Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

SÜPER KAHRAMAN ALTAY SETE ÇIKIYOR

T World Entertainment imzalı Türkiye’nin ilk süper kahraman evreni “T World” için hazırlıklar tamamlandı.

Agents of S.H.I.E.L.D., Lost, Prison Break gibi ünlü yapımlardan tanıdığımız Bobby Roth, Altay’ın süpervizör direktörü olacağı dizi de Altay dahil altı süper kahraman ve dört kötü adam tanıtılacak.

Dört sezon ve 26 bölümlük dizi, Ocak 2023 tarihinde TRT’nin yeni dijital platformu olan TRT Dijital’de yayınlanacak.

Dizinin yapımcıları Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş; T World Sinematik Evreni’nin birden fazla dizi, film, oyun ve çizgi romana genişletmeyi planlıyor.

Altay dizide çevre sorunları, savaşlar ve salgın hastalıklar gibi evrensel sorunların yanı sıra, kendi evrenlerinden kötü adamlarla da baş edecek.

Dizi bu ay sonu sete çıkıyor…

Suzan Kardeş, birbirinden güzel şarkıları ve muhteşem sahne performansları ile müzikseverlere coşkulu bir bayram yaşatacak.

Bayram haftasını Bodrum ve İzmir’de geçirecek olan başarılı sanatçı, zengin repertuarı ve orkestrasıyla dinleyenlerine keyif dolu akşamların kapılarını aralayacak.

Bayram konserlerine 11 Temmuz Pazartesi günü Club Resort Atlantis adlı mekanda başlayacak olan Suzan Kardeş, sırasıyla 12 Temmuz Salı günü Urla Sahne, 14 Temmuz Perşembe günü Turgutreis Rammos Hotel ve 16 Temmuz Cumartesi günü Türkbükü Üzüm Kızı Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

Seslendireceği şarkılarla müzikseverlere unutulmaz geceler yaşatacak olan Suzan Kardeş, bayram neşesini renkli konserleri ile sevenleriyle paylaşacak.

Bayramın ardından 23 Temmuz Cumartesi günü Edirne’de Trakya Festival’inde sahne alacak olan Suzan Kardeş, bir sonraki gün ise Çatalca Belediyesi Keşkek Festivali’nde müzikseverler ile bir araya gelecek.

KORAY AVCI’DAN SEZEN AKSU KLASİĞİ!

Mart ayında yayınladığı teklisi "Yeter" 'in ardından Türkiye ve Avrupa'da yoğun konser programına devam eden Koray Avcı, hız kesmeden yeni şarkılarını yayınlamaya devam ediyor.

İlk olarak 1993 yılında yayınlanan Sezen Aksu'nun " Deli Kızın Türküsü" albümünde yer alan "Masum Değiliz" Aksu'nun zamansız şarkılarından.

Sözleri Sezen Aksu ve Meral Okay, müziği ise Sezen Aksu ve Uzay Heparı ortak çalışması olan unutulmaz şarkı ''Masum Değiliz'', Koray Avcı yorumu ile dinleyicinin beğenisine sunuluyor. Düzenlemesi Mustafa Ceceli imzası taşıyan şarkı; modern pop sesleri,davul, bağlama, elektro gitar, bas gitar ve yaylılardan oluşan dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Şarkının mix ve mastering çalışması ise Koray Püskül tarafından yapıldı.

Koray Avcı'nın yeni teklisi "Masum Değiliz” 8 Temmuz tarihi itibariyle DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayına girdi.

GEMLİK FESTİVALİNİ TÜRKAN ŞORAY AÇACAK!

24-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gemlik Film Festivali’nin açılışını, Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray yapacak. Şoray, 24 Temmuz’da İskele Meydanı’nda gösterilecek ‘’Selvi Boylum Al Yazmalım’’ filminin ardından Gemliklilerle buluşacak.

EVLİLİK KARAR MI ALDILAR?

Bir yıldır birlikte olan oyuncu Hilal Altınbilek ve Metin Hara'nın evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Şu sıralarda tatilde olan gelişim uzmanı Metin Hara önceki gün oyuncu Hilal Altınbilek ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin evlilik kararı aldığı söyleniyor.

Deniz Seki kariyerinde yeni bir sayfa açtı

Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tüm menajerlik hizmetlerinin Esat Kaba’ya geçtiğini duyurdu.

Ünlü sanatçı paylaşımına şu notları düştü; ‘’Sevgili Esat Kaba ile imzaları attık. Hazır mısınız? Bundan sonra konserler bizden sorulur.’’

Müzik sektöründe hızlı bir başlangıç yaparak Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Ayla Çelik ve İkilem gibi sanatçıların menajerliğini yürütmeye başlayan Paradise Production Yönetim Kurulu Başkanı Esat Kaba, şimdi Deniz Seki ile el sıkıştı.

İkilinin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraf ise dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Kartal’da Bahadır Sağlam İzdihamı!...

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle İBB VE KARTAL belediyesi’nin ortak düzenledikleri Kartal Dragos’taki etkinliğin son gününe Bahadır Sağlam konseri damgasını vurdu…

Gazeteci Funda Erkoç’un haberine göre ; Kır Papatyası şarkısı ağızlarda marş olan Bahadır Sağlam, yaz sezonunun konser serisine Kartal’daki etkinlikte start verdi.

Saatler önceden alanı dolduran Bahadır Sağlam hayranları sanatçı ile fotoğraf çekme kuyruğuna da girdi.

Eski yeni şarkılarında oluşan bir repertuar ile dinleyicileri coşturan Sağlam, istek üzerine Kır Papatyası şarkısını iki kere söyledi.

Pandemi dönemini üreterek geçiren sanatçı çok yakın zamanda güzel sürprizlerle hayranlarını sevindirecek…

AYDIN KURTOĞLU’NDAN YAZ SÜRPRİZİ!

Aydın Kurtoğlu' yaza ''Gözün Aydın'' şarkısıyla merhaba dedi. Sözü, müziği ve düzenlemesi Tarık İster'e ait olan şarkı HitHouse stüdyolarında kaydedilerek dinleyicisiyle buluştu.

Son dönemdeki iddialı çalışmaları kadar tarzıyla ve sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı “Aydın Kurtoğlu” yaz ayını es geçmeyerek müzikseverlere sürpriz yaptı.

Biten aşk hikayesini bir erkeğin gözünden hem aşk dolu hem de öfkeli bir dille anlatarak sözlerine yansıtan ''Aydın Kurtoğlu''nun yeni projesi ''Gözün Aydın''ın klip yönetmenliğini ise Murat Joker üstlendi.

Aydın Kurtoğlu’nun yeni projesi ''Gözün Aydın'' tüm dijital platformlarda ve klibi Net D kanalında yayında!