listedeki ikinci haftasında liderliğini sürdürürken, onu sırasıyla 32 milyon saat izlenmeyle dili İngilizce olmayan filmler kategorisinde ilk sırada yer alan Omar Sy'li The Takedown (Loin du périph/Zoraki İkili) ile 365 Days: This Day (365 Gün: Bugün) takip etti.

KAYDIR LİNK KULLANICILARINA KÖTÜ HABER!

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcıların hikaye paylaşımına 3 hikayeden sonra gizlilik getiriyor.

Yani herhangi bir hesaptan yapılan hikaye paylaşımlarının sadece 3 tanesini görebilecek. Geri kalan hikayeler ise "tümümü gör" butonuna dokunduktan sonra karşımıza çıkacak.

Yeni uygulamada, paylaşma sayısı sınırlı olduğu için, bu gelişme özellikle içerik üreticiler için kötü haber anlamına gelebilir. Artık bıkkınlık yaratan ardı ardına kaydır link paylaşımları eskisi kadar önümüze düşmeyecek hatta bu özellik sayesinde tam bir rekabet ortamı da oluşacak gibi.

İBRAHİM TATLISES’İN MUTLU GÜNÜ!...

Usta sanatçı. “İbrahim Tatlıses'in” kızı Dilan Çıtak Tatlıses 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı.

Yüzükler takılırken kurdeleyi Ünlü yapımcı Polat Yağcı ile İbrahim Tatlıses birlikte kestiler..

SEYİRCİSİNE İLAN-I AŞK ETTİ

Yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı sanatçı Cem Adrian’ın, Back Drop Media & SGR organizasyonuyla geçtiğimiz hafta Mersin’de Mersin Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleşen konserinde 50.000’inin üzerinde müziksever ağırladı. Konser boyunca Cem Adrian’a eşlik eden seyircilerin coşkusuna karşılık Adrian : “Bu aşk değil de ne?” şeklinde hayranlarına seslendi.

ASENA’NIN MUTLU GÜNÜ!...

Asena Dere’nin Dortmund’daki Ashina Haute Couture mağazasının muhteşem açılışı ünlüler geçidi gibi oldu.

Sahneleri bırakarak Hasan Dere ile evlenip Dortmund’da yerleşen Asena, iş insanlığında hızlı bir yükseliş içinde

Ayladır üzerinde titizlikle çalıştığı Ashina Haute Couture mağazasının açılışında Özlem Yıldız, Emre Altuğ ve Gülben Ergen gündüz mağazanın kurdelesini keserken gece de Asena Dere’nin eşi Hasan Dere’nin 2017’de ‘Grammophon Events’e kardeş olarak hizmete açtığı ‘Lady Grammophon’ isimli görkemli mekanda Emre Altuğ ve Gülben Ergen misafirlere müzik ziyafeti yaşattı..