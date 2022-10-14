Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Alper Bagana'nın Slow Teklisi "Hak Etmedin"

Uzun yıllardır Ömür Gedik, Mert Aydın, Alper Çam, Atilla Atasoy, Göksun Çavdar gibi birçok ünlü isimle birlikte yaptığı canlı sahne performansları ile göz dolduran müzisyen Alper Bagana, yeni teklisi “Hak Etmedin” ile tüm dijital ortamlarda dinleyicisiyle buluşuyor…

7 yaşındayken ses sanatçısı olan annesinin hediye ettiği cura ile başladığı müzik hayatında kendi söz yada besteleriyle yol alan Alper Bagana, yeni çalışmasında da bu kuralı bozmadı

Sözü Yasmin Çetin’e bestesi kendisine ait olan “Hak Etmedin” şarkısının Mix&Mastering’i ise Özer Yener’e ait…

“ Hak Etmedin” şarkısına Sapanca’da çekilen klibin yönetmen koltuğunda Özgecan Tandoğan oturuyor…

Alper Bagana’nın “Hak Etmedin”şarkısı 15 Ekim’den itibaren tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluşuyor…

GÜLDÜR GÜLDÜR GELİYORLAR!

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ onuncu sezonuyla ekrana gelmek için gün sayarken efsane programdan göz kamaştıran bir afiş yayınlandı. ‘Güldür Güldür Show’un onuncu yılına özel hazırlanan afişi için tüm oyuncular birbirinden şık kıyafetlerle poz verdi.

Tiyatro salonundaki kahkahaları ekrana taşıyan program eğlenceli skeçleri ve tiplemeleriyle alkışlanmaya devam edecek. Yenilenen kadrosu ve her yaştan izleyici için gündemi belirleyen içerikleri ile ‘Güldür Güldür Show’ yakında Show TV’de.

HAYKO CEPKİN İLE ELÇİN SANGU AYNI PROJEDE!...

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, Antre Production yapımıyla çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahneye taşınıyor.

Biletleri hızla tükenen ve 23 Ekim 2022 tarihindeki ilk gösteriminde Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin başrolünde Hayko Cepkin ve Elçin Sangu yer alıyor. Hayko Cepkin, müzikalde Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verirken, Elçin Sangu ise Lucy Harris rolünde seyircinin karşısına çıkıyor. Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak ve Cenk Bıyık gibi usta oyuncuların da kadrosunda yer aldığı müzikal sahnede 45 kişilik dev bir ekip tarafından sergilenecek.

9 Oscar adaylığı ve 2 Oscar ödülü bulunan Leslie Bricusse’ın sahne uyarlamasının, Malcolm Keith Kay genel sanat yönetmenliğinde, Grammy ve Tony adaylıkları bulunan usta besteci Frank Wildhorn’un pop-rock türündeki güçlü müzikleriyle birleştiği ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin yönetmenliğini Taner Tunçay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan koreografisini ise Seda Özgiş Kaleci üstleniyor.

HAKKIMIZ YENDİ!

Manga grubu solisti Ferman Akgül " 2010 yılında Eurovizyon da 2. Olduk Hakkımız ciddi yendi biz Türkiye ye birinciliği getirmek için gittik ama olsun bugün sizlerin birinciyiz iyiki varsın Kıbrıs sizi seviyoruz. dedi.

Kıbrıs Les Müzik Festivalinde sahne alan Ünü Ülke sınırlarını aşmış Manga grubu yaklaşık iki bin kişinin katıldığı gecede 3 saat sahnede kaldi.

Manga grubu solisti Ferman Akgül " 2010 yılında Eurovizyon da 2. Olduk Hakkımız ciddi yendi biz Türkiye ye birinciliği getirmek için gittik ama olsun bugün sizlerin birinciyiz iyiki varsın Kıbrıs sizi seviyoruz. dedi.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Manga grubu ‘We Could Be The Same’ şarkısını da seslendirdi. Konserin sonunda ‘Bir Kadın Çizeceksin’i söyleyen ünlü grup yoğun istek üzerine şarkıyı yeniden okudu.

MELEK MOSSO: 9 YAŞINDAN BERİ SÖYLÜYORUM!

Kıbrıs Les Müzik Festivali kapsamında Melek Mossa sahne aldı.

Sahnede 9 yaşında iken babam bana bir saz aldı o gün bugündür hep söylüyorum...

İlk evin balkonda komşulara verdiğim konser ise " Keklik Gibi " türküsünü söyledim ve annemin isteği üzerine bu ilk konser gününden beri Repartuvarım da var

Bugün beni Kıbrıs da dinleyen başta Baba abi olan Lütfen benim Babam gibi çocuğunuz ne yapmak ister ise onu teşvik edin benim babam böyle yaptı.

Bugün İran da yaşanan Kadına yapılan tüm şiddete karşı ben varım var olacağım dedi.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Mossa Yıldız Tilbe’den Bergen’e uzanan şarkılar söyledi.

OJELİ POZ!...

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, asansör pozuyla dikkat çekti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı asansör fotoğrafındaki ince bir ayrıntı sosyal medyada gündem oldu.

Kaygılaroğlu’nun siyah ojeleri tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Erkeklerde oje akımı mı başlıyor?" yorumunu yaptı.

RÜYA GİBİ BİR GECE!...

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye’nin ilk ödüllü açık hava mekanı TURKCELL VADİ’de, 11 Ekim Salı akşamı Yeni Türkü ve ‘Zamansız Şarkılar’ konseri gerçekleşti…

‘Yeni Türkü Zamansız’ albümünden çeşitli sanatçıların da sahne aldığı çok güzel bir konsere imza attı.

Albüme hayat veren isimlerden Bora Duran ‘Vira Vira’, Gaye Su Akyol ‘İstersen Hiç Başlamasın’ Melek Mosso ‘Karanfil’, Pamela ‘Yedikule’, Emir Can İğrek ‘Gurbette Kaçacağım’, Buray ‘Aşk Yeniden’ ve Mabel Matiz ‘Nerelere Gideyim’ adlı projedeki şarkılarını seslendirdiler.

Albümde de yer aldığı gibi “Fırtına”, “Yeşilmişik”, “Karanfil”, “Yağmurun Elleri” ve “Olmasa Mektubun” gibi grubun sevilen ve bilinen şarkılarına bu gece seyirciler hep bir ağızdan eşlik ettiler.











