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13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sivas Dört Eylül (Tepecik Şenol Güneş)

Sarı-lacivertli teknik direktör İsmail Kartal: Buraya 3 puan için geldik ve istediğimizi aldık

Sarı-lacivertli teknik direktör İsmail Kartal: Buraya 3 puan için geldik ve istediğimizi aldık

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

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