Haber: Mert Osman Erman

Mahkeme, mart ayında, Hindistan'ın piyasa düzenleyicisi tarafından yapılan soruşturmayı denetlemek üzere bir komite oluşturmuştu. Ancak, komite, mayıs ayında, şimdiye kadar "boş" bir sayfa çektiğini açıklamıştı.

Çarşamba günü Yüksek Mahkeme, düzenleyicinin soruşturmayı üç ay içinde tamamlamasını istedi.

Her zaman herhangi bir yasa dışı faaliyeti reddeden Adani, mahkemenin kararının ardından "gerçeğin üstün geldiğini" söyledi.

Davacılar, mahkemenin suçlamaları soruşturmakla görevlendirdiği Hindistan'ın piyasa gözetim ve düzenleme kurulu - Securities and Exchange Board of India (Sebi) - 'nin işi doğru bir şekilde yapmadığını iddia etmişti.

Ayrıca, mahkeme tarafından atanan panele bazı üyeler arasında bir "çıkar çatışması" olduğunu iddia ettiler.

Bu talebi reddeden Baş Yargıç DY Chandrachud, soruşturmanın özel bir ekibe devredilmesi için "hiçbir neden" olmadığını belirtti ve Sebi'nin soruşturmayı zamanında tamamlamasını istedi.

"İnceleme transfer etme yetkisi istisnai durumlarda kullanılmalıdır. Bu tür yetkiler, ikna edici gerekçeler olmaksızın kullanılamaz," dedi.

Ayrıca, mahkeme tarafından atanan panel üyeleri arasında bir çıkar çatışması olduğu iddiasını da reddetti ve gazete haberleri ile üçüncü taraf kuruluşların araştırmalarının Sebi'nin bulgularını sorgulamak için kesin delil olarak kabul edilemeyeceğini ekledi.

Hindenburg'in raporunda, şirketin "korporatif tarihindeki en büyük dolandırıcılığı çekmeye çalıştığını" iddia ederek, Adani'nin Mauritius ve Karayipler gibi offshore vergi cennetlerinde şirketlere sahip olduğunu sorgulamıştı.

Ayrıca, Adani şirketlerinin "önemli borçları" olduğunu, bu durumun tüm grubu "tehlikeli bir mali duruma" soktuğunu iddia etmişti.

Adani Grubu, iddiaları reddetti ve raporu "kötü niyetli" olarak nitelendirdi ve her zaman "tüm yasalara uygun olduğunu" söyledi.

Bu suçlamalar, Adani Grubu şirketlerinin raporun halka açıklanmasından sonraki haftalarda piyasa değerinin 100 milyar dolardan fazla (82 milyar sterlin) düşmesine neden oldu.

Ancak, hisseleri o zamandan beri toparlandı ve Çarşamba günü kararın açıklanmasından önce fiyatlarında bir artış yaşandı.

Adani, dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakın olduğu algısı var. Adani, uzun süredir muhalefet politikacıları tarafından politik ilişkilerinden faydalandığı yönündeki suçlamalara maruz kalıyor, ancak bu suçlamaları ve Modi'nin partisi bunları reddediyor.