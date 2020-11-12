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Yeni Çağrı Gazetesi 13 Kasım 2020 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları

13 Kasım 2020 Cuma tarihli basılı gazetemizin dijital versiyonu

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Kasım 2020 Perşembe 17:21
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Yeni Çağrı Gazetesi 13 Kasım 2020 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları

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YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Yeni Çağrı GazetesiGazete SayfalarıEGazete
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