Raffles Hotel'de gerçekleştirilen organizasyonda üyelerle akşam yemeğinde bir araya gelen Batum ve yönetim listesindeki isimler, göreve gelinmesi durumunda yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal ve Alp Yalman'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Batum, "Bugün farklı bir sunum yapmak istiyorduk ama dün geceki olayların ardından bunu değiştirdik." diyerek dün oynanan derbi maçın ardından yaşananlara değindi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç için "Dün akşam hepimiz için çok önemli, Türk futbolu için, dünya futbolu için, adalet için, hukuk için, ahlak için, etik kurallar için çok önemli ve üzücü bir geceydi." ifadelerini kullanan Batum, şöyle devam etti:

"Tabii ki ezeli rakibimize kaybetmek bizi üzdü. Biz şampiyon olacağız ama dün gece çok daha üzücü bir olay oldu. Bugün doğum gününü kutladığınız Ali Sami Yen'in adını taşıyan stadımızı eşkıyalar bastı. Bir gerçek ortaya çıktı. Dursun Özbek yönetimi, bu kulübü kolayca dokunulabilir, yanağı okşanabilir bir kulüp haline dönüştürdü. Önce Erden Timur'la başladı olay. Bir kişi açık açık tehdit etti. Buna karşı ne yapıldığını sorduk, 'Siz yapamıyorsanız biz yapalım.' dedik, avukatları seferber ettik. Bize 'Merak etmeyin, biz hallediyoruz.' dediler. Sonra başkana 'orası, burası oynuyor.' dediler, camiaya inanılmaz hakaretler ettiler. Kurucu başkanımız Ali Sami Yen'e bir genel kurul toplantısında alenen küfürlü tezahürat yaptılar, başkan denilen kişi de buna alkış tuttu. Bu kabul edilebilir bir şey değildi ama dün daha da kötüsünü yaptılar. Evimizi bastılar."

"Ali Sami Yen isminin olduğu yerde stat müdürünü darp ettiler"

Galatasaray'ın 1 senedir kolay dokunulabilir bir kulüp haline geldiğini yineleyen Batum, "Fenerbahçe teknik direktörünün oğlu olduğu söylenen kişi ve yanındakiler, Ali Sami Yen isminin olduğu yerde stat müdürünü darp ettiler. Bu ahlaksızlıktır. Gereği yapılması gerekir. Bu yönetim yapmazsa, biz yapacağız." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili konuşan Batum, şunları söyledi:

"Ali Koç, bu kulübün göz bebeği olan genel sekretere (Eray Yazgan), 'Bana bak çık buradan yoksa dayak yersin.' dedi. Bu bir tehdittir. Göstere göstere bunu söyledi. Hulusi Belgü denilen adam stat sorumlusuna arkadan yumruk attı. Evimize, mabedimize girip saldırdılar, darp ettiler. Bunların tümü suçtur. Galatasaray Kulübünün başkanı 'Ali Bey, erkeksen gel, ben burada seni bekliyorum.' dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet kahvesinde arkadaşını düelloya mı çağırıyorsun? Sen Galatasaray başkanısın, senin mabedine saldırmışlar."

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, daha sonra yönetim listesini sahneye davet ederek üyelere tanıttı.

Rezan Epözdemir: Galatasaray'ın hak ve menfaatleri savunulmadı

Süheyl Batum'un yönetim listesinde yer alan Rezan Epözdemir, projelerle ilgili sunum yaparken sarı-kırmızılı kulübün Riva projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Epözdemir, Galatasaray'ın Riva'da 300 milyon dolar zarar ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Teslim tarihi 22 Eylül 2023'tü ancak hala teslim edilmedi. Galatasaray'ın hak ve menfaatleri savunulmadı. Riva'da 3. etapta 600 villa var, 150'si satışta, 450'sinin akıbeti belli değil. Yönetim kurulundan bilgi ve belgeleri yazılı olarak bunları istedik ancak gizlilik esası nedeniyle bunlar bizimle paylaşılmadı."