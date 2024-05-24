Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırılmıştı.

İstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Şüpheliler, basın mensuplarının görüntü almaması için adliyenin özel güvenlik görevlileri eşliğinde yangın merdiveninden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu sırada adliyede yangın alarmı çalmaya başladı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ile Emre Kartal, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.