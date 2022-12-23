Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Bahadır Sağlam’ın Duygu Dolu Gecesi!

Tiktok’ta “Kır Papatyası” şarkısı ile 320 milyondan fazla dinlenme yakalayan Rock müziğin güçlü sesi Bahadır Sağlam geçtiğimiz hafta “ Ahmet Kaya Şarkıları” projesinin startını Esenler İBB Prof Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde verdiği muhteşem konser ile verdi…

Dijital platformlardaki başarısı ile çok konuşulan Bahadır Sağlam, yeni projesinde ise Ahmet Kaya’nın birbirinde özel şarkılarından oluşturduğu repertuarı ile kendisini dinlemeye gelenleri kah coşturup, kah duygusallaştırarak unutulmaz bir geceye imzasını attı.

Konserin büyük sürprizi ise Bahadır Sağlam’ın annesinin ilk defa oğlunun konserine gelerek “Hani Benim Gençliğim Anne” şarkısını birlikte seslendirmesi oldu.

Anne oğlun o anları konseri dinlemeye gelenleri de duygulandırdı…

Bahadır Sağlam Tema vakfına “Ahmet Kaya Hatıra Ormanı” içinde 300 fidan bağışı yaparak doğanın korunmasına katkıda bulundu …

BU BABAANNE TORUN ÇOK SEVİLDİ.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Burak Çelik’in diziye dahil olması ve usta oyuncu Işıl Yücesoy ile birlikte çektikleri babaaane torun sahneleri diziye ayrı bir renk kattı.

Senaryonun bir anda farklı bir hal alması Cezayir’in hayatını kaybeden bir ağabey’in olması, Firuze’nin aslında hiçte görüldüğü gibi biri olmadığının ortaya çıkması dizideki heyecanı arttırırken , Burak Çelik’in yılların intikamını almak için geri dönüşü ve babaannesi Gülendam ile olan duygusal diyalogları reytinglere de yansıdı…

Reyting konusunda sıkıntı çekmeyen dizinin yeni karakterlerin diziye dahil olması, senaryodaki farklılaşmanın seyirci üzerinde olumlu etki yapmasıyla birlikte reytinglerde daha da yükselişe geçmesi dikkat çekici





GÖKHAN ÖZEN KORKUTTU!...

2000’li yıllara damgasını vuran ve Hayatını Amerika'da sürdüren şarkıcı Gökhan Özen hastanelik oldu...

2000’li yıllara damgasını vuran şarkıcı Gökhan Özen uzun süredir Amerika'da gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Gökhan Özen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Gökhan Özen sağlık durumunu paylaşarak taburcu olduğunu da söyledi.

Özen açıklamasında "Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bi süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet" sözlerine yer verdi.





GÜLŞEN KALDIĞI YERDEN DEVAM

Gülşen yaşadığı zor günleri atlattıktan sonra yeniden sahnelere döndü…

Ardı ardına kurumsal firmaların yılbaşı kutlamalarında sahneye çıkan Gülşen’in Yılbaşı programında iyice şekillendi…

Ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda sahne alacak.

Gülşen, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Kutlamaları kapsamında Tarkan’ın sahne aldığı Gündoğdu Meydanı’nda büyük bir konser vermeye hazırlanıyor.

Bakalım Gülşen, Tarkan’ın Gündoğdu Meydanı’nda verdiği konserin rekorunu kırabilecek mi?

MUUD’DA 2022’NİN ENLERİ BELLİ OLDU!

Dijital müzik platformu Muud, 2022 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. 2022’de en uzun zirvede kalan isim UZİ oldu. Yerli sanatçılar listesinde Kurtuluş Kuş & Burak Bulut zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü ilk sırada yer aldı. 2022’de en çok Semicenk’in Düşer Aklıma parçası indirildi.

Muud 2022 yılında en çok dinlenen yabancı sanatçılarda şampiyon Måneskin olurken, bu sene Tom Odell-Another Love parçası yabancı single kategorisinde liderliği elde etti.

KELEBEK ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GECE

Müzayedeci Uğur Batur, geçtiğimiz akşam Kelebek Çocuklar Derneği yarınına özel bir gece düzenledi. S'agapo Restaurant’da gerçekleşen bu anlamlı geceye iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katılarak çocuklara destek oldular.

Önemli müzayedelere imza atan Uğur Batur, bu kez kolları Kelebek Çocuklar Derneği için sıvadı. İlginin yoğun olduğu gecede mini bir müzayede de gerçekleşti. Gerçekleştirdiği işlerde sosyal sorumluluk projelerine de yer vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren Batur, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Genç şarkıcı Güven Aydın’ın sahne aldığı gecede davetliler keyif dolu anlar yaşadı.



Fulden Uras, Aslı Aydın, Ali-Firuze Gök, Betül Ayça, Erdem Akçıl, Elif Erdem, Ozan Argan, Hilal Kallıkçı, Merve Çelik, Ebru Çiğdem Yılmaz, Fulya Gürman, Didem Girgin, Savaş-Merve Keleş gibi isimlerin yer aldığı davetten elde edilen gelir Kelebek Çocuklar Derneği’ne bağışlandı.

PAKİZE SUDA’YI KAYBETTİK!...

Geçtiğimiz hafta ne yazık ki oyuncu Pakize Suda’yı kaybettik…

Bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı.

Geçen perşembe beynine pıhtı atan Suda, Fethiye Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Suda’nın yeğeni Dilara Elagözlü “Maalesef bu sabah kaybettik. Beynindeki ana damara pıhtı attı geçen perşembe… Felç oldu. Yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz. Cenaze törenini Muğla’da yağacağız. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.

TÜDANYA HAYRANLARI BU HABERE SEVİNECEK!...

Bir döneme damgasını vuran Tüdanya’dan hayranlarına güzel bir haber var. Gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybeden Tüdanya’nın yeni albümü müzikseverlerle buluşuyor.

Arabesk müziğin patlama yaptığı 80’li yıllarda “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkısıyla o döneme adını altın harflerle yazdıran Tüdanya, sesini kaybetmeden önce stüdyoya girerek albüm çalışmalarına başlamış ancak sağlık sebeplerinden dolayı albümünü piyasaya çıkartamamıştı…

Çalışmaları yeni tamamlanan bu özel albüm ile Tüdanya, hayranlarıyla tam anlamıyla hasret giderecek. Bülbül sesiyle yorumladığı 8 şarkının yer aldığı albümde “Aman Doktor”dan “Hastane Önü İncir Ağacı”na, “Oh Güzel Olmuş”dan “Fakir Ama Gururluyum”a kadar birçok eser efsane sanatçı ile hayat bulacak.

Tüdanya, seslendirdiği şarkılar ile sevenlerine sesini son kez duyuracak. Anonim eserlerin yanı sıra Tüdanya’nın söz ve bestelerinin yer aldığı parçalardan oluşan albüm, aşina olduğumuz ve unutamadığımız duyguları tekrar canlandıracak. Düzenlemesinde başarılı müzisyen Ceyhun Çelikten’in imzası olan albüm ile Tüdanya, kadife sesini tüm sevenlerine duyuracak.

Tüdanya’nın albümü 23 Aralık’tan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…