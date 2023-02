Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

ASLAN YÜREKLİ FULYA ÖZTÜRK

CnnTürk kanalının Özel Haberler Şefi olan ve özellikle sahada yaptığı haberler ile dikkat çeken sevgili Fulya Öztürk, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi birden etkileyen büyük deprem felaketinden sonra bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarında hep ön saflarda oldu…

Başarılı ve gözüpek haberci Öztürk, ne yazık ki bu zorlu çalışma ortamında bile bazı çevreler tarafından sosyal medyada hiçte hak etmediği bir linççe de maruz kaldı..

Kimse bilmez ki sevgili Fulya’nında Adana’da yaşayan ailesi de bir depremzede!...

Aklı ve yüreği ailesi ile olan Fulya, deprem bölgesinde bir çok mucizevi kurtuluşun ilk anonslarını yapan kişi oldu…

Kendi üzüntüsünü , kaygısını bir kenara koyup canla başla depremzedeler için koşturan onların sesini duyurmaya çalışan bu aslan yürekli kıza çok haksızlık yapıyorsunuz…

BÜYÜK BİR USTAYI DAHA KAYBETTİK!

TRT’nin eski redaktör spikerlerinden Başak Doğru vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), eski TRT spikerlerinden Başak Doğru'nun 78 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TRT ekolünün en önemli isimlerinden olan Başak Doğru aynı zamanda Diksiyon, Fonetik ve Haber Yazım Teknikleri konusunda ders veren bir öğretim üyesiydi…

CAN YAMAN’DAN İTALYA’DA REKOR BAĞIŞ

Depremzedeler için İtalya’da yardım kampanyası başlatan Can Yaman 1 milyon 550 bin TL topladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili ektileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne 250 bin TL bağışta bulunan oyuncu Can Yaman bu kez de Uluslararası bir dernek aracılığı ile depremzedeler için 1 milyon 550 bin TL topladı.

Can Yaman, Instagram hesabından paylaşım yaparak bağış çağrısında bulundu. Yaman İtalyanca paylaşımında şunları söyledi: ''İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, ülkemde yaşanan felakete bir parça yardımı olabileceğini ümit ederek, bu kampanyayı hazırlamayı görev bildik. İtalya’da kurduğumuz derneğimiz Can Yaman for Children olarak Türkiye’de bulunan AHBAP Derneği ile iş birliği yapmaktayız. Bio’da bulunan linkten yardım linklerini bulabilirsiniz. Böyle bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde çocukları bulmaması dileği ile şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederiz.''

Yaman toplamış olduğu 1 milyon 550 bin TL'lik bağışı da AHBAP Derneği'ne bağışladı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de, Can Yaman'ın yaptığı bağışı ''#canyaman ve #canyamanforchildren 1 milyon 550 bin ₺'' tweetiyle paylaştı.

KARSU’YUN GÖZYAŞLARI!...

Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, deprem yardımı kampanyasında gözyaşlarına boğuldu

Hollanda'da büyük bir yardım kampanyası düzenleyen Karsu, düzenlenen yardım gecesinde 88 milyon euro toplanmasına vesile oldu.

Gecede toplanan miktarı gören şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "88 milyon euro. Teşekkür ederim Hollanda" ifadelerini kullandı.

Tüm acılarına rağmen depremzedelere yardıma devam eden Karsu’ya ve Hollanda’dan Türkiye’ye yardım elini uzatan herkese teşekkür ederiz…

HASTALIĞINI UNUTTUP, DEPREM BÖLGESİNE KOŞTU!

Milli atlet Nagihan Karadere, Türkiye’yi yıkan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana canla başla çalışan ünlü isimlerden

Yaşadığı sağlık sorunlarını unutan ve depremzedelere yardım etmek için İlk önce Hatay’a giden Nagihan Karadere şimdi de soluğu Antakya’da aldı.

Antakya’nın köylerindeki depremzedelerle bir araya gelen Nagihan Karadere, depremzedelere moral verip yardım etmeye devam ediyor.

SUNUCU SERAP PAKÖZ’ÜN HALA ACISI!

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’taki depremde acı kayıplar yaşanıyor…

Bu kayıplardan biride ünlü sunucu Serap Paköz’ün halası oldu…

Sunucu Serap Paköz, depremde halasının hayatını kaybettiğini yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Serap Paköz açıklamasında "Canım halam Kahramanmaraş'taki depremin ilk 3 günündeki açlık, susuzluk ve soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti" dedi.

TEŞEKKÜRLER MADONNA!

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi için yardım çağrısı yapan dünyaca ünlü isimlerin arasına ABD'li şarkıcı Madonna da katıldı.

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası sanat camiası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki depreme kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri de ABD'li şarkıcı Madonna oldu.

Madonna Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü!" ifadelerini yazan Madonna, AHBAP platformuna bağış çağrısında bulundu.

Madonna paylaşımının sonuna, "The Best Place to Donate is ahbap.org" (bağış yapabileceğiniz en iyi yer ahbap.org) ifadesini yazdı.

SURVİVOR AŞKIM BURÇE’DEN DUYGUSAL VEDA!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerde binlerce insanın hayatına mal oldu… Bu isimlerden biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı

Aşkım Burçe Tunay, sevgilisi Yiğit Can Datlının vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile duyuran Tunay, "Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki... Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten..." ifadelerini kullandı.

Sevgilisi Yiğit Can Datlı'nın yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe Tunay, daha sonra "Allah der ki, Kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler Onsuz yaşayamam deme, Seni onsuz da yaşatırım. Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" mesajını yayınladı.