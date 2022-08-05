Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

ÜNLÜ SPİKERDEN TARKAN’A BÜYÜK ÖVGÜ!...

Arzu Altınçiçek’in yapımcılığında ve Sedat Tulumdaş'ın moderatörlüğünde Kim Seslendirdi Youtube-Instagram programına konuk olan yılların deneyimli haber spikeri ve diksiyon eğitmeni Gülgûn Feyman Megastar Tarkan'ın ''Geççek'' şarkısını yorumlarken, Tarkan'a övgüler yağdırdı.

''Türkçe kuralları yazılı metinlerde ve konuşurken geçerlidir ancak şiirlerde ve şarkılarda o kurallar geçersizdir. Çünkü şiirin ve şarkının kendi ruhu vardır. O ruha ve kafiyeye uyum sağlamak için zaman zaman Türkçe kuralların dışında kullanılabilir. Tarkan’a gelince... Tarkan, Türkçe'yi çok iyi kullanan bir sanatçı. Ben, Türk Sanat Müziği hayranıyım, Tarkan da Türk Sanat Müziğini çok güzel icra eden, sözcüklerin hakkını vererek okuyan bir sanatçı. Oradaki ''Geççek'' çok ironik, çok tatlı bir anlatım ve şarkının o ritmine, müziğine yakışmış. Yani nereden vuracaklarını bilemediler ''Geççek'' kelimesinden vuruyorlar. Ben çok sevdim Tarkan'ın “Geççek Geççek” demesini, çünkü akılda kalıcı.”

Gülgûn Feyman, Tarkan’ın “Geççek” şarkısına eleştiri getiren diksiyon eğitmenleri için de şunları söyledi: “Her diksiyon eğitimi veren ehliyetli kişi midir? Her diksiyon eğitimi veriyorum diye ortaya çıkan doğru eğitim mi vermektedir? Deveye sormuşlar misali Allah aşkınıza Tarkan da Geççek deyiversin şarkıda.Hatta ben espri yollu arkadaşlarımla sohbet ederken şakalaşıyoruz ‘Geççek Geççek’ diyebiliyoruz.”

SURVİVOR YARIŞMACISI TEŞKİLAT’A MI TRANSFER OLUYOR?

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat’ın yeni sezonu hakkında bir iddia magazin kulislerinde dönmeye başladı…

Teşkilat dizisine veda eden Çağlar Ertuğrul’un yerine bomba bir isim dahil olacak. Bu ismin survivor yarışmasının en sevilen isimlerinden Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan olduğu iddia ediliyor!...

Avatar Atakan Survivor dönüşü kariyerine oyunculukla devam etmek istediğini söylemişti...Eh böyle rolde Atakan’a yakışır mı? Evet yakışır

PINAR DENİZ İMAJ YENİLEDİ!

Yargı dizisinin sevilen oyuncusu Pınar Deniz imaj yeniledi ve kızıllaştı!...

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ yerli ve yabancı içerikleriyle gündem olmayı sürdürürken Türkiye’deki orijinal yerli projelerinin çekimleri son sürat devam ediyor.

Çekimleri devam eden projeler arasında kod adı Avcı dizisi de yer alıyor

Pınar Deniz yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Oyuncu, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızıl saçlı halini paylaşıp Avcı dizisinde canlandırdığı karakterine göndermede bulundu.

DENİZ SEKİ’NİN GÜVERCİNİ

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu ve şarkı yazarlarından Deniz Seki’nin Aşktan Ölen Yok adlı yeni klip çalışmasının setinde çok renkli anlar yaşandı.

Uzun bir aranın ardından yepyeni bir duygusal aşk şarkısı ile müzik listelerini sallayan Deniz Seki’ye klibi esnasında beyaz bir güvercin eşlik etti. Her defasında göğe doğru salıverdiği güvercinin yine kendisine doğru hareket ettiğini gören Deniz Seki’nin keyifli halleri kameralara yansıdı.

Aşktan Ölen Yok’un heyecanı ile sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Deniz Seki’nin bu halleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Hafızalara kazınan unutulmaz aşk şarkılarının yıldız ismi Deniz Seki’nin yeni şarkısı ‘Aşktan Ölen Yok’ çıktığı andan itibaren sevenlerinden büyük beğeni topladı.

BURCU KARA’DAN BOMBA HABER!...

Oyunculuğu ile dikkat çeken Burcu Kara’dan sevindiren bir haber var!...2016 yılında yapımcı Fırat Parlak'la evlenen ve dört yaşında Ali Çınar adında oğlu bulunan Burcu Kara'nın, dört aylık hamile olduğu iddia edilmişti.

Burcu Kara’dan O iddiaları doğrular bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel oyuncu; 'Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketi bir Burcu'ya hazır olun.' ifadelerini kullandı. Kara'ya sevenleri iyi dilekte bulundu.

BANU ALKAN BOMBAYI PATLATTI!... EVLENİYOR

Türk sinemasının Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, aşk orucunu 64 yaşında bozdu..

Banu Alkan, 17 yaşında tanıştığı iş insanı Gürbüz Hanif ile 20 yıllık bir birliktelik yaşamış ama bu mutluluk Hanif'in kanser teşhisi sonrası vefatıyla son bulmuştu.

O zamandan bu yana resmi evliliği bulunmayan yıldız oyuncu, gönlünü yıllar sonra Hollanda’da yaşayan Türk iş insanına kaptırdı.

Alkan'a evlilik teklifini Belçika'da yapan Kemal Yıldız 44 yaşında.

64 yaşında dünya evine girmeye hazırlanan Alkan, evlilik teklifi aldığı yüzüğünü de hayranları ile paylaştı.Banu Alkan ile müstakbel eşi Eylül ortası gibi yurtdışında evlenecek.

AĞUSTOS’TA AZKA’DA YILDIZLAR GEÇİDİ VAR!...

Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel, Türkiye’nin starlarını misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Ağustos ayında sevilen sanatçılar “Azka Yaz Konserleri”yle unutulmaz anlar yaşatacak.

“Azka Yaz Konserleri”nde 17 Ağustos Çarşamba Kuşum Aydın, 18 Ağustos Perşembe Gülşen , 19 Ağustos Cuma Özcan Deniz ve 20 Ağustos Cumartesi Gülben Ergen sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.