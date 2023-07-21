İstanbul

Anlaşmayla sarı-kırmızılı kulüp, 5 sezonluk stadyum isim ve sponsorluk için yıllık KDV hariç 213 milyon 600 bin lira gelir elde edecek. Sponsorluk kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadın adı RAMS Park oldu.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve RAMS Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Devran Bülbül katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Dünya standartlarındaki anlaşma için RAMS Global'e ve Devran Bülbül'e teşekkür ediyorum. Futbolun tüm paydaşları için zor bir dönemde kulübümüze büyük destek veriyorlar. RAMS Global, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir firma haline geldi. Bugün başlayan birlikteliğin iki tarafa da çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Hedeflerinin Avrupa'da yeniden kupa kazanmak olduğuna değinen Özbek, "Galatasaray, şanlı tarihi boyunca ilkleri ve enleri başararak Türkiye'nin gururu olmuştur. Bugün de hedefimiz geçmişte olduğu gibi Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek. Bu başarılara yeniden ulaşmamız için bizimle aynı hedefe yürümeye hazır, hayalleri olan ve buna ulaşmak için durmadan çalışan markalara ihtiyacımız var. RAMS Global bu markalardan biri. Yaptığımız anlaşmanın yeni iş birlikleri için bir adım olacağını düşünüyorum. RAMS Park'ta yakında sezonu açacağız. Her zaman olduğu gibi taraftarımız burayı eksiksiz dolduracak ve kazanacağımız Avrupa kupasını şölenle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, rakiplerinin kendi projelerini kopyaladığıyla ilgili iddiasının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Türk kulüpleri finansal dar boğazda. Futboldan üretilen finansman, kulüpleri yönetmeye yetmiyor. Avrupa'daki rakiplerimizle baş etmemiz mümkün değil. Zorlu koşullarda Türkiye içinde dahi faaliyetleri sürdürmek için yeterli finansman yapısı yok. Bunu faaliyet dışı gelirlerle desteklemeye gittik. Diğer kulüpler, her gittiğimiz yerde, 'Galatasaray'ın projeleri var. Onları desteklemeye gerek yok.' diyor. Ben de kendilerine, 'Siz de yapın.' diyorum. Yakında diğer kulüplerin yaptığımız projeleri kopyalayacağını düşünüyorum."

Timur: "Çok ciddi sponsorluk atılımlarımız var"

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekilin Erden Timur, Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumda sponsorlukların önemli olduğunu söyledi.

Kulübün ciddi sponsorluk atılımı içinde olduğunu vurgulayan Timur, "RAMS, Kazakistan'daki en büyük ve önemli şirketlerden biri. Yatırımlarını Türkiye'ye kaydırdılar. Bu güç birliğinin Galatasaray'a her anlamda değer katacağını düşünüyorum. Çok ciddi sponsorluk atılımlarımız var. Bunda en önemli amacımız finansal sürdürülebilirlik. Yaptığımız gayrimenkul projelerinden sonra en önemli gelirimiz sponsorluklar. Böyle önemli bir iş birliğinin 5 yıllık anlaşma ve hepimizin istediği miktarlarla sonlanması da çok önemli ve gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Timur, Türkiye Futbol Federasyonunun Türki cumhuriyetlerin vatandaşı futbolcularla ilgili çıkardığı talimata öncülük ettiklerini belirterek, "Bu sezon içinde bir Türk Dünyası Turnuvası düzenleyeceğiz. Azerbaycan, Kazakistan ve Türk dünyasının önemli ülkelerinden takımlar katılacak. Sayın Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı anısına olacak. Bunu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Dursun Özbek ise Türki cumhuriyetler konusunda birçok takımdan maç teklifi aldıklarını aktararak, "Muazzam ilgi görüyoruz. Markamızın değeri bütün dünyada biliniyor." dedi.

Bülbül: "RAMS olarak amacımız Türk sporuna değer katmak"

RAMS Türkiye Üst Yöneticisi Devran Bülbül, Galatasaray'a stat isim sponsoru oldukları için büyük bir gurur ve heyecan duyduklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübe desteklerinin her alanda devam edeceğini aktaran Bülbül, "Galatasaray, tarihi, başarıları, tutkulu taraftarları ve sporun ruhunu yaşatan değerleriyle Türkiye'nin gururu olmuştur. Bu gurur bize emanettir. Bize emanet edilenin bilinciyle RAMS olarak amacımız Türk sporuna değer katmaktır. Bu topraklara ve Türk sporuna inanıyoruz. Galatasaray stadına sponsor olmak, şirketimizin Türk sporuna değer katma hedeflerine ulaşmasına ve ülkemizin spor kültürüne katkı sağlamasına olanak tanıyacak." diye konuştu.

Şimdilik stat isim sponsorluğunda kulübe destek verdiklerini dile getiren Bülbül, "İlerleyen dönemde kulübümüzün bize ihtiyaç duyduğu her alanda seve seve bulunmayı isteriz." açıklamasını yaptı.

Bülbül, sarı-kırmızılı takımın yapacağı transferlerde maddi destek verip vermeyeceklerinin sorulması üzerine, "Türk spor tarihinin en büyük sponsorluklarından birine imza attık. Bir Galatasaray taraftarı ve sevdalısı olarak kulübüme her konuda destek sağlayacağımın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, sponsorluk anlaşmasının imzalanması, Devran Bülbül'e forma hediye edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

AA