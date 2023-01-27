Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

BİHTER FİLMİ YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

Aşk-ı Memnu'dan uyarlama Netflix'in yeni film projesi Bihter'de oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Mehmet Binay ve Caner Alper’in yöneteceği Bihter filmin hazırlıkları devam ediyor. Film Netflix'te yayınlanacak.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan dönem filminin senaristi Merve Göntem.

Filmin kadrosunda bomba isimler yer alıyor.

Bihter rolünde Bergen filminde harikalar yaratan Farah Zeynep Abdullah yer alırken Nihal'i Helin Kandemir canlandıracak.

Nebahat Çehre'nin efsaneleştiği Firdevs rolünde ise Hande Ataizi olacak.

Filmin kadrosunda Behlül rolünde Boran Kuzum, Matmazel rolünde Ebru Özkan isimleri de zikredilmeye başlandı.

ELİF BUSE'DEN BİR SEVDA ŞARKISI!

Samsak Döveci, Yalan Dünya, Yare Gidin Turnalar adlı eserleriyle ile kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen Elif Buse Doğan, yeni şarkısı 'Sevda'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Söz ve müziği Bahtiyar Özdemir'e, düzenlemesi Emre Doğan'a ait şarkının klibini Alişan Günay Yıldırım çekti. Atlara olan düşkünlüğünden dolayı Riva’da at çiftliğinde çekilen klipte Elif Buse Doğan, şarkının sözlerinin ve müziğinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Severek ayrılanlara yeni şarkısını armağan eden Elif Buse, "Karacoğlan’ın şu sözünü hatırlattı “Ölüm ile ayrılığı tartmışlar; elli dirhem fazla gelmiş ayrılık.” Sevdiğinden ayrılan herkesin duygularına tercüman olmasını diliyorum" dedi.

SANATSAL DAYANIŞMA GÖZ DOLDURDU

‘’Türk Sinemasının Çakıl Taşları’’ portreler sergisi resim sanatçısı Ayfer Yelken ve Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar ve Oyuncu Devlet Devrim’in katılımıyla açıldı.

Göz Vakfı, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim sanatçısı Ayfer Yelken tarafından doğal çakıl taşları ile tasarlanmış, Türk sinemasına emek vermiş değerli sanatçıların portre eserleri yer aldı.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi sergi salonunda gerçekleşen açılış etkinliğine, Göz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Fuat Topdemir, Göz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Özhabeş, Göz Vakfı Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Aysen Kiper, Göz Vakfı Kurumsal İletişim Sorumlusu Hülya Sancaklı ve Göz Vakfı çalışanları, Film- San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, Yönetim Kurulundan Sevinç Özer, Derya Özgören, Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Oyuncu Merih Fırat, Burhan Zorlu, İsmail Ölçerman, Çağsiad Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Düzenli ve sanatseverler katılım sağladı.

İSTANBUL SOKAKLARI MEHMET ERDEM’LE BİR BAŞKA!...

"Selahattin Sarıkaya Şarkıları" albümünün yeni çalışması "İstanbul Sokakları" başarılı sanatçı Mehmet Erdem’in sesinden müzikseverlerle buluşuyor.

ByWillow Müzik etiketi ve Sony Music Türkiye dağıtımıyla 27 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlandı…Şarkı, Mehmet Erdem yorumuyla yeniden hayat buldu.

Toplamda 20 şarkılık bir proje albümü olan Selahattin Sarıkaya Şarkıları albümünde Melek Mosso, Tuğçe Kandemir, Evdeki Saat, Mary Jane, Bağzıları, Eda Baba, Ceren Gündoğdu, Çağan Şengül, Ayça Özefe, Işıl Ayman, Yiğit Mahzuni gibi başarılı birçok genç müzisyeni içinde barındırıyor.

NADİDE SULTAN’IN KLİPİNDE AİLE DAYANIŞMASI!

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, bir Tan Taşçı bestesi olan "Ona söyle " isimli şarkısının klip çekimi için kameralar karşısına geçti.

Güzel şarkıcının 5.5 yıl aradan sonra müzikseverlerin beğenisine sunacağı yeni şarkısının video klibi Kilyos sahilinde yer alan Mehtap restoranda çekildi.

Söz müziği Tan Taşçı, aranjesi Baran Etik, süpervizörlüğünü Alpay Aydın'ın üstlendiği "Ona söyle" isimli cover çalışmada;sevilen şarkıcının kendine has yorumu dikkat çekti.

Klipin sürprizi ise yönetmenliğini Nadide Sultan’ın eşi Hakan Yonat’ın yapması oldu

Renkli görüntülerin de yer aldığı sette, yönetmen eşi Hakan Yonat, farklı açılardan yapılan çekimler sırasında kurgu gereği özellikle objektife bakılmaması hususunda Nadide Sultan'ı esprili bir dille uyararak yönlendirdiği de gözlerden kaçmadı.

Tan Taşçı imzalı "Ona söyle" isimli şarkının klip çekimlerinde kostüm ve aksesuar da değiştiren Nadide Sultan, basın mensuplarına duygularını da dile getirdi. Sultan " Harika bir şarkıya yakışacak çok doğal bir klip geliyor. Klibi eşim çekince kendimi daha bir iyi hissediyorum." derken; eşi Hakan Yonat'a sorulan "Sanatçı eşinize klip çekmenin zorluğu var mı? " sorusuna ise "Kesinlikle kolay .Çünkü ben eşime de işime de aşkla bakıyorum " yanıtını verdi.

Nadide Sultan'ın yeni şarkısı "Ona söyle " eşi Hakan Yonat'la ortak yeni kurdukları ve oğlunun ismini verdikleri Müzikaan isimli şirketten çıkacak.

ÖZCAN DENİZ İLE SAMAR DADGAR EVLENDİ

Geçtiğimiz haftanın güzel haberi şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in bir süredir birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturması oldu.

Evlilik haberi magazin basınına önce iddia olarak düştü!

Nikah haberinin ortaya atılmasından sonra Özcan Deniz eşi ile birlikte çekilen nikah fotoğraflarını yayınladı ve bir iddia daha gerçek oldu.

SANAT ADINA GÜÇ BİRLİĞİ!



Decollage Art Space ve Dormen Ekolü ışığında her yaştan insana ideal bir sanat eğitimi sunma amacıyla çalışan Dormen Akademi güç birliği yaptı

Decollage Art Space’in kurucusu Victoria Şahin ile Dormen Akademi’nin Kurucusu Hüseyin Gülhuy ve Genel Sanat Yönetmeni Haldun Dormen sanat adına heyecan veren güzel bir ortalığın içine girdi.

“Dormen Akademi & Decollage Art Space” işbirliğiyle birlikte yepyeni sanat organizasyonları, etkinlikleri ve eğitimleriyle artık Suadiye’de!











