Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

ANNE KIZI OYNAYACAKLAR!...

Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan’ın oynadığı, yapımcılığını OTTO Entertainment’ın yaptığı, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği “Üçüncü Gün” filminde Nurseli İdiz, Yağmur Tanrısevsin'in annesi rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Romantik komedi türündeki filmin güçlü oyuncu kadrosunda; Derya Alabora, Nursel Köse, Zuhal Yalçın, Efe Tunçer, Ecem Karavus, Ceren Taşçı da yer alıyor.

Anne – kız rolünde kamera karşısına geçen ünlü oyuncuların, setten ilk kareleri paylaşıldı.

“BEN BU CİHANA SIĞMAZAM” NE ZAMAN YAYINA GİRİYOR?

atv’nin heyecanla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın yayın tarihi merak konusuydu. Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı ve büyük bir prodüksiyona sahip dizinin yayın tarihi bir değişiklik olmaz ise 20 Eylül Salı günü olacak..

Güzel Adamlar Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın tanıtımları büyük ilgi görmüştü. Dizide Oktay Kaynarca’ya oyunculukta usta bir çok değerli isim eşlik ediyor…

“BEST OF RUMELİ” İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

RUBAFED (Rumeli Balkan Dernekleri Federasyon) tarafından düzenlenen ve Türkiye’de yaşayan Rumeli, Balkan kökenli Sanatçı, Akademisyen, Gazeteci, Yazar, Sunucu, Radyocu, Sosyal Medya Fenomeni, Sporcu, Modacı, Rumeli kültür elçisi, Dijital İçerik Üreticisi ve Filmin en iyilerinin seçildiği “Best Of Rumeli” için geri sayım başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Best Of Rumeli” ödül töreni için 17 kategoride adaylar belirlendi ve oylama başladı.

2018 yılından beri Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşen ödül törenine bu yıl da büyük ilgi bekleniyor. Sunuculuğunu oyuncu ve sunucu Ebru Destan ile Radyocu ve sunucu Yusuf Emin’in birlikte gerçekleştireceği “Best Of Rumeli” ödülleri, 03 Ekim tarihinde sahiplerini bulacak.

Oylamalar Www.Bestofrumeli.Com.Tr İnternet Adresinden Yapılıyor.

CEM YENEL'DEN LONDRA ÇIKARTMASI!

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk pop müziğin dikkat çeken genç isimlerinden Cem Yenel, Gitmicem isimli yeni şarkısının yayınlanmasının hemen ardından hem şarkının kutlaması hem de yurtdışında müzik çalışmaları yapmak için Londra'ya gitti.

Gitmicem şarkısının henüz çıkmadan önce sosyal medya platformlarında fenomen olmasının mutluluğunu Londra'da kutlayan yakışıklı sanatçı, yapım firması Warner Music Türkiye'nin yurtdışı çalışmaları kapsamında Warner Music'in Londra merkezini ziyaret ederek Londra'daki prodüktörler ile şarkılar yazıp, besteledi.

Cem Yenel, bu ziyaret ve yaşadığı deneyim ile ilgili duygularını ise şu şekilde ifade etti: ''Londra'daki Warner Music merkezinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen prodüktörler ile bir araya gelerek şarkılar kaydettik. Kolektif bir çalışma içerisinde çok farklı kültürlerden prodüktörler ile birikimlerimizi paylaşmak ve birlikte üretmek benim için çok önemli ve eşsiz bir deneyimdi. Kariyerimi hem Türkçe hem de İngilizce şarkılar ile devam ettireceğim. Globalde bir kariyer planlaması yapıyoruz. Yeni çıkacak olan projelerim için çok heyecanlıyım. ''

Cem Yenel, stüdyo çalışmalarında çekilen görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldı.

"HURDACININ KIZI " HİKAYESİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR!

“HURDACININ KIZI” isimli sinema filmi sanat camiasının ünlü isimlerinin de önemli destekleriyle tamamlandı.

AFRİ Yapımın yapımcılığını üstlendiği “HURDACININ KIZI” isimli dram tarzındaki sinema filminin hikayesi Afrikalı Ali imzası taşırken senaryosunu iki önemli isim Erdal Babür. Hülya Kılıç üstlendi ve yönetmen koltuğunda Hakan Gürtop oturdu.

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılarak senaryolaştırılan “HURDACININ KIZI” isimli sinema filmi, çocuk denecek yaşta tacize uğrayan bir kızın, ibret verici olayların birbirini takip ettiği acıklı bir öykü olarak dikkat çekiyor.

Yıllardır hem Türkiye’de hem de dünyanın bir çok ülkesinde yaşanan çocuk taciz olaylarına dikkat çekmek ve bu olayların son bulması amacıyla beyaz perdeye yansıtılmış hüzünlü bir hikaye olan “HURDACININ KIZI” isimli sinema filminin acıklı hikayesine renkli dünyanın ünlü isimleri kayıtsız kalmadı ve FERHAT GÖÇER, METIN ŞENTÜRK, FARUK SOFUOĞLU ve usta oyuncu ERKAN PETEKKAYA da “HURDACININ KIZI” isimli sinema filminde rol aldı.

Ayrıca “HURDACININ KIZI” isimli sinema filmine başarılı oyuncular Abidin Yerebakan, Fatma Yılmaz, Betül Şahin, Belma Mamati, Zeynep Doğan, Ayşe Doğan, Güray Yılmaz, Sami Çelik, Murat Emre Üstün, Oguz Han Burak Üstün, Gülsüm Baylık,Tamer Gül,Cenk Sarıkaya, Melih Kurtuluş oyunculuklarıyla canlandırdıkları karakterlere hayat verdiler.

ZAFER BAYRAMINDA KENAN DOĞULU COŞKUSU!

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümünü Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu konseri ile kutladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da etkinliklere katılarak komşularıyla beraber 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu paylaştı.

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcu, besteci ve müzisyenlerinden Kenan Doğulu, Barbaros Meydanı’na kurulan dev sahnede hem şarkılarıyla hem de sahne performansıyla Zaferin 100. yıl dönümü kutlamalarında coşkulu anların yaşanmasını sağladı. On binlerce kişinin ellerinde bayraklarla katıldığı Zafer Bayramı konserinde Kenan Doğulu, şarkılarıyla temposu bir an bile düşmeyen muhteşem bir görsel ve işitsel şölen sundu.

Zafer Bayramı konserine “10. Yıl Marşı” ile başlayan Doğulu, alanı dolduran coşkulu kalabalığa yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir kutlama yaşattı. Kenan Doğulu, 10.Yıl Marşı’nın ardından Zülfü Livaneli saygı albümü için seslendirdiği “Özgürlük” şarkısını söyledi. Beşiktaş’ta Zaferin 100. Yılını kutlamak için toplanan binlerce kişi, Kenan Doğulu’nun geniş repertuarı, enerjisi ve söylediği marşlar eşliğinde muhteşem bir akşam geçirdi.

Kenan Doğulu, Zafer Bayramı’nın 100. yılını, “100 yıl önce bugün, büyük bir mücadeleyi zafere dönüştürerek tarihin akışını değiştiren Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Zaferin 100. yılı kutlu olsun.” sözleriyle kutladı.

Magazinci Funda Erkoç Altın Yıldız Oldu!

İstanbul Mavi Medya Melih Çapın tarafından organize edilen “Yılın Altın Yıldızları” ödül töreni geçtiğimiz akşam Sancak Palas Davet Salonunda Gökay Kalaycıoğlu ve Sema Aydemir’in sunumu ile gerçekleşen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu…

İş sanat ve medya dünyasından pek çok ismin ödül aldığı gecede beni de “Yılın en iyi magazin gazetecisi” olarak Altın Yıldız ilan ettiler… Bu gecede yanımda olan ve heyecanımı paylaşan radyo pr iletişimcisi Ferhan Metin ile Ser Medya Genel Müdür yardımcısı Bahar Çetin’e de çok teşekkür ederim…

Bu güzel ödül gecesinde aralarında Yılmaz Morgül, Ferah Zeydan, Nagihan Karadere,Adem Kılıççı, Önder Açıkbaş,Selahattin Taşdöğen,Gülbin Tosun, Afrikalı Ali, Şahin Kendirci, Sermiyan Midyat, Tanju Çolak, Esra Sönmezer, Uhde Seçil, Çiğdem Tunç, Begüm Polat, Orhan Aydın, Gökçe Kırgız , Zeynep Dizdar,Eflatun’un olduğu bir çok ünlü isim ödüllendirildi…