Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

GÖRENLER TANIYAMIYOR!

Avrupa yakası, Recep İvedik 2, Yeni Gelin gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Esin Gündoğdu tam 72 kilo zayıflayarak bambaşka biri oldu.

46 yaşındaki oyuncu fazla kilolarından kurtulup ip incecik bambaşka biri olup çıktı.

Özellikle komedi türü yapımlarda rol alan ve kiloları ile dikkat çeken güzel oyuncu ameliyat olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Esin Gündoğdu'nun büyük değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCUSU NİŞANLANDI

Güldür Güldür Show ekibinden yine mutlu bir haber geldi. Kıbrıslı oyuncu Berkay Tulumbacı dünya evine girmek için ilk adımı attı.

Güldür Güldür Show programının sevilen oyuncusu Berkay Tulumbacı geçtiğimiz hafta şarkıcı Ezgi Gergin ile nişanlandı.

Tulumbacı güzel haberi sosyal medya hesabından "Kim derdi böyle bir seriye başlayacağımızı. Ben. Dedim ve başladım. O gün Mavi günüydü. Güzel geçti. Bakmayın böyle takım falan giydik. Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Sonra o takımlar çıkacak, o kına yavaşça yere bırakılacak. Son oyun havası oynandığında, son şarkı çaldığında, o çiçek omuz üstünde havada süzülürken, her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilicek. Sonuçta “hayat uzun, altın uçuyor” sözleri ile duyurdu.

Hukukçu Gözde Aydın “ EY AŞK ” ile Geliyor!

Esas mesleği Avukatlık olan Gözde Aydın, çocukluk hayallerini gerçekleştirdi.

Aydın, söz ve müziği kendisine ait pop rock soundlu “ EY AŞK ” adlı ilk teklisiyle müzik piyasasına merhaba dedi.

Bütün ailesi de hukukçu olan Gözde Aydın’ın içinde bitmek bilmeyen bir sanat ateşi var.

Kendi şarkılarının söz ve müziğini yazan Aydın, aynı zamanda Dormen Akademi’de oyunculuk eğitimi de almaya devam ediyor…

Ünlü müzisyen Mustafa Akay’ın sahibi olduğu Akay Müzik etiketiyle yayınlanan “EY AŞK” tüm dijital platformlarda yayında…

LİNET KULAKLARIN PASINI “SÖZ” İLE SİLİYOR

Türkiye’nin en güçlü kadın seslerinin başında gelen Linet yine yaptı yapacağını!

Dinlemelere doyamayacağınız bir şarkı ile suskunluğuna son verdi.

Linet, Hakkı Yalçın ve Ayla Çelik imzalı 'Söz' isimli yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Uzun zamandır kendi youtube kanalında birbirinde güzel şarkıları hayranlarıyla paylaşan ancak ülkemizde yaşanılan deprem nedeniyle şarkı paylaşımlarına ara veren Linet, bayram hediyesi olarak 'Söz' isimli şarkısını yayımladı. Şarkının sözünü ve melodisini çok beğendiği için seslendirdiğini belirten Linet, 'Benim kulağıma hoş gelen beni başka diyarlara götüren bu melodiyi hayranlarıma sunmak istedim' diye konuştu. Bayramda ve sonrasında yoğun konser maratonuna başlayacağını söyleyen Linet, önümüzdeki günlerde sürprizleri olduğunun da müjdesini verdi.

MUSTAFA AKAY ANLATIYOR...

Dinlemeye Doyamayacaksınız!

Hayatı Sorgulayacaksınız!

İş dünyasındaki başarısını müzik sektöründe de devam ettirmeyi bilen Mustafa Akay, son single çalışması olan “Aşk-ı Müebbet”in yakaladığı başarı sonrası, bu kez çok farklı bir proje ile yeniden müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

“ Mustafa Akay Anlatıyor ” projesinde her şarkının sonunda hayata dair bir sorgulama var!

Prodüktörlüğünü Ömercan Özüaydın’ın yaptığı Songs4You etiketiyle 21 Nisan’da tüm dijital platformlarda yerini alacak olan “ MUSTAFA AKAY ANLATIYOR ” projesinde çok severek dinleyeceğiniz şarkılar, sanatçının kendi hayatı ve çevresindeki insanların yaşanmışlıklarından esinlenip ortaya çıkan hayattan küçük kesitler ile birleşerek bize hayatı bir kez daha sorgulatacak.

Tiktok’ta Yıldız Keşfettim!...

Tiktok ‘u her ne kadar sevmesem de bazı durumlarda iyi ki var diyorum

Nedenine gelince, müthiş sesleri keşfetmeme vesile oluyor

İşte yeni keşfettiğim bir isim Selin Geçit! Aslında ben beklide çok geç farkına varmışım Tiktok’ta onun o muhteşem sesine ve farklı performanslarına

Selin Geçit 19989 doğumlu genç bir şarkıcı ,2010 yılından itibaren babası Selim Geçit ile birlikte YouTube’da şarkılar söylüyormuşlar..

İngiltere’de müzik eğitimleri almış ki! buram buram zaten belli ediyor gırtlak yapısı ile aldığı eğitimi 2020 senesinde Mahmut Orhan ile In Control parçasında yer aldı.

Şarkı Youtube’da 5 milyon dinlenmeye ulaşmış. Sağlam müzik kulağını ve Londra’da aldığı müzik eğitimini Türkçe-İngilizce sözleri şarkılarına yansıtan bu genç müzisyen umarım müzik sektöründeki kısırdöngüye bir son verip gerçek müziğin savaşçısı olur…

Timur Harzadın 100 Yıl Önce Yaşanan Travmayı Yok Ediyor

18 yıldır insanların hayatına dokunarak 100 yıl önceki yaşanan tramvayı yok ediyor. Psikoterapist ve yazar olan Timur Harzadın, geçmiş duyguları yok eden birisi olarak, bedensel hastalıkların temelinde ruhsal problemler olacağını savunup, insanlara farkındalık yaratmayı amaç edinmiş.

Timur Harzadın'ın ''Yeniden Bağlanmak'', ''Bi Sor Seni Neden Seçtim'' ve son olarak ''Geçmişin Hayaletleri'' adında üç tane kitabıda bulunuyor. Bunlar da Kayıp ve Yas Sürecinde Hayata Yeniden Tutunmak, Aşkı ve Aşk İlişkilerini Anlamak ve Ruhumuzu Onarmanın Yollarını anlatıyor.



