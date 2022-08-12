Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

KUŞUM AYDIN 12 ‘DEN VURDU!...

Eğlence dünyasının en çok eğlendiren ve keyif veren isimlerinden biri olan Kuşum Aydın yaz sezonuna yılında hayli hızlı girdi…

Geçtiğimiz aylarda “Yaranamıyoz” şarkısını çıkartan Kuşum Aydın, şimdi de sözleri Zeynep Talu’ya müziği ise Galip Kayhan’a ait olan “Benden Günah Gitti” şarkısı ile müzik listelerinin sallamaya başladı…

Ben bu şarkıyı ve klibini çok beğendim…Aydın resmen bu şarkı ile kendini buldu diyebilirim. Cıvıl cıvıl renkli kişiliğini çok güzel yansıtan bu şarkısı ve klibi ile Kuşum Aydın hedefi tam 12’de vurdu.

KARI KOCA SETE ÇIKTILAR!...

Star TV’de yayınlanmaya başlayacak ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin çekimlerine başlandı... Dizide Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu birlikte rol alıyor

Yakında zamanda Star TV’de yayınlanmaya başlayacak ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin çekimlerine başlandı.

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme aldı. ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek gibi isimlerr yer alıyor.

Star TV ekranında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin hikayesi ise ; iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

İZMİR TARKAN’LA ÇOŞACAK!

Tarkan, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılına özel olarak 9 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek

Bu yıl 100’üncü yılı kutlanacak İzmir’in kurtuluş günü etkinlikleri hafızalarda iz bırakacak bir şölene dönüşecek

9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda olağanüstü büyük bir görsel şölen hazırlığı var… Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli ve büyük organizasyonunda Tarkan’da İzmirliler ile beraber aynı coşkuya ortak olacak!

İKİ USTAYA VEDA ETTİK!...

Geçtiğimiz hafta ardı ardına iki üzücü haber aldık!.. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Semih Sergen ile birçok Hollywood yıldızına sesi ile hayat veren usta sanatçı Sungun Babacan’ı ne yazık ki kaybettik…

Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen 91 yaşında bodrum’da hayatını kaybetti.Sungun Babacan ise rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altındayken 63 yaşında aramızdan ayrıldı.

İki usta ismin vefat haberi sanat dünyasında da büyük üzüntü yarattı.

DÜŞ LORDU SANDMAN İLE TANIŞIN!...

Netflix’in merakla beklenen çizgi roman uyarlaması The Sandman yayına girdi. Rüyalarla gerçekler arasındaki çizgi.

10 bölümden oluşan dizi 5 Ağustos Cuma günü Netflix'te yayına girer girmez büyük ilgi gördü.

Yapımcılığını Neil Gaiman, Allan Heinberg'in birlikte yaptığı dizide başrolleri Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong gibi isimler paylaşıyor.

Neil Gaiman'ın ödüllü çizgi romanından uyarlanan The Sandman'da uykuya daldığımızda bizi bambaşka bir dünyaya yolculuğumuz başlıyor. Rüyalar Âlemi denen bu yerde Düşler Lordu Sandman (Tom Sturridge), tüm korkularımızı ve fantezilerimizi şekillendiriyor. Ama bir gün Düş Lordu bir büyücü tarafından yakalanıp yüz yıl boyunca tutsak edilince, hem rüyalar alemi hem de gerçek dünya bu durumdan büyük şekilde etkilenir. Geçen 100 yılın ardından Düş Lordu en nihayet tutsaklıktan kurtulur ama hiçbrir şey bıraktığı gibi değildir artık. Düzeni yeniden sağlamak için farklı dünyalarda ve zamanlarda seyahat ederek sonsuz varlığı sırasında yaptığı hataları telafi etmeye çalışırken başına ilginç olaylar gelirken hem eski dost ve düşmanlarıyla tekrar karşılaşır hem de kozmik ve insani yeni varlıklarla tanışır.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL POZ!...

Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol sevgilisi oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun doğum gününe özel romantik paylaşım yaptı.

Camdaki Kız dizisinin yakışıklı oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu bir süredir Kanal D Haber spikeri Merve Dinçkol ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.

Şerifoğlu'nun doğum günü olan 7 Ağustos'a özel Merve Dinçkol romantik bir paylaşım yaptı ve Feyyaz Şerifoğlu'na aşkını "Varlığınla tüm kalbime dokunan benzersiz güzellikte bir ruhsun sen. İyi ki varsın. Mutlu yılların olsun. Beraber nice ilklere, maceralara, güzel anılara... Seni seviyorum" sözleri ile ilan etti.

Ünlü çift birlikte yedikleri bir akşam yemeği ile Feyyaz Şerifoğlu'nun doğum gününü de kutladılar.

ÇAĞLA ŞIKEL BOMBA GİBİ DÖNÜYOR

FOX’daki “Çağla ile Yeni Bir Gün”, beşinci sezonuyla 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla sürpriz yeniliklerle yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çağla Şıkel ekranların uzun soluklu sabah programlarından olan “Çağla ile Yeni Bir Gün” ile FOX ekranların güne merhaba diyecek…

Programın yeni sezonunda; ilk defa görülen veya nadir rastlanan hastalıklardan muzdarip kişiler, alanında uzman doktorlarla buluşacak ve doktorlar tecrübelerini paylaşacaklar. Aynı zamanda sorunlarına çözüm arayan kişilerin ilginç hikayeleri izleyenleri bekliyor olacak.



Sanat ve sinema dünyasının sevilen isimlerinin konuk olacağı “Çağla İle Yeni Bir Gün”de tanınan isimlerin hayatlarının bilinmeyenleri anlatılacak, keyifli sohbetler hiç eksik olmayacak.

Ünlü modacıların da konuk olacağı programda, birbirinden şık kombinler yapılacak, izleyenler “Günlük hayatta nasıl daha şık olunur? Nereye giderken ne giyilmeli? Hangi renkler hani renklerle daha uyumlu olur?” gibi birçok sorunun cevaplarını bulabilecekleri gibi, modaya dair önemli tüyolar edinebilecekler.

Yani anlayacağınız dopdolu bir sabah programı sizleri Çağla Şıkel’in sunumu ile haftaiçi her sabah FOX ekranlarında bekliyor.

AYŞE EGESOY ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Şiir ve Türk Sanat Müziği dendi mi akla ilk gelen isimlerden biri olan ünlü sunucu ve spiker Ayşe Egesoy şimdi ne yapıyor?!

Tek kanallı yıllarda TRT bünyesinde güzel sesi düzgün diksiyonu ile hafızalara kazınan Ayşe Egesoy yıllar içinde özellikle okuduğu şiirler ile ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.

Gerek güzelliği gerekse düzgün diksiyonu ile Türkçe’yi en iyi kullanan isimlerde olan Egesoy ,Benim adım Şiir, Hoş geldin, Gül Şehri adlı üç albüm çalışması ve Sevgi Ustaları isimli bir şiir antolojisi ile yılların birikimini bu eserlerde toplamıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Ayşe Egesoy şimdilerde Bodrum, İstanbul , Ankara arasında adeta mekik dokuyor...Özellikle pandemi döneminde sanatsal çalışmalarını hızlandıran ünlü sunucu yakın bir zamanda sevenlerine hoş bir sürpriz yapma hazırlığında