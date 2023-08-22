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Ellingsen: Tüm baskı rakip takımın üzerinde

Ellingsen: Tüm baskı rakip takımın üzerinde

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Sarı-kırmızılı takımın Molde karşılaşması için UEFA'ya gönderdiği ilk listede yer almayan Brezilyalı futbolcu Tete'nin kamp kadrosunda olması dikkati çekti.

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