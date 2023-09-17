İstanbul

RAMS Park'ta 43 bin 413 taraftar önünde oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, Kerem Aktürkoğlu'nun 29. dakikada, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 42. dakikada bulduğu gollerle devre arasına 3-0 üstün girdi.

İkinci yarının ilk dakikasında Landry Dimata'nın bulduğu golle skoru 3-1'e getiren Samsunspor, 58. dakikada ise Carlo Holse'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir gol buldu ve sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

"Cimbom" bu sonuçla ligdeki 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 10'a çıkardı.

Yeni çıktığı Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor ise 4. müsabakasında 3. yenilgisini yaşadı ve 1 puanda kaldı.

Icardi, Samsunspor'u da boş geçmedi

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Yılport Samsunspor ağlarını da havalandırdı.

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 4 gol bulan Icardi, Samsunspor mücadelesinde de takımının 4. golünü kaydetti.

Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 5 resmi müsabakanın hepsinde skoru değiştiren ve toplamda 7 gol atan Icardi, seriyi Samsun temsilcisi karşısında da devam ettirdi.

Yıldız golcü, bu sezon ligde 5, Avrupa'da ise 3 kez olmak üzere 8 kez gol sevinci yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu, "Double" yaptı

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Dries Mertens'in pasında perdeyi açan Kerem, takımını öne geçirdi. Sarı-kırmızılı futbolcu, 29. dakikada yine Mertens'in pasında bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.

Ligde son 2 maçta 3 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 4'e yükseltti.

Müsabakada Galatasaray adına 3. golü kaydeden Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon ligde ilk, resmi maçlarda ise 2. golünü attı.

Ligde ilk golünü yedi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü.

Ligdeki ilk 3 maçında 5 gol atan Galatasaray, kalesini gole kapatmıştı. Samsunspor mücadelesinin 46. dakikasında Landry Dimata'nın golüne engel olamayan "Cimbom", bu sezon ilk kez topu filelerinden çıkarmak zorunda kaldı.

Ziyech ve Ndombele, ilk maçına çıktı

Yeni transferler Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

İngiltere'nin Chelsea takımından kiralanan Faslı yıldız, Samsunspor maçının 46. dakikasında Tete'nin yerine oyuna dahil oldu.

Tottenham'dan kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Ndombele ise 74. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna girdi.

Son 16 resmi maçında kaybetmedi

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Samsun temsilcisi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 19 karşılaşmada mağlup olmadı.

Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Dimata, boş kaleye kaçırdı

Yılport Samsunsporlu futbolcu Landry Dimata, çok ciddi bir pozisyonda zor olanı yaparak topu ağlara gönderemedi.

Maçın 15. dakikasında soldan gelişen atakta Joel Bola'nın ortaladığı top kaleci Fernando Muslera ve Galatasaray savunmasını geçerek altıpas içindeki Dimata'ya geldi.

Belçikalı santrfor, boş kaleye bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geldi.

Maç sonu "üçlü"sü Ziyech'ten

Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü yeni transfer Hakim Ziyech çektirdi.

Sarı-kırmızılı takım, klasikleşen galibiyet kutlamasını yine taraftarı önünde yaptı. Taraftarın isteğiyle "üçlü" tezahüratını Ziyech başlattı.

Sonraki rakip Kopenhag

Galatasaray, bir sonraki maçını UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacak.

Ligde 4. maçında 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde sezonu sahasında açacak. Galatasaray, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Kopenhag'ı konuk edecek.

AA