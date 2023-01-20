Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

49 FİLMİNİN GALASI YAPILDI

Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği gerçek bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi ‘49’ için gala gecesi düzenlendi. DEAŞ’a esir düşen 49 Türk vatandaşının kurtarılması için düzenlenen operasyon ve perde arkasında yaşananları sinema perdesine aktaran filmin gala gecesi duygu dolu anlara sahne oldu.

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ın üstlendiği filmin galasına Özge Gürel, Sinem Ünsal, Yüsra Geyik, İlker Kızmaz, Onur Akbay, Hikmet Karaman, Beril Pozam, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayatlı, Erkan Bektaş, Cemal Okan gibi ünlü isimlerde katıldı.

Acun Ilıcalı Nagihan Karadere Gerginliğinde Son Durum

Geçtiğimiz hafta Survivor yarışmalarının taçsız kraliçesi Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı arasında hayli gergin anlar yaşandı.

Aslında olay Nagihan’ın yaşadığı bir takım sağlık sorunları nedeniyle sinirlerinin iyice gerilmesi sonrası survivor hakkında yaptığı ve birazda yanlış anlaşılmalara neden olan konuşması sonrası Acun Ilıcalı’nın “Hangi Özelliği ile Şampiyon Olacaktı” açıklamasını yapması ile bir anda alevlenmişti.

Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı’nın bu gerginliğine Demet Akalın’da dahil oldu ve geçtiğimiz günlerde küstüğü ınstagramdan sildiği Nagihan Karadere’nin yanında yer aldı.

O yüzden Demet Akalın’ı hemen burada takdir etmek istiyorum…

Arkadaşının zor zamanında yanında olarak güzel bir moral verdi.

Tüm bu polemik içinde Nagihan’ın kansere yakalandığını açıklaması ise herkesi üzdü ama o çok güçlü bir kadın ve bu savaştan zaferle çıkacak buna eminim…

Bu arada eski dost düşman olamaz derler ki doğru bir söz Acun Ilıcalı ile Nagihan Karadere’de kendi aralarındaki sorunu konuşup tatlıya bağlamışlar

Yani anlayacağınız şu an Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı ve Demet Akalın cephesinde her şey süt liman.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMDEKİ O MUHTEŞEM SES BAKIN KİM?

Şu günlerde Disney Plus'ta en çok izlenenler arasında olan "Bursa Bülbülü" filminin şarkılarını seslendiren isim merak konusu.

Ata Demirer ile Özge Özacar'ın birlikte şarkı söyledikleri o muhteşem şarkıları Özacar'ın kendi sesi ile seslendirdiği sanıldı ama şarkıyı seslendiren esas sesin sahibi bambaşka biri

Aslında ilk bende Özge Özacar söylüyor sandım ve helal olsun hem güzel oynayıp üstüne bir de bu kadar güzel şarkı söyleyen oyuncu az bulunur demiştim ama biraz araştırınca farklı bir durumla karşılaştım.

Filme ayrı bir değer veren şarkıların arkasındaki o büyülü sesin sahibi Melek Büyükçınar çıktı.

Melek Büyükçınar’ı size biraz tanıtmak istiyorum…

Kendisi 1998 İstanbul doğumlu ve müzisyen bir aileden geliyor. Dedesi birçok ünlü şarkıya imza atmış bestekâr Cavit Deringöl, Amcası Sait Büyükçınar ise arabesk besteleriyle tanınmaktadır.

İstanbul Teknik üniversitesi Devlet konservatuarından mezun olmuş ama halazırda İstanbul Teknik üniversitesi devlet konservatuarı Müzik Teorisi bölümünde okumakta

Müzik kariyerinde ise Ajda Pekkan, Seda Sayan, Sinan Akçıl gibi birçok ünlüye sahnede backvokal olarak eşlikte bulunmuş…2022 yılında Berdan Mardin’inin seslendirdiği Sözü müziği kendisine ait “Efsane” isimli şarkıyla beraber bestecilik hayatına da giriş yapmış.Bu arada bir youtube kanalı var ve orada da müzikal çalışmalarına devam ediyor

Aslında onu daha çok küçük yaşlarda televizyon ekranında Erol Evgin ile Pınar Altuğ'un birlikte sundukları “Bir Şarkısın Sen” yarışmasında müthiş sesi ile küçük bir yetenek olarak izlemiştik .

İşte o küçük Melek aradan geçen yıllar içinde aileden gelen müzik sevdasını, alt yapısını hayli sağlam tutarak devam ettirip bugün karşımıza Bursa Bülbülü filmde devleşen bir performans ile çıktı.

Eminim ki küçücük yaşta başladığı bu müzik yolculuğu onu adım adım zirveye taşıyacak…

BU SEFERKİ KLİP İSKOÇYA’DA ÇEKİLDİ

Türk pop müziğin genç ve yakışıklı sanatçısı Cem Yenel, Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim isimli imkansız bir aşk hikayesini anlattığı yeni şarkısını Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.



Bir önceki şarkısı Pusula ile listelerde trendlere giren ve başarılı bir ivme yakalayan sanatçı, Alt Tarafı Bi Ömür Özlerim şarkısı ile de iddialı yükselişini sürdürüyor.



Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Paul Whalley imzası taşıyor. Projenin fotoğrafları ise Onur Demirdağ’ın objektifinden çıktı.

Kliplerini farklı ülkelerde çekmeye devam eden Cem Yenel, Alt Tarafı Bir Ömür Özlerim şarkısının klibi için İskoçya'ya gitti. Edinburgh şehrinde çekilen ve aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği klipte şarkıyı tersten okuma tekniğini kullanan Cem Yenel’in ters köşe bir etki yarattığı klibinin görüntü yönetmenliğini ise Mert Kalem üstlendi.

ÜNLÜ TENOR BİLİNMEYENİNİ ANLATTI!

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı 'İpek Yolu' her perşembe akşamı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın konuğu ünlü tenor Hakan Aysev’di

Aysev, programda hayatı ile ilgili çok özel bir paylaşım yaptı.

ve babası çocukken ayrılan Hakan Aysev, babasıyla o ayrılıktan sonra görüşmemiş. Yıllar sonra Almanya'da çok büyük bir trafik kazası geçiren Aysev, yoğun bakımda kalıp, 6 ay şarkı söyleyememiş. O kazayı İpek Açar'a anlatan Hakan Aysev; "Frankfurt'a giderken otobanda bir güvercinle göz göze geldik, tecrübem de fazla yok, ona çarpmamak için direksiyonu kırdım ve 5 takla attım arabayla. Yoğun bakım, beyin kanaması, 6 ay şarkı söyleyemedim. Trafik kazası geçirdim anda da babamın yüzü gözümün önüne geldi. Kazadan sonra babamı aradım, görüştük. Benden Elveda Gençliğim şarkısını söylememi istedi, o şarkıyı babam için okuyorum" dedi.

SEDA İLE GÜLBEN’İN SET ZİYARETİ!

Çağlar Ökten, Deniz Seki'ye ait olan 'Zor mu' isimli şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Çağlar Ökten yeni şarkısı “Zor Mu?” ya Erkan Nas‘ın yönetmenliğinde klip çekti.

Klip çekimi sırasında stüdyoda eşini yalnız bırakmayan Seda Sayan‘a yakın arkadaşı Gülben Ergen sürpriz yaparak Çağlar Ökten’e destek verdi.

Beraber çektikleri fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan üçlünün fotoğrafları çok kısa sürede binlerce beğeni aldı.

SURVİVOR’IN İLK KAYBEDENİ ÜMİT!

Survivor 2023'te ilk eleme geçtiğimiz hafta gerçekleşti ve ünlüler takımı ilk firesini verdi.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler eleme adayı olmuştu.

Halk oylaması sonrası ise Ümit Erdim adaya ilk veda isim oldu

Erdim’in elenmesi sosyal medyada da gündem oldu. Daha önceki survivor yarışmalarında yarışmacılara atılan oylarla ilgili hicivli tweetler atan ünlü oyuncunun, survivor yarışmasındaki oylama sonucu elenmesine en ilginç yorum “İnsanlar sms'i Ümit Erdim yerine SMA hastası bebeklere göndermişler” oldu















