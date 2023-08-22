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Sarı-kırmızılı takım, yarın sabah saatlerinde Norveç'e gidecek ve TSİ 20.30'da Molde Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç ekibi Molde ile deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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