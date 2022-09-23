Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

BBCS UZUN SOLUKLU BİR DİZİ OLACAK !...

BBCS yani uzun adı ile “Ben Bu Cihana Sığmazam” ilk bölümü ile ekranlara bomba gibi düştü…İlk fragmanı izlediğimde EDHO’nun yan varyantı dediğim dizi şiddet sahneleri ile EDHO’yu aratmadı ama duygusallığın tavan yaptığı aile sahneleri ile de bi o kadar izleyeni yumuşattı…

Malum son dönemlerde şiddetin kol gezdiği bir toplumsal yapıdayız öyle olunca ister istemez dizilerdeki şiddet sahneleri insanı örek teşkil ettiği için iyice geriyor ama aldığım duyumlara göre BBCS ilerleyen bölümlerde kadın hikayeleri tadında bir gelişme gösterecek!...

Kadro mükemmel çok kaliteli oyuncular seçilmiş ve hepside birbirleri ile uyum içinde sırıtan bir tek isim bile yok…Senaristler Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş işin hakkını vermiş yönetmen koltuğundaki Onur Tan ise zaten böyle dizilerin en kıdemli yönetmenlerinden ve senaryoyu gayet iyi işlemiş yönetmen koltuğunda..

BBCS fazlasıyla EDHO izleri taşımasına rağmen ilerleyen bölümlerde kendi rüştünü kesin ispatlayacak emarelerde taşıyor…

Oktay Kaynarca yeni dizisinde hiddet ve şiddetten duygusallığa geçiş anlarını muhteşem oynuyor ailesine ne kadar naif ve sevecense dışarıya o kadar sert ve keskin bir kişilikte

Ebru Özkan bu dizinin lokomotifi olacak o kadar net söylüyorum… Oyunculuğu o kadar beğenildi ki soysal medyada bir tek o TT oldu..

Işıl Yücesoy aile büyüğü rolünde koyun bir köşeye gözleri ile oynasın derler ya işte öyle 50 kusur yılın birikimi ile bugüne kadar aldığı tüm ödüllerin nedenini tek tek ders niteliğinde gözler önüne seriyor yeni jenerasyon oyuncularına

Pelin Akil ikinci kadın rolü ile sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla aynı rahatlık ve doğallığı ile rolün hakkını veriyor ve ilerleyen bölümlerde iki kadının karşı karşıya gelişlerinde inanılmaz sahnelerin yaşanacağının da ilk sinyallerini ilk bölüm ile verdi.

Gülenay Kalkan’ın ilk bölümdeki rolü beni şaşırttı çünkü yüksek performansların oyuncusu o ama neyse ki sonraki bölümlerde hikayenin ana kahramanlarından olacağını öğrenmek hoşuma gitti

Ali Seçkiner Alıcı “Kurban Baba”, Hakan Karahan’da Dumnrul rolü ile sosyal medyanın gözbebeği olacaklar benden söylemesi!...

Ve diğer oyuncular daha öncede dediğim gibi hepsinin bir hikayesi olacak ve hepside o hikayenin en iyi kahramanı

BBCS çok uzun soluklu bir dizi olacak 5-6 sezon devam edeceğini tahmin ediyorum çünkü hikayesi çok su kaldırır ve Türkçülük konusunun işlenmesi ile de Türki Cumhuriyetlerinde de çok izlenir

İlk bölümde tek gözüme batan şey ise teknik bir hata olarak gördüğü ışık sorunu idi…Canım oyuncular ters ışık kurbanı olmuşlar o konuda sanırım hemen bir tedbir alınır bu kadar büyük bir prodüksiyonlu dizide…

ALTIN KOZALAR SAHİPLERİNİ BULDU!...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 29’uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü'nü Ziya Demirel’in yönettiği ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmi aldı. ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ Ödülü’nü ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmindeki performansıyla Ece Yüksel ile ‘Bana Karanlığını Anlat’ filmiyle Aslıhan Gürbüz paylaştı. ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ Ödülü'nü ‘Çilingir Sofrası’ndaki performanslarıyla Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen aldı.

Cennet'in Çocukları Dizisine Bomba İsim!...

TRT'de yayınlanacak ve çekimleri yakında başlayacak olan Cennet'in Çocukları dizisine çok tecrübeli bir isim dahil oldu...

Cennet’in Çocukları dizisi bu sezon TRT’nin merakla beklenen dizileri arasında…

Gold Film’in imza attığı dizinin kadrosuna bomba bir isim katıldı.

Ayça Bingöl’ün “Cennet”, Mesut Akusta’nın Cennet’in eşi “Yılmaz”a hayat vereceği diziye son olarak ödüllü oyuncu Cemal Toktaş’ta katıldı.

GEÇMİŞ OLSUN ACUN!...

Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı kullandığı motosiklet ile Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde hafif ticari bir araç ile çarpışarak kaza geçirdi

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kolunun kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcı, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi. Kolu kırılan ve koluna ameliyatla platin takılan Ilıcalı hastaneden taburcu edildi.

Hoş Geldin Ela Bebek!..

Sosyal medyanın ünlü ismi ve başarılı oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim doğum yaptı…

Seda-Ümit Erdim çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi.

Kızları olan çift, bebeklerine Ela adını verdi.

2017 yılında evlenen çift, 2018’de kızları Ses’i kucaklarına almışlardı

Miss Turkey 2022 Nursena Say

Ülkemizi yurt dışında temsil etme hakkını elde edecek ve 2022 Türkiye güzellik kraliçesi olacak isim, 20 finalist arasından çıktı.

İlk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi.

Podyumda kısa bir mülakat ardından kazanan da belli oldu. Bu senenin birincisi Nursena Say oldu. 24 yaşında 1.80 boyunda ve Mimar...

Zincirleme Reaksiyon Geliyor!...

Televizyon ekranlarının en deneyimli ve güler yüzlü sunucularından Mesut Yar, NTV ekranlarında 25 Eylül Pazar saat 21:00’de yepyeni bir projeyle ekranda olacak

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği “Zincirleme Reaksiyon”, Mesut Yar’ın sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

6 konu ve konuklar, 6 soruluk Zincirleme Reaksiyon'la gündeme geliyor. Ünlü konuklarla ufuk açan sorular ve keyif veren sohbetler için yola çıkılan programda gündeme ve hayata dair tüm konular bir zincirin halkası oluyor...