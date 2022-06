Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

YILIN DAVASI SONUÇLANDI!...

Nisan ayında Johnny Depp ile Amber Herad arasındaki hayli gergin ve çekişmeli başlayan dava en nihayet sonuçlandı..

Cool görüntüsü ile dava boyunca dik bir duruş sergileyen Johny Depp davayı kazandı ve eski eşi Amber Heard büyük bir kayıpla davayı kaybetti

Amber, Johnny’ye 15 milyon dolar gibi hayli yüksek bir meblağda tazminat ödeyecek!

Bu büyük davada jüri Amber’ı ifitracı olarak gördü ve Jonny Depp’i haklı buldu…

Bu durumda şu gerçeği ortaya çıkardı kadın her zaman mağdur değildir! Kadının beyanı her zaman doğru olamayabilir!...

SEDA ÜREN YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Yıllardır müzik sektöründe sevilen şarkıları ile müzikseverlerin kalbinde taht kuran Seda Üren 3 yıllık suskunluğunu ‘Kırarım Bu Kalemi’ şarkısı ile bozdu…

Evlenip 2 evlat sahibi olan Seda Üren, bir süre ara verdiği müziğe hızlı ve farklı bir geri dönüş yaptı.

Z kuşağının yeni müzik tarzı trap ile yıllardır tarzı olan fantezi-pop’u birleştirerek farklı bir sound yakalayan sanatçı böylelikle bir yeniliğe de imza atmış oluyor.

Kırarım Bu Kalemi şarkısının sözü ve müziği yılın şarkısı seçilen Nabız’ın sahibi Aykut Açık’a ait.

Başarılı besteci bu sefer de Üren için çok iddialı bir çalışma yaptı ve ortaya Kırarım Bu Kalemi çıktı. Şarkının aranjesi başarılı isimler Hatem Tutkus ve Elber Tutkus imzası taşıyor. Klip için Melisa Erol imzalı doğa dostu, geri dönüşümlü kumaştan tasarlanan özel tasarımlar ile kamera karşısına geçen şarkıcının, klip yönetmenliğini ise Burcu Bal yaptı.

Yepyeni müzik tarzı ve fit görüntüsüyle yeniden sevenleri ile buluşan Barbie lakaplı Seda Üren bu çalışmasının,varolan hayran kitlesinin dışında özellikle gençler tarafından da çok sevileceğini belirtiyor. Aylardır bu şarkısı için çalışan başarılı sanatçı verdiğim arayı kapatacak muhteşem bir çalışma diyerek yeni şarkısındaki iddiasını ortaya koyuyor.

KURULUŞ OSMAN’A VEDA ETTİ!...

3 sezondur reytinglerin zirvesinden inmeyen gerek yurtiçi gerekse yurtdışında hatırısayılır bir takipçi kitlesine sahip olan Kuruluş Osman 3. sezon final tarihi belli oldu.

Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 15 Haziran’da sezon finali yapacak.

Final tarihi yaklaşırken de dizi kadrosunda bir takım değişikliklerde yapılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta dizide Selvi Hatun’u canlandıran Zehra Yılmaz projeye veda etti. Kuruluş Osman’da başarılı bir sezon çıkartan güzel oyuncunun Pastel Film’in yeni dizisi Gül Masalı’ndan teklif aldığı iddia edildi.

İL DİVO KONSERİNİ KAÇIRMAYIN!

Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında İstanbul'da sahneye çıkacak olan İl Divo 21 Temmuz akşamı İstanbullularla buluşacak.

İsviçreli tenor Urs Buhler, Fransız tenor Sebastien Izambard, Amerikalı tenor David Miller ve İspanyol bariton Carlos Marin tarafından kurulan Il Divo, 2021 yılında kaybettikleri Carlos Martin'in anısına çıktıkları "Greatest Hits Tour" dünya turnesine devam ediyor.

İlk albümlerini 2004'de yayınlayan, 18 yıllık kariyerlerinde 4 farklı dilde söyledikleri şarkılarla defalarca dünya listelerinin ilk sıralarında yer alan, tüm dünyanın tanıdığı şarkıcılar ile yaptıkları düetler ile de adından söz ettiren grup,gittikleri her yerde en prestijli salonlarda içlerinde global liderlerin de yer aldığı müzikseverlere konserler verdi. İl Divo, 33 farklı ülkeden aldıkları yüzlerce kariyer ödülünün de sahibi.

En son yayınladıkları "For Once In My Life" albümlerinin dünya tanıtım turnesinde yolda olan Il Divo, 2021 yılında Carlos Martin'i aniden kaybetti.

Büyük şok yaşayan grup, birlikteliklerinde devam mı, tamam mı kararını ilk kez düşündü ve Martin'in anısına turnenin adını "Greatest Hits Tour"yaparak yola devam etti. Her konserlerini Carlos Martin'e adayan Il Divo, bu duygusal turne ile İstanbul'a geliyor. Gruba bu konserinde özel misafir vokalist olarak Meksika asıllı Amerikalı bariton Steven LaBrie eşlik edecek.

Türk müzikseverler ile İstanbul'da buluşacak olan Il Divo'nun "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında 21 Temmuz'da gerçekleşecek olan konserinin biletleri passo'da satışa çıktı.

HOŞ GELDİN ALİ BEBEK!...

Hande Soral ile İsmail Demirci'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğulları Ali'ye kavuştu.

Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta ilk bebeğini kucağına aldı.

Soral, dünyaya gelen oğlu Ali'nin ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Hoş geldin Oğlum" notu ile paylaştı.

Gökhan Sayhan’dan yeni single: Duydum

Profesyonel müzik hayatına 2000 yılında başlayan Gökhan Sayhan, çıkardığı yeni single ile müzik kariyerine güçlü bir dönüş yapıyor. Daha önce Giderim Dönmem, Aşk Hep Var ve Rengin Mevsimin Adı başta olmak üzere birçok şarkıya imza atan sanatçı, bu kez “Duydum” isimli single’ı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.



Gökhan Sayhan, müziğin ortaya çıkış sürecinde aktif rol almayı tercih ediyor. Duydum’un söz ve müziği de bu sebeple Gökhan Sayhan imzası taşıyor. Yaşanmışlıkların, pişmanlıkların hissettirdiklerini söz ve müziğinde taşıyan şarkı, dillere dolanmaya aday bir nakaratı da içinde barındırıyor.



Yeni single, şarkının duygusunu daha net aktaran bir de klip ile taçlandı.

Duydum, 3 Haziran’da tüm müzikseverler için dijital platformlarda yerini aldı.

BİR PROJE BİR GAF!

Genç yaşta aramızdan elim bir trafik kazası sonucu ayrılan sevgili Barış Akarsu’nun hayatını konu alan “Barış Akarsu Merhaba” filminin çalışmaları devam ederken benimde hiç hoşuma gitmeyen bir gelişme yaşandı…

Bilindiği üzere “Barış Akarsu Merhaba” filminde Barış Akarsu’nun kız arkadaşını oynayacak isim Aslı Bekiroğlu idi…Geçtiğimiz hafta Elle dergisinin stil ödülleri töreninde verdiği röportajda Bekiroğlu’nun sevgilisine hayat vereceği Akarsu’nun trajik ölümü hatırlatıldığında “Ne bileyim hayatım, başı sağ olsun. Tövbe yarabbim” demesi büyük tepki çekmişti…

Tepkiler büyüyünce yapım şirketi Fikri Harika Production şu yazılı bir açıklamayı yaptı:

“Rahmetli Barış Akarsu’nun hayatını anlatan Barış Akarsu Merhaba film projemizin başrol oyuncularından Aslı Bekiroğlu Dün katıldığı özel bir davette hazırlıkları devam eden projemiz hakkında basın mensuplarının sorularına cevap verirken gizlilik kuralları sebebiyle bazı sorulara cevap vermekte zorlanmış verdiği cevaplar ve o anki heyecanını da etkisiyle bazı tavırları kıymetli sanatçımızın hayranları ve çevresi tarafından tepkiyle karşılanmıştır, bu minvalde yaptığımız toplantılar sonucunda Aslı Bekiroğlu’nun projemizden ayrılmasının en doğru karar olduğu kanaatine vardık oyuncuya bundan sonraki projelerinde başarılar dileriz.”