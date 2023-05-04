James Gunn'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film, Rocket'in hayatını kurtarmak için yeniden bir araya gelen Koruyucular'ın hikayesini işliyor. Serinin yeni bölümünde, sevilen uyumsuzlar takımı Koruyucular, yaşananların ardından kendilerine Knowhere'de yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor.

Sinema salonlarında bu hafta biri yerli, 7 film vizyona girecek.

"Aşkın Saati 19.03"

Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Sadi Celil Cengiz, Pascal Nouma, Hayko Cepkin ve Ali Sürmeli'nin oynadığı "Aşkın Saati 19.03" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Hasan Gümet'in yönetmenliğini üstlendiği film, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş sevgisini konu alıyor.

"Şeytanın Düşmanı"

Russell Crowe, Ralph Ineson ve Franco Nero'nun başrollerinde oynadığı "Şeytanın Düşmanı" adlı korku ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Julius Avery üstlendi.

Yaşamı boyunca yüz binden fazla şeytan çıkarma ayini gerçekleştiren İtalyan rahip Gabriel Amorth'un gerçek notlarından esinlenerek sinemaya uyarlanan film, Amorth'un küçük bir çocuğa musallat olan şeytanı çıkartmaya çalışırken Vatikan'ın gizli tutmaya çalıştığı asırlık komplosunu ortaya çıkarmasını işliyor.