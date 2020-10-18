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Yeni Çağrı Gazetesi 19 Ekim 2020 Pazartesi Tarihli Gazete Sayfaları

19 Ekim 2020 Pazartesi tarihli basılı gazetemizin dijital versiyonu

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Ekim 2020 Pazar 16:12
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Yeni Çağrı Gazetesi 19 Ekim 2020 Pazartesi Tarihli Gazete Sayfaları

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YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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