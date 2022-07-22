Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

ÜNLÜ SUNUCU EKİN OLCAYTO EVLENDİ

Ekranların sevilen yüzü sunucu Ekin Olcayto dünya evine girdi.

Olcayto 6 yıl önce Bodrum’da tanıştığı ve geçtiğimiz yaz da Alaçatı’da evlenme teklifi aldığı özel bir sektörde yöneticilik yapan Murat Özcan ile hayatını birleştirdi.

Ekin Olcayto geçtiğimiz gün, geçen yaz evlilik teklifi aldığı Alaçatı’da ailelerin ve dostlarının katıldığı sade bir törenle bir ömür mutluluk için evet dedi.

TARKAN BİR GÜZELLİK YAPTI!...

Megastar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadesi ile duyurduğu yeni şarkısını 22 Temmuz’da piyasaya çıkarttı!...

Tarkan geçtiğimiz şubat ayında uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek' ile hayranlarının karşısına çıkmış ve Geççek şarkısı büyük ilgi görmüştü.

Nalan’ın “Deli Aşk”ı!...

Nalan’ın “Deli Aşk” isimli yeni şarkısı Karma Music Recording etiketi ile 22 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yerini aldı…

Of aman Nalan lakabı ile müzik dünyasına damgasını vuran usta sanatçı bir süre ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden start verdi.

En son Aşk Senin Neyine (2019) albümü ile kulakların pasını silen Nalan, pandemi sonrası bu sefer de cıvıl cıvıl bir yaz şarkısı ile müzik piyasalarını hareketlendiriyor.

Nalan sözü ve bestesi kendisine düzenlemesi ise Selim Çaldıran’a ait olan “Deli Aşk” şarkısına yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı bir de klip çekti ve bu klibi özel kılan ayrıntı ise Yemin dizisinin sevilen oyuncusu Gökberk Demirci’nin klipte rol alması oldu.

Bu arada itiraf edeyim ki Nalan’a pandemi dönemi hayli yaramış çok farklı, enerjik bir Nalan var artık!...

FERAH ZEYDAN REKOR KIRDI!

''Ferah Zeydan'' insanlardan düet yapmasını istediği Pinhani'nin 'Bilir O Beni' şarkısına düet yapan 'Gülfer Selvi' isimli kadın ile TikTok'ta viral oldu.

Düet videosuyla sosyal mecralarda kısa sürede 15 milyonun üzerinde izlenerek beğeni ve yorum yağmuruna tutulan video izleyenleri şaşırttı.

Başarılı sanatçı Ferah Zeydan Adana'da yaşayan ve bakkal dükkanı işleten 57 yaşındaki Gülfer Selvi isimli güzel sesli hanımefendi ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: ''Ben ilk duyduğumda gerçekten çok etkilendim ve şaşırdım. Sanatın kuşaklararası ortak noktalarına ve zevklerine hitap eden çok özel bir örnek. Bu düete şapkamı çıkartıyorum.''

Ferah Zeydan çok yakında yeni projelerinin sevenleriyle buluşacağı bilgisini de verdi.

AYNUR AYDIN VE TURAÇ BERKAY’DAN SİYAH

2017'de "Bana Aşk Ver" ile bugün dahi hit listelerde yer alan bir projeye imza atan Aynur Aydın ve Turaç Berkay ikilisi tekrar bir araya geldi…

Sözü Müziği ve Düzenlemesi Turaç Berkay'a ait SİYAH, Aynur Aydın vokali ve günümüz dans şarkılarının çok farklı bir enerjisini taşıyor.

SİYAH için kamera karşısına geçen ikili uluslararası birçok festivalde filmleri kataloglara girmiş yönetmen Mihriban Tandoğan ile çalışarak sinema dünyası ve müzik dünyasını yakınlaştırmayı başardı.

SİYAH Future Production & Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

AJDA PEKKAN”BİRİLERİ BENİ KURTARSIN”

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Süperstar Ajda Pekkan’ın sahnesiyle ışıldadı.

Ajda Pekkan’ın yoğun istek üzerine ikinci kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu. Kendi tasarımı olan kostümüyle sahneye adım atan Ajda Pekkan spor şıklığıyla göz kamaştırdı. Süperstar muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnesinde yorumu ve performansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

58 yıldır zirvenin tek sahibi olan Süperstar yıllardır yoğun iş temposunda çalıştığını söyleyerek hayranlarıyla uzun uzun dertlesti. Kendisini bu muhteşem gecede yalnız bırakmayan kardeşi Semiramis Pekkan ile aralarındaki espriyi paylaşan Süperstar, “Ben bazen hayat hikâyesi benim için yazıyorlar, anlatıyorlar bende dinliyorum nasıl bir yaşamım oldu nasıl bu günlere geldim diye... İşte Amerika’da konser verdi, Paris’te konser verdi. Şunu yaptı bunu yaptı. Fransızca şarkı söyledi, Almanca söyledi. Başım döndü ben bunları nasıl yapmışım. Deseler ki şimdi bana bunu yapar mısın? Allah korusun gerçekten mümkün değil deli gibi hayat ve hâlâ da öyle devam ediyor. Kardeşim arada diyor ki yüzünü bile göremiyorum. Facetime yapıyoruz ben sürekli provadayım, stüdyodayım, oradayım, buradayım... Diyor ki ‘Seni çıkarıp kurtaracağım bu hayattan.’ Ben kurtaramıyorum kendimi vallahi birileri beni çekip kurtarsın diye düşünüyorum” sözleriyle güldürdü.

50 YILLIK BİRİKİM HARBİYE SAHNESİNDE!...

18 Temmuz akşamı Harbiye Açık Hava Sahnesi Türk Pop Müziğinin efsanesi Nilüfer’in ağırladı…

Nilüfer 3 yıl aradan sonra yeniden Harbiye sahnesinde devleşti…

Arayan giren pandemi döneminde müziği bırakmayı bile düşünen Nilüfer, Allahtan bu kararında çabuk caymış yoksa o kendine has sesinden o eşsiz lezzetteki şarkılarından mahrum kalacaktık!...

Nilüfer yine her zaman ki gibi heyecanı ile giriş yaptığı konserinde ardı ardına 50 yıl içinde biriktirdiği şarkılarını soluksuz okudu…

67 yaşında olduğunu göğsünü gere gere söyleyen, ruhunun hala taptaze olduğunu dile getiren sanatçı 15 yaşında bir şarkı yarışması ile başlayan müzik kariyerinin adeta bir özetini yaşattı onu dinlemeye gelenlere…

70’li 80’li yıllardan Kayahan’ın imzasını koyduğu şarkılara uzanan geniş müzik repertuarının arasına sosyal medya üzerinden ara ara yaptığı duyurular ile keşfettiği genç yeteneklerin şarkılarını da bezeyen Nilüfer, konserinin ikinci yarısında bir de ufak akustik ambiyans ekleyerek şarkılarını farklı bir lezzet ile sundu bizlere

Ben Nilüfer’i bu sahnesinde biraz daha dişi, biraz da neşeli biraz daha zincirlerini kırmış olarak gördüm…Unutmayalım ki çok az insana sahip olan kuşaktan kuşağa taşınan bir Nilüfer var ve o bizim için çok kıymetli…