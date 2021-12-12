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Yeni Çağrı Gazetesi 13 Aralık 2021 Pazartesi Tarihli Gazete Sayfaları

13 Aralık 2021 Pazartesi tarihli basılı gazetemizin dijital versiyonu

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Aralık 2021 Pazar 16:20
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Yeni Çağrı Gazetesi 13 Aralık 2021 Pazartesi Tarihli Gazete Sayfaları

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YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Yeni Çağrı GazetesiGazete SayfalarıEGazete
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