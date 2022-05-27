Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

YELİZ YÜREKLERİ TİTRETTİ!...

Türk pop müziğinin efsane sesi Yeliz yürekleri titreten “O Gitti” şarkısı ile müzik listelerinde büyük bir yükselişte…

Yeliz'in 2006 yılında yayınladığı "Ağla Kalbim" şarkısının da yazarı olan Tamer Gürsoy ve Yeliz ortalığı “O Gitti” şarkısında da başarıyı getirdi

Söz ve bestesine Tamer Gürsoy'un imza attığı "O Gitti"nin düzenlemesini ise Sezgin Gezgin yaptı.

Farklı gırtlat yapısı, duygusallığı ve güçlü yorumu ile Yeliz yeni yeniden kendini yenileyen usta bir bir ses

“O Gitti” şarkısı bunu bir kez daha bizlere ispatladı…

Sesine yüreğine sağlık Yeliz!...

YASMİN LEVY YENİDEN İSTANBUL’DA

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu olarak kabul edilen ve müzikal yolculuğunda Türkiye’ye ait ezgileri de kullanan Yasmin Levy, Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde eşsiz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor!

Yasmin Levy, yıllara dayanan ustalığı ve farklı türleri harmanladığı etkileyici sesi ile Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’deki müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Yasmin Levy, farklı müzik kültürlerini harmanladığı büyüleyici şarkılarıyla 8 Haziran Çarşamba akşamı saat 21:00’da Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak.

MOON LİFE YILIN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİNDE 105 ÖDÜL DAĞITILDI!

Moon Life Dergisi’nin düzenlediği Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödülleri, 10. kez sahiplerini buldu. İstanbul’un en popüler eğlence mekanı Cahide Palazzo’da gerçekleştirilen Geleneksel Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde yıldızlar geçidi yaşandı. Cemiyet, iş, sanat, spor ve medya dünyasının ünlü isimlerini buluşturan ödül törenini, Pınar Altuğ, Fatih Ürek ve Emel Yıldırım sundu.

ENBE Orkestrası ve Behzat Gerçeker’in müzikleriyle başlayan ödül töreninde Fatih Ürek ve Hande Yener de sahneye çıktı. Ödül gecesinin finalinde sahnelerin sultanı Seda Sayan muhteşem bir konsere imza attı. Sahnesinin bir bölümünde oyuncu Şafak Sezer’i sahneye alan Seda Sayan, ünlü oyuncunun seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Sürprizlerle dolu ödül gecesinde Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Mehmet Ali Erbil, sahneye dudakları siyah bantlı bir şekilde çıkarak herkesi şaşırttı. Son zamanlarda ne konuşursa olay olduğunu iddia ederek bu şekilde bir tavır takındığını dile getiren Erbil, ödülünü Moon Life Genel Yayın Yönetmeni Alper Alp’in elinden aldı.

Aris Moon Life Yılın En İyileri Ödül gecesine Orhan Gencebay, Gülben Ergen, Şafak Sezer, Türkan Şerbetçi, Derya Bedavacı, Betül Demir, Müjdat Gezen, Nurten Ünsev, Kadriye Olgar, Behzat Gerçeker, Aslı Aydın, Seçkin Piriler, Pınar Kerimoğlu, Bülent Kaya, Selami Şahin, Begüm Birgören, Ahmet Selçuk İlkan, Murat Akgün, Ceylan ve Mehmet Ali Erbil gibi birçok ünlü isim katıldı.

Gecede 5 kategoride toplam 105 ödül verildi.

KUŞ UÇUŞU BİR DİZİ GELİYOR!

Netflix, Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı, bir av ve avcının hikayesini anlatan Kuş Uçuşu' dizisi 3 Haziran’da tüm dünya ile aynı anda Netflix’te başlayacak!...

Dizinin ilk resmi fragmanı ve afişi geçtiğimiz hafta yayınlandı.

Yapımcılığını Kerem Çatay’ın, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Kuş Uçuşu, 8 bölümden oluşuyor.

Diziyi izlemenin ilk sebebi sanırım fragmanı nedeniyle olacak! Daha fragmanında bile resmen bir gerilim ortamına çekiliyorsunuz ve Birce Akalay bu dizide inanılmaz sağlam duruyor!

Miray Daner’in yükseliş saplantısı izlediğimiz o bir iki dakikalık fragmanda bile insanın iliklerine kadar kendini hissettiriyor

Sıradan televizyon dizilerinden sonra Netflix’teki bu heyecan ve gerilim dolu X ,Z kuşağı çatışması izleyiciye ilaç gibi gelecek!...

YILLAR SONRA AYNI POZU VERDİ!...

Eli cebinde çiçeklerin arasında büyük adam gibi poz veren bu ufaklık şimdilerin çok ünlü bir televizyon muhabiri...

Sosyal medyada her perşembe nostalji rüzgarı esiyor... Ünlü ünsüz herkes çocukluk, gençlik fotoğraflarını yayınlıyor.

İşte bu isimlerden biride şu günlerin gözde bir televizyon muhabiri olan ve her akşam Kanal D Ana haber'de hazırladığı özel haberler ile büyük ilgi gören İbrahim Konar

Yıllar önce daha ufacık bir çocukken kendinden emin eli cebinde verdiği pozla dikkat çeken Konar, yıllar sonra kariyerinde büyük aşama kaydetti ve bir haber çekimi sonrası nerede ise o ufaklık halinin birebir pozunu verdi.

Yıllar geçse de bazı şeyler hiç değişmiyor!...

HANDE ERÇEL İLE YAZA MERHABA PARTİSİ

Nocturne, başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliğinin beşinci sezonunu İlkbahar/Yaz 2022

kampanyasına adını veren #ŞehirSenin temalı etkileyici bir Yaza Merhaba Partisi ile taçlandırdı.

25 Mayıs Salı günü Tarihi Yarımada’ya açılan büyüleyici bir manzaraya sahip Soho House’un terasında gerçekleşen etkinliğe, Esra Erol, Gamze Erçel, Gizem Hatipoğlu, Gül Ağış, Hande Ünal Şaşmaz,Mihre Çelikkol, Narod Çetinkaya, Pınar Altuğ ve Rüya Büyüktetik gibi influencer dünyası ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katıldı.

Hande Erçel, Nocturne ile beş sezondur süren yolculuğunu “İlk günden beri beraber gelişiyoruz,

beraber değişiyoruz. Artık öyle bir noktadayız ki, insanlar her yeni sezonda ne yapacağımızı

merak edip sabırsızlanıyor. Biz her seferinde üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyoruz.

Umarım bundan sonra da birlikte çok güzel işler başarırız.” şeklinde özetledi.

ARA VERMİŞTİ GERİ DÖNÜYOR!...

Sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden Eylül Öztürk, hem çalışkanlığı hem de düzenli aile yapısı ile takipçileri tarafından takdir edilen bir isim.

Birçok sektörde başarılı çalışmaları olan Eylül Öztürk, eski göz ağrısı oyunculuğa geri dönüyor.

Uzun süredir oyunculuk kariyerini rafa kaldırmış olan Eylül, geçtiğimiz yıl yeniden kolları sıvamış tiyatro çalışmalarına başlamıştı.

Sevilen fenomende güzel bir haber geldi.

Unutulmaz dizi “Seksenler”in yapımcısı Birol Güven yeni başlayacak olan dizisinin oyuncu kadrosuna Eylül Öztürk’ü de dahil etti.

Geçtiğimiz hafta Birol Güven ile Eylül Öztürk bir araya geldi ve şartlarda anlaşıp TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan “Mükemmel Eşleşme”dizisi için imzaları attılar…