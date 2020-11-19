Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1323
ALTIN
452.900
DOLAR
7.5709
STERLİN
10.0467
EURO
8.9572
Red Bull Pit Stop Challenge'da 'en hızlı pit'i yapanlar, Albon ve Verstappen ile buluştular
Red Bull Pit Stop Challenge'da...
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri...
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz’den borç açıklaması
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz’den borç...
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve...

Yeni Çağrı Gazetesi 20 Kasım 2020 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları

20 Kasım 2020 Cuma tarihli basılı gazetemizin dijital versiyonu

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Kasım 2020 Perşembe 16:37
1 Okunma
Yeni Çağrı Gazetesi 20 Kasım 2020 Cuma Tarihli Gazete Sayfaları

1. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       2a. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

3. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       4. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

5. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       6. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

7. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.       8. sayfayı büyük boyutta görüntülemek için tıklayınız.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 19.11.2020 17:28
Anahtar Kelimeler:
Yeni Çağrı GazetesiSayfaSayfalarGazeteGazete Sayfaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Çağrı Gazetesi 19 Kasım 2020 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 19 Kasım 2020 Perşembe Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 18 Kasım 2020 Çarşamba Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 18 Kasım 2020 Çarşamba Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 17 Kasım 2020 Salı Tarihli Gazete Sayfaları
Yeni Çağrı Gazetesi 17 Kasım 2020 Salı Tarihli Gazete Sayfaları
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans