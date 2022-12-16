Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

BAHADIR SAĞLAM ‘AHMET KAYA ŞARKILARI’ İLE GELİYOR!

Tiktok'ta "Kır Papatyası" şarkısı ile fırtınalar estiren ve milyonlarca kez dinlenen Bahadır Sağlam yeni projesini duyurdu...

Güçlü sesi ve sahne enerjisi ile Pop Rock müziğinin başarılı temsilcilerinden olan Bahadır Sağlam yeni konser projesini duyurdu.

Sağlam, Ahmet Kaya'nın en bilinen ve sevilen eserlerinin yanı sıra belki de ilk kez duyacağınız şarkılarından oluşan " Bahadır Sağlam Ahmet Kaya Şarkıları" konser serisine İstanbul Esenler'den start veriyor...

17 Aralık Cumartesi günü Esenler İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan konser Bahadır Sağlam hayranlarını heyecanlandıracak cinsten.

HAKAN ESER’İN YÜREĞİNİN SESİ “MUAMMA”

Eğlence dünyasının aranılan isimlerinden olan Hakan Eser, yaz aylarına kıpır kıpır şarkısı “Oh Olsun” ile girmişti.

Hakan Eser şimdi de sözü Murat Sağır’a müziği Hakan Demirbaş’a düzenlemesi de Oben Akın’a ait slow fantezi tarzı MUAMMA şarkısı ile kışın soğuğunda yürekleri yakmaya geliyor!...

MUAMMA şarkısı için Yeşilyurt Spor Kulübü SMC’de bir de klip çekildi..Klipte Eyüp Öztürk yönetmen, Yiğit Can Dağılgan’da görüntü yönetmeni koltuğunda yer aldı.

Hakan Eser’in Şarkı Dükkanı Müzik Prodüksiyon’dan çıkartılan “yüreğimin sesi “ dediği yeni çalışması MUAMMA 15 Aralık’ta DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

TAM ZAMANINDA “ZAMANSIZ ŞARKILAR”

Oyunculuğu gibi şarkıcılığı da efsane olan Işıl Yücesoy, geçtiğimiz gün Suadiye Decollage Art Space adlı mekanda “Zamansız Şarkılar “adını verdiği konseri ile 4 yıl aradan sonra dinleyicisiyle buluştu.

Şu günlerde Atv ekranında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide Gülendam karakterine hayat veren Işıl Yücesoy, çekimlerden fırsat bulduğu ilk anda bu unutulmaz konseri gerçekleştirdi.

Konseri dinlemeye gelenler yıllar içinde bir yolculuğa çıktı ve unutulmayan, hatırası çok olan içinde derin anlamlı sözler saklı olan “Zamansız Şarkılar” Işıl Yücesoy’un eşsiz performansı ile yeniden hayat buldu.

Gecenin en güzel sürprizi ise dizide torunu rolündeki Mina Derman’ın bir ara sahneye gelerek Işıl Yücesoy ile birlikte “Kaç Yıl Geçti Aradan” şarkısına düet yapmasıydı…

Bu özel gecede ünlü sanatçıyı aralarında dizi arkadaşları Burcu Binici, Değer Soysal Alp, Kerem Kupacı, Mina Derman, Pelin Uluksar, casting ajansı kurucusu Tümay Özokur, magazin gazetecisi Funda Erkoç, İletişim uzmanı Bahar Tamgül Çetin gibi isimler yalnız bırakmadı.

İLK PROGRAMA BOMBA KONUK!

A Para'da Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programın bomba bir isimi konuk etti.

Hadise ile evlenmesi kadar boşanması da olay olan genç işadamı Mehmet Dinçerler, Funda Karayel’in konuğu oldu.

'Battı' söylentisinden çok kısa süre evli kaldığı Hadise'ye aldığı yüzüğün sahte çıktığı iddiasına, boşandıktan sonra evlerindeki robot süpürgeyi geri istediği haberlerinden annesiyle ilişkisine kadar pek çok konuya açıklık getiren Mehmet Dinçerler cevapları ile şimdiye kadar merak edilen soruların cevaplarını böylece vermiş oldu…

Tabi soruları bu kadar rahat cevaplamasının da kaynağı sevgili Funda’nın yarattığı gayet samimi ortam…

Her zaman derim ki karşınızdaki insandan aldığınız elektrik her şeyin iyi yada kötü başlangıcına sebeptir…

Seni izlemek çok keyif verdi sevgili Funda!...

LEMAN ÇOK DEĞİŞTİ!

Show TV ‘nin fenomen programı Güldür Güldür Show’un sevilen karakteri Leman’ı İrem Kahyaoğlu özel bir çekim için objektif karşısına geçti. Siyah peruk takarak poz veren İrem Kahyaoğlu, Güldür Güldür Show’da ve kendi sosyal medya hesabında yaptığı komik tiplemelerden farklı görünümüyle sevenlerinin beğenisini topladı. Fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaşan güzel oyuncunun fotoğrafına yorumlar yağdı.

SUNUCULUKTAN OYUNCULUĞA

Atv ekranının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi birbirinden değerli oyuncuları ile göz kamaştırmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosu içinde dikkatimi çeken isimlerden biri de Değer Soysal Alp…

Onun hakkında pek çoğunuzun bilmediği bir gerçek var!

Değer Soysal Alp oyuncu olmadan önce spor programı sunuculuğu yapıyormuş…

Tuna Huş ve Gülgün Feyman gibi mesleğinin duayen isimlerden eğitim alan Değer Soysal Alp, uzun süre program sunuculuğu yapmış ta ki 2011 yılına kadar…

Karakol, Şeref Bey, Leyla İle Mecnun, Ali Ayşe’yi Seviyor, Elbet Bir Gün gibi diziler ile başlayan oyunculuk kariyerine şu günlerde Ben Bu Cihana Sığmazam ile devam eden oyuncu evli ve bir de erkek evlat sahibi