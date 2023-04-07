Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

“BENİ SEN SEVME” DİKKAT ÇEKİYOR!

Sevtap Ünal ikinci teklisi “Beni Sen Sevme” isimli yeni şarkısı ile müzik piyasasında fark yaratıyor.

Kendi kaleminden çıkan şarkılarını yorumlayan Sevtap Ünal’ın kendi içselliğini yansıttığı son çalışmasının mix ve masteringi Arzu Alsan imzasını taşıyor.

Melankolik yapısı ile Sevtap Ünal şarkıları günümüz piyasasındaki sıradanlaşmaya dur diyecek kalitede.

Efe Cansoy yönetmenliğinde şarkıya çekilen klipte sanatsal bir ağırlık taşımakta… Şarkının sözleri ile tam bir bütünlük sergileyen klip için de bir alkış Efe Cansoy’a gitsin benden.

Ve Sevtap Ünal’a da diyorum ki kalbinin sesi kalemin ile birleşmeye hep devam etsin ve dinlenesi şarkılarının devamı gelsin.

ÇAĞLA’NIN 1000.BÖLÜM BAŞARISI

Sağlıktan sanata, modadan ev hayatına, iyi yaşama dair tüm konuların ele alındığı ve gündüz kuşağının en sevilen programlarından “Çağla ile Yeni Bir Gün” 1000. bölümünü kutladı.

Program sonunda ekibiyle beraber 1000. bölüm pastasını kesen Çağla Şıkel, programın başarısını ve mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “1000. bölüm dile kolay... bu stüdyoya

girdiğim ilk günü hatırlıyorum ve hala aynı heyecanı yaşıyorum. Bu başarının arkasında emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. İlk günden beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan izleyicilerimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Çağla ile Yeni Bir Gün”, hafta içi her gün canlı yayınla 10.45’te FOX’ta.

EN GÜVENİLİR HALUK LEVENT Mİ? MÜGE ANLI MI?

Ipsos Antikriz Monitör'ün araştırmasına göre Türkiye'nin En Güvenilen İsimleri belirlenme

Haluk Levent, Ipsos Antikriz Monitör'ün araştırmasına göre Türkiye'nin En Güvenilen İsmi oldu.

Oyların yüzde 68'ini alan şarkıcı, depremin ilk gününden beri başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle yardımlarını sürdürüyor.

Liste şöyle:

1. Haluk Levent %68

2. Müge Anlı %50

3. Kenan İmirzalıoğlu %49

4. İlber Ortaylı %48

5. Acun Ilıcalı %46

HAKAN MENGÜÇ'DEN YENİ KİTAP!

Ünlü yazar ve Sufi felsefesi öncülerinden Hakan Mengüç, 25 ülkede yayımlanan kitaplarına bir yenisini ekledi.

Ünlü yazar ve Sufi felsefesi öncülerinden Hakan Mengüç, 25 ülkede yayımlanan kitaplarına bir yenisini ekledi: Mutluluğu Sende Bulan Senindir, Ötesi Misafir adlı eserle, okurlar Mengüç'ün benzersiz düşünceleriyle yeniden buluşuyor.

Mengüç yeni kitabında okurlarına, her biri birbirinden değerli dersler barındıran, ruha iyi gelen, gerçek hayattan ilham alınarak oluşturulmuş hikâyeler sunuyor.

“Her bir hikâyenin içinde, hayatın ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu görmemize yardımcı olan, ortak insanlık tecrübelerimiz bulunuyor.”

Bu kitapla birlikte çıkacağınız yolculukta kişinin kendini daha iyi tanımasının önemini, yaşamın zorluklarıyla başa çıkmanın değerini ve ruhu besleyecek deneyimler yaşamanın güzelliğini fark edeceksiniz.

Daha iyi bir dünyayı hep beraber kurmak için ilham verecek hikâyelerden oluşan, Hakan Mengüç’ün yazdığı Mutluluğu Sende Bulan Senindir, Ötesi Misafir Destek Yayınları’ndan çıktı.

MART AYININ ŞAMPİYONU İREM DERİCİ

Son dönemlerde yayınladığı “Papatya”, “Yaz Gülü” gibi hit şarkılarla listelerde zirve hakimiyeti gösteren başarılı popçu İrem Derici, Youtube Music Charts verilerine göre Mart ayında Youtube’da şarkıları en çok dinlenen ve klipleri en çok izlenen kadın sanatçı oldu. Derici, sosyal medya hesabından “Doğduğum ay, bana bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederim” diyerek kutladı.

MEDYANIN ACI KAYBI!

Deneyimli gazetecisi Şaban Arslan hayatını kaybetti. İş yerinden aniden fenalaşan Arslan hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan’ın ani vefatı basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

SELAMİ ŞAHİN’İN ACISI BÜYÜK!

Usta sanatçı Selami Şahin'in Hatay'da yaşayan kardeşi hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şahin, "Kardeşim İbrahim Şahin’i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun..." paylaşımı yaptı.