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Öte yandan, bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar burada davul ve zurna eşliğinde marş ve şarkılar söyledi.

İlçelerde de sokaklara çıkan taraftarlar, takımının şampiyonluk sevincini yaşadı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı ile bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşını söyledi. Sarı-kırmızılılar, araçlarıyla konvoy oluşturarak, şehir turu attı.

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