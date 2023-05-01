İstanbul

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, maça iyi başladıklarını belirterek, "Golü de bulduk. Devamında doğru çıkışları yapabilsek, ikinci golü bulma şansı da olabilirdi. Bizim için maçın geri dönüş noktası yediğimiz korner golü. Ondan sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahalarında seyircileriyle birlikte performansları daha yukarı gitti. Daha dirençli bir oyun ortaya koydular. Biz de burada kendi yeteneklerimizin altında işler yaptık." dedi.

İkinci yarıda yedikleri gole kadar rakiplerinin üst üste pozisyonlar bulduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Burada değişiklik yapıyorduk. İki oyuncumuzu 55. dakikada kulübeye çağırdık. Oyunu biraz daha dirençli hale getirmeye çalışıyorduk. Ama yaptığımız bireysel hatadan yediğimiz golle 2-1 geriye düştük. Yaptığımız değişiklikler genel olarak olumlu gitti. Rakip sahaya iyi yerleştik. Kullanamadığımız son paslar vardı. O son pasları doğru bir şekilde kullansak 2-2'lik beraberliği yakalayabilirdik. Maçın sonunda da 3. golü yedik. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Zor bir deplasman. Ligdeki durumumuz itibarıyla kafamız dik. Üç puan önde olan bir takımın hocasıyım. Oyuncularımla birlikte bu zamana kadar sergilediğimiz performansın daha üstüne çıktığımızda yine ligdeki en avantajlı takım biziz. Üzüntümüzü bir kenara bırakacağız. Çok kısa bir sürede toparlanıp, Medipol Başakşehir maçına hazırlanacağız. Galatasaraylı taraftarlar merak etmesin. Onların istediği, bu zamana kadar gördüğü takım bir sonraki maçta sahada olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Bugünkü bizim için bir kaza. Bunu en kısa zamanda atlatıp, tekrar ligin şampiyonluğuna gidecek takımın görüntülerini sahada vereceğiz."

Okan Buruk, kadro tercihiyle ilgili soru üzerine, "Bizim en formda oyuncularımızdan biri Milot Rashica. Son haftalarda çok yükselen performansı var. Bugün sahada olması gereken bir oyuncu. Değişimler olabilir. Ama sonuçta 3 Türk kuralı olduğu için hepsini bir arada oynatamıyorsunuz. Maçta bize birçok pozisyon geldi. Bunları doğru bir şekilde değerlendiremedik ve maçı kaybettik. Bunu bir kişi üzerinden değerlendirmiyorum. Takım olarak kaybediyoruz. Burada hepimizin hataları var. Bu hatalardan ders alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, yedikleri ikinci golden önce oyuncu değişikliği yapmayı planladıkları belirterek, "Sergio Oliveira ve Dries Mertens'i oyundan çıkartmayı düşünüyordum. Oraya iki dirençli almayı düşünüyordum. Ona yetişemeden bireysel bir hatayla gol yedik. Oyuncuları 55. dakikada kulübe çağırdık ama yetişemedik. Oyuncularım hata yapacak. Bu bir hata oyunu. Bu zamana kadar çok fazla iyi iş yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar. Oyuncularımın hepsine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün çok iyi bir oyun ortaya koyamadık"

Okan Buruk, şampiyonluk yarışında en az baskı hisseden takımın Galatasaray olduğunu vurgulayarak, "Buraya 6 puan farkla geldik. Ligin son 6 haftasıydı. Bu bizim üzerimizde baskı oluşturmuyor. Ama bu tür hatalar ve şanssızlar var. Fatih Karagümrük maçında yapılan hatalar, bu maçta yapılanlar gibi değildi. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koyamadık. Baskı olsa daha iyisini yapmamız gerekiyordu. 1-0 sonrası bizim daha farklı bir oyun olabilirdi." diye konuştu.

"Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa en yakın olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligde 5 hafta kala 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz. Belki 4 maç üst üste kazandığımızda şampiyon ulaşacak takım da biziz. Bu anlamda rahatım. Aynı geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde baskı yok. Bundan sonraki 4 maçımızı kazanıp, şampiyonluğa yürüyeceğiz. Bundan kuşkum yok. 5 maçlık fikstürümüz var. Belki 4 maç sonra buna ulaşabiliriz diye söylüyorum. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 3-0 kazandığımız için bu ikili averaj önemli. Üzerinde baskı olacak takım biz değiliz. Bundan daha iyisi yapabilecek takımız. Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının çok büyük bölümünü kazandı. Bu sene de inşallah taraftarımızla birlikte bu yarışın kazananı olmak için elimizden geleni yapacağız."

"Ligdeki oyunun kalitesinden memnunum"

Okan Buruk, Süper Lig'in kalitesiyle ilgili bir soru üzerine, "Genel olarak baktığımızda bu sene çok güçlü takımlar var. İlk üç takım da belki lig ortalamalarının çok üzerinde gidiyor. Oyun olarak da iyi işler çıktığını düşünüyorum. Kazanma baskısı dolayısıyla hakemler de zaman zaman bunun altında ezilebiliyor. Takımlar, oyuncular, hocalar, başkanlar da bunun altında ezilip, farklı açıklamalar yapabiliyor. Ben ligdeki oyunun kalitesinden memnunum. Ligimizi yabana atılacak bir olarak görmüyorum. Oyuncu kalitemiz de gayet iyi." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmada iki takımın yedek kulübeleri arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin çok önemli olmadığını da sözlerine ekledi.

AA