Haber: Beyza Betül Cihan

"Galen ven anevrizması", beyindeki kan damarlarının anormal şekilde genişlemesi olan bir tür anevrizmadır. Bu durum, beynin içerisinde yer alan büyük bir toplardamar olan "Galen veni"nin anevrizması anlamına gelir. Galen veni, beynin derin bölgelerinde yer alır ve beyin içerisindeki kanın dolaşımını sağlar.

Galen ven anevrizması, doğuştan gelen bir durum olabilir ve bebeklerde genellikle ilk aylarda belirti verir. Ayrıca travma veya enfeksiyon gibi nedenlerle de oluşabilir. Anevrizma, damar duvarının zayıflaması sonucu oluşan anormal bir genişlemedir. Galen ven anevrizması ise bu anevrizmanın Galen veni üzerinde gelişmesi durumunu ifade eder.

Galen ven anevrizması belirtileri, bebeklerde genellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, beyin basıncının artması gibi semptomlarla ortaya çıkar. Bu belirtiler yaşa ve anevrizmanın büyüklüğüne göre değişebilir. Tanı genellikle ultrasonografi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemleriyle konulur.

Tedavi, hastalığın ciddiyetine, bebeğin yaşına ve genel sağlık durumuna göre belirlenir. Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir çünkü Galen ven anevrizması ciddi komplikasyonlara yol açabilir